Strategie di video corporate che trasformano il tuo brand
Sblocca la potenza dei video aziendali con template su misura e avatar AI di HeyGen. Crea narrazioni coinvolgenti ed eleva la storia del tuo brand con la massima semplicità.
Come usare il Video Maker di HeyGen
Creare il tuo video con il nostro video maker basato sull’IA è veloce, intuitivo e flessibile. Ecco come passare dall’idea al video finale:
Niente troupe. Niente montaggio. Solo il tuo agente video AI al lavoro.
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione di video nativa ai prompt
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo prompt in un video completo. Tu descrivi l'idea e Agent restituisce una risorsa completamente strutturata, pronta per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare manualmente i contenuti.
Generazione video end-to-end
L’agente gestisce l’intero processo di creazione del video: scrive uno script chiaro e coinvolgente a partire dalla tua idea, seleziona immagini in linea con tono e messaggio, aggiunge una voce fuori campo naturale e sensibile alle emozioni, applica montaggio e transizioni per un ritmo fluido e professionale e, infine, perfeziona sottotitoli, tempi e ritmo per garantire chiarezza e massime prestazioni.
Costruito con struttura e intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce i video dalle fondamenta. Ogni risultato è progettato intenzionalmente per essere in linea con il tuo obiettivo: dal messaggio e dal ritmo, allo scorrere delle scene e all’aderenza al pubblico. Il risultato è un video coerente e guidato da uno scopo preciso.
Come funziona il video aziendale
Crea video aziendali di grande impatto con gli strumenti e le funzionalità intuitive di HeyGen. Segui questi passaggi per dare vita alla visione della tua azienda.
Crea uno script
Inizia creando uno script coinvolgente che sia in linea con i tuoi obiettivi aziendali. Usa la funzione di testo in video di HeyGen per trasformare senza soluzione di continuità il tuo script in contenuti visivi accattivanti.
Seleziona il tipo di video
Determina il tipo di video aziendale di cui hai bisogno, ad esempio un video di formazione o una dimostrazione di prodotto. Sfrutta l’ampia gamma di template e scene di HeyGen per adattarli allo stile del tuo video.
Aggiungi il tuo branding
Personalizza il tuo video applicando gli elementi del branding della tua azienda utilizzando i controlli di branding di HeyGen. In questo modo garantisci coerenza e rafforzi l’identità del marchio.
Esporta e condividi
Una volta finalizzato il tuo video, utilizza le opzioni di ridimensionamento del formato e di esportazione di HeyGen per distribuire i tuoi contenuti su varie piattaforme, garantendo la massima portata e coinvolgimento.
Recensioni su HeyGen: cosa dicono davvero gli utenti
HeyGen ha oltre 900 recensioni e una valutazione di 4,8 su G2. Le persone adorano quanto sia facile creare video a partire da testo, tradurre con l’IA e utilizzare avatar realistici.
Valutato 4,8 / 5 · Oltre 900 recensioni
Creazione di video multilingue senza sforzo, ovunque ti trovi
Adoro usare HeyGen perché mi permette di creare comunicazioni chiare e coinvolgenti in più lingue e di adattare i messaggi alla mia community. La parte migliore è che posso realizzare ottimi video anche quando sono in movimento, senza dovermi registrare fisicamente ogni volta.
- Jacob B.
Uno strumento rivoluzionario per una creazione di video rapida e coerente
Altamente consigliato a chiunque desideri velocità, qualità e una creazione video flessibile in un mondo in cui il contenuto è il vero re.
- Corneliu C.
Eccezionalmente intuitivo, trasforma la creazione di contenuti
HeyGen ha davvero trasformato il modo in cui la mia azienda opera. Soprattutto, mi permette di creare le inserzioni pubblicitarie e i contenuti per i social media necessari a promuovere i nostri prodotti e servizi.
- Brent M.
Finalmente, una piattaforma video basata sull’IA che sembra davvero umana
Gli avatar, i toni di voce e gli strumenti per il ritmo sono anni luce avanti rispetto ad altre piattaforme. Il nuovo workflow di Video Agent è rivoluzionario: ascolta, si adatta e apporta modifiche in modo rapidissimo.
- Magnus J.
Sorprendentemente facile e perfetto per video rapidi dall’aspetto professionale
Heygen è davvero facile da usare. L’agente AI spiega chiaramente come sarà ogni clip video e offre opzioni per personalizzare i dettagli. È un’app davvero utile e la parte migliore sono le lunghe durate dei video, perfette per YouTube.
- Christine B.
Casi d’uso di HeyGen per una creazione efficace di video aziendali
Scopri come HeyGen trasforma la produzione di video aziendali con una creazione efficiente di annunci, storytelling e valorizzazione delle storie di successo dei clienti, potenziando l’impatto del tuo brand.
Creazione di annunci senza sforzo
Create high-performing corporate ads swiftly with AI-enhanced video production.
Storytelling dinamico
Bring your brand story to life with engaging AI-powered video narratives.
Esempi di successo dei clienti
Highlight your client testimonials with compelling and engaging AI videos.
Hai domande? Abbiamo le risposte
In che modo HeyGen migliora la produzione di video aziendali?
HeyGen rivoluziona la produzione di video aziendali offrendo potenti funzionalità come avatar AI e conversione da testo a video a partire da script. Questi strumenti semplificano il processo e potenziano la creatività, rendendo più facile che mai realizzare video aziendali di alta qualità.
HeyGen può creare video di formazione efficaci?
Sì, HeyGen è eccellente nella creazione di video formativi coinvolgenti. Grazie ai modelli personalizzabili e alla generazione di voiceover, è semplice adattare i contenuti a specifiche esigenze di formazione, garantendo che il tuo messaggio sia chiaro e professionale.
Cosa rende HeyGen ideale per i video animati?
Le funzionalità avanzate di HeyGen, come la sua libreria multimediale e il supporto di contenuti stock, lo rendono una scelta perfetta per creare video animati. Gli utenti possono accedere facilmente a una vasta gamma di risorse per dare vita alle proprie idee creative con sicurezza.
In che modo i template di HeyGen supportano i video esplicativi?
HeyGen offre modelli e scene versatili, progettati specificamente per i video esplicativi. Questi strumenti, combinati con il ridimensionamento del formato e i controlli del branding, garantiscono che i video esplicativi siano sia visivamente accattivanti sia perfettamente allineati all’identità del marchio aziendale.
