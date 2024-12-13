Generatore di Video di Formazione CRM: Semplifica l'Onboarding e l'Aggiornamento delle Competenze

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti con avatar AI realistici, trasformando concetti CRM complessi in lezioni visive accattivanti.

492/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di aggiornamento coinvolgente di 90 secondi rivolto agli utenti CRM esistenti per evidenziare le nuove funzionalità e le migliori pratiche. Adotta uno stile visivo moderno e dinamico, con un avatar AI che presenta le informazioni in modo fluido. Questo approccio, sfruttando la piattaforma video AI, garantisce un messaggio coerente e una rapida diffusione di video di formazione cruciali, rendendo gli aggiornamenti complessi facili da comprendere grazie alle capacità di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci una guida tecnica completa di 2 minuti per gli amministratori CRM globali, dettagliando configurazioni avanzate e risoluzione dei problemi all'interno del CRM. Il video dovrebbe avere un'estetica informativa e globale, supportata da sottotitoli precisi per soddisfare le diverse esigenze linguistiche. Utilizza la funzione Testo-a-video da script per tradurre efficacemente la documentazione tecnica in contenuti video digeribili, migliorando la creazione complessiva di video per argomenti complessi.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida rapida di 45 secondi per i dipartimenti L&D, mostrando come creare rapidamente moduli di onboarding CRM coerenti utilizzando modelli predefiniti. Adotta uno stile visivo raffinato, coerente e facile da seguire, attingendo alla libreria multimediale/supporto stock per migliorare l'appeal visivo. Questo metodo efficiente semplifica il processo del generatore di video di formazione CRM, garantendo materiale educativo standardizzato e di alta qualità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione CRM

Produci rapidamente video di formazione CRM professionali con avatar AI, branding personalizzato e un semplice flusso di lavoro da testo a video su una piattaforma video AI intuitiva.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inserisci direttamente il tuo contenuto di formazione CRM o incolla uno script esistente per trasformare istantaneamente il testo in scene video coinvolgenti utilizzando la nostra potente capacità di Testo-a-video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI professionali per presentare il tuo materiale di formazione CRM, garantendo una presenza coerente e coinvolgente sullo schermo per i tuoi studenti.
3
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Personalizza il tuo video con controlli di branding personalizzati, aggiungi una generazione di voiceover naturale e includi sottotitoli automatici per rendere la tua formazione CRM accessibile e allineata con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione CRM con facilità sulla nostra piattaforma video AI, quindi esportalo in vari formati e proporzioni, pronto per una distribuzione senza problemi ai tuoi team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica i Flussi di Lavoro CRM Complessi

.

Traduci funzionalità CRM intricate in guide video chiare e coinvolgenti, accelerando la comprensione e la competenza degli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen l'automazione avanzata dei video per esigenze diverse?

HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che sfrutta l'AI per semplificare la creazione di video. Consente un'automazione video efficiente, trasformando il testo in video raffinati con avatar AI e voci sintetiche, ideale per scalare la produzione di contenuti.

HeyGen può creare avatar AI realistici e contenuti da testo a video?

Sì, HeyGen è specializzato nella generazione di avatar AI realistici a partire solo dal testo, consentendo agli utenti di produrre rapidamente contenuti di alta qualità da testo a video. Questa capacità è perfetta per sviluppare video di marketing e formazione coinvolgenti senza riprese complesse.

Quali controlli di branding e funzionalità di accessibilità offre HeyGen?

HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendo agli utenti di personalizzare i video con i loro loghi e colori del marchio. Inoltre, supporta la generazione di voiceover in più lingue e sottotitoli automatici, migliorando l'accessibilità e la portata della creazione di video.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficace per generare video di formazione?

HeyGen è un editor video AI incredibilmente efficiente per produrre video di formazione coinvolgenti. Le sue funzionalità come modelli, conversione da testo a video e avatar AI riducono significativamente i tempi di produzione, rendendolo ideale per creare contenuti educativi coerenti e di alta qualità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo