Video Tutorial CRM: Padroneggia il Tuo Flusso di Vendite

Sblocca una gestione efficiente dei contatti e delle email. Tieni facilmente traccia delle trattative e della crescita del flusso di vendite attraverso tutorial coinvolgenti, arricchiti dalla generazione avanzata di Voiceover.

544/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial di 60 secondi per amministratori di CRM e team di vendita, concentrandoti sulle migliori pratiche per una gestione efficiente dei contatti e delle Email all'interno della piattaforma. Il video dovrebbe avere uno stile visivo coinvolgente e dimostrativo, completato da una voce fuori campo amichevole e informativa. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per fornire consigli esperti e generare la voce fuori campo per una qualità audio costante.
Prompt di Esempio 2
Produci una guida tecnica di 2 minuti per analisti di dati e utenti esperti interessati a personalizzare il loro CRM, illustrando specificamente la creazione di report personalizzati e l'utilizzo di campi personalizzati per il monitoraggio avanzato dei dati. Questo video richiede un'estetica visiva dettagliata, pratica e pulita con walkthrough prominenti di condivisione dello schermo. Assicurati l'accessibilità aggiungendo sottotitoli/caption di HeyGen e arricchisci il contenuto con immagini pertinenti dalla sua libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 45 secondi con suggerimenti rapidi per team leader e project manager, mostrando le funzionalità di collaborazione del team semplificate e le app e integrazioni essenziali all'interno dell'ecosistema CRM. Adotta uno stile visivo veloce, informativo e moderno con musica di sottofondo vivace per mantenere il pubblico coinvolto. Impiega i modelli e le scene di HeyGen per una produzione rapida e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme social.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Tutorial CRM

Produci facilmente video tutorial CRM professionali e coinvolgenti in pochi semplici passaggi, sfruttando i potenti strumenti AI di HeyGen per educare efficacemente il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Avatar
Scrivi il contenuto del tuo tutorial e seleziona un avatar AI per presentare il tuo video tutorial CRM.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Voiceover
Arricchisci il tuo video con media pertinenti dalla libreria e genera un voiceover professionale per istruzioni chiare e cristalline.
3
Step 3
Applica Branding e Sottotitoli
Assicurati chiarezza e coerenza aggiungendo sottotitoli e applicando i colori e il logo del tuo marchio utilizzando i controlli di branding.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Scegli il rapporto d'aspetto desiderato ed esporta il tuo video tutorial di alta qualità, pronto per la distribuzione ai tuoi professionisti delle vendite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Suggerimenti e Highlights CRM in Formato Breve

.

Crea e condividi rapidamente clip video brevi e coinvolgenti dai tuoi tutorial CRM per i social media, offrendo suggerimenti rapidi e aumentando la consapevolezza.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen supportare la creazione di contenuti video tutorial CRM completi per argomenti complessi come la gestione delle trattative e del flusso di vendite?

HeyGen consente agli utenti di produrre contenuti video tutorial "crm" professionali trasformando script in video dinamici con avatar AI e voiceover realistici. Questo rende facile spiegare processi intricati, come navigare un "flusso di trattative e vendite", in modo chiaro ed efficace. Utilizza le capacità di HeyGen per articolare guide passo-passo per qualsiasi funzione CRM complessa.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i video tutorial relativi alla gestione dei contatti e delle Email?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, inclusi loghi e colori personalizzati, per garantire che i tuoi "video tutorial" siano in linea con l'identità del tuo marchio. Puoi sfruttare diversi modelli e avatar AI per creare contenuti coinvolgenti e personalizzati per argomenti CRM specifici come la gestione efficiente dei "contatti" e la gestione semplificata delle "Email". Questo consente esperienze educative altamente personalizzate.

Come facilita HeyGen la creazione di video tutorial tecnici per dimostrare app e integrazioni all'interno di un CRM?

HeyGen semplifica la produzione di "video tutorial tecnici" consentendoti di integrare facilmente registrazioni dello schermo dalle tue "app e integrazioni" CRM in modelli video professionali. Puoi aggiungere voiceover AI e sottotitoli per chiarire passaggi complessi, garantendo una comprensione approfondita delle funzionalità avanzate. Questa capacità è ideale per dettagliare come vari sistemi si connettono e operano.

HeyGen può aiutare a sviluppare contenuti video tutorial CRM gratuiti coinvolgenti per professionisti delle vendite o programmi Sales Academy?

Assolutamente. HeyGen fornisce gli strumenti per creare rapidamente contenuti video tutorial "CRM gratuiti" di alta qualità adatti per "professionisti delle vendite" o programmi di formazione "Sales Academy". Con la funzionalità di testo-a-video e una vasta gamma di avatar AI, puoi produrre materiali educativi coinvolgenti che migliorano l'apprendimento e la ritenzione senza una vasta esperienza nella produzione video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo