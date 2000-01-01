Strategie di video corporate che trasformano il tuo brand

Sblocca la potenza dei video aziendali con template su misura e avatar AI di HeyGen. Crea narrazioni coinvolgenti ed eleva la storia del tuo brand con la massima semplicità.

501/2000
Passaggio 1
Inserisci Il Tuo Prompt
Passaggio 2
Clicca Sul Pulsante Genera
Passaggio 3
Guarda Il Tuo Video Prendere Vita
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Come usare il Video Maker di HeyGen

Creare il tuo video con il nostro video maker basato sull’IA è veloce, intuitivo e flessibile. Ecco come passare dall’idea al video finale:

Niente troupe. Niente montaggio. Solo il tuo agente video AI al lavoro.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione di video nativa ai prompt

Creazione di video nativa ai prompt

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo prompt in un video completo. Tu descrivi l’idea e Agent restituisce una risorsa completamente strutturata, pronta per la pubblicazione. Non c’è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare manualmente i contenuti.

Generazione video end-to-end

Generazione video end-to-end

L’agente gestisce l’intero processo di creazione del video: scrive uno script chiaro e coinvolgente a partire dalla tua idea, seleziona immagini in linea con tono e messaggio, aggiunge una voce fuori campo naturale e sensibile alle emozioni, applica montaggio e transizioni per un ritmo fluido e professionale e, infine, perfeziona sottotitoli, tempi e ritmo per garantire chiarezza e massime prestazioni.

Costruito con struttura e intenzione

Costruito con struttura e intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce i video dalle fondamenta. Ogni risultato è progettato intenzionalmente per essere in linea con il tuo obiettivo: dal messaggio e dal ritmo, allo scorrere delle scene e all’aderenza al pubblico. Il risultato è un video coerente e guidato da uno scopo preciso.

Come funziona

Come funziona il video aziendale

Crea video aziendali di grande impatto con gli strumenti e le funzionalità intuitive di HeyGen. Segui questi passaggi per dare vita alla visione della tua azienda.

Passaggio 1

Crea uno script

Inizia creando uno script coinvolgente che sia in linea con i tuoi obiettivi aziendali. Usa la funzione di testo in video di HeyGen per trasformare senza soluzione di continuità il tuo script in contenuti visivi accattivanti.

Passaggio 2

Seleziona il tipo di video

Determina il tipo di video aziendale di cui hai bisogno, ad esempio un video di formazione o una dimostrazione di prodotto. Sfrutta l’ampia gamma di template e scene di HeyGen per adattarli allo stile del tuo video.

Passaggio 3

Aggiungi il tuo branding

Personalizza il tuo video applicando gli elementi del branding della tua azienda utilizzando i controlli di branding di HeyGen. In questo modo garantisci coerenza e rafforzi l’identità del marchio.

Passaggio 4

Esporta e condividi

Una volta finalizzato il tuo video, utilizza le opzioni di ridimensionamento del formato e di esportazione di HeyGen per distribuire i tuoi contenuti su varie piattaforme, garantendo la massima portata e coinvolgimento.

Recensioni

Recensioni su HeyGen: cosa dicono davvero gli utenti

HeyGen ha oltre 900 recensioni e una valutazione di 4,8 su G2. Le persone adorano quanto sia facile creare video a partire da testo, tradurre con l’IA e utilizzare avatar realistici.

G2-White-Orange-Icon

Valutato 4,8 / 5 · Oltre 900 recensioni

G2-Teal-Orange-Icon

Creazione di video multilingue senza sforzo, ovunque ti trovi

Adoro usare HeyGen perché mi permette di creare comunicazioni chiare e coinvolgenti in più lingue e di adattare i messaggi alla mia community. La parte migliore è che posso realizzare ottimi video anche quando sono in movimento, senza dovermi registrare fisicamente ogni volta.

- Jacob B.

G2-Teal-Orange-Icon

Uno strumento rivoluzionario per una creazione di video rapida e coerente

Altamente consigliato a chiunque desideri velocità, qualità e una creazione video flessibile in un mondo in cui il contenuto è il vero re.

- Corneliu C.

G2-Teal-Orange-Icon

Eccezionalmente intuitivo, trasforma la creazione di contenuti

HeyGen ha davvero trasformato il modo in cui la mia azienda opera. Soprattutto, mi permette di creare le inserzioni pubblicitarie e i contenuti per i social media necessari a promuovere i nostri prodotti e servizi.

- Brent M.

G2-Teal-Orange-Icon

Finalmente, una piattaforma video basata sull’IA che sembra davvero umana

Gli avatar, i toni di voce e gli strumenti per il ritmo sono anni luce avanti rispetto ad altre piattaforme. Il nuovo workflow di Video Agent è rivoluzionario: ascolta, si adatta e apporta modifiche in modo rapidissimo.

- Magnus J.

G2-Teal-Orange-Icon

Sorprendentemente facile e perfetto per video rapidi dall’aspetto professionale

Heygen è davvero facile da usare. L’agente AI spiega chiaramente come sarà ogni clip video e offre opzioni per personalizzare i dettagli. È un’app davvero utile e la parte migliore sono le lunghe durate dei video, perfette per YouTube.

- Christine B.

Casi d'uso

Casi d’uso di HeyGen per una creazione efficace di video aziendali

Scopri come HeyGen trasforma la produzione di video aziendali con una creazione efficiente di annunci, storytelling e valorizzazione delle storie di successo dei clienti, potenziando l’impatto del tuo brand.

Icona 1

Creazione di annunci senza sforzo

Create high-performing corporate ads swiftly with AI-enhanced video production.

Icona 2

Storytelling dinamico

Bring your brand story to life with engaging AI-powered video narratives.

Icona 3

Esempi di successo dei clienti

Highlight your client testimonials with compelling and engaging AI videos.

Hai domande? Abbiamo le risposte

In che modo HeyGen migliora la produzione di video aziendali?

HeyGen rivoluziona la produzione di video aziendali offrendo potenti funzionalità come avatar AI e conversione da testo a video a partire da script. Questi strumenti semplificano il processo e potenziano la creatività, rendendo più facile che mai realizzare video aziendali di alta qualità.

HeyGen può creare video di formazione efficaci?

Sì, HeyGen è eccellente nella creazione di video formativi coinvolgenti. Grazie ai modelli personalizzabili e alla generazione di voiceover, è semplice adattare i contenuti a specifiche esigenze di formazione, garantendo che il tuo messaggio sia chiaro e professionale.

Cosa rende HeyGen ideale per i video animati?

Le funzionalità avanzate di HeyGen, come la sua libreria multimediale e il supporto di contenuti stock, lo rendono una scelta perfetta per creare video animati. Gli utenti possono accedere facilmente a una vasta gamma di risorse per dare vita alle proprie idee creative con sicurezza.

In che modo i template di HeyGen supportano i video esplicativi?

HeyGen offre modelli e scene versatili, progettati specificamente per i video esplicativi. Questi strumenti, combinati con il ridimensionamento del formato e i controlli del branding, garantiscono che i video esplicativi siano sia visivamente accattivanti sia perfettamente allineati all’identità del marchio aziendale.

Explore more AI powered tools

Transform a single prompt into a complete video with Video Agent

Video di reclutamentoMessaggistica videoGeneratore di mission aziendale AIGeneratore di annunci AIGeneratore di profili aziendaliCreatore di video di onboardingGeneratore di note di rilascio AICreatore di video di supportoGeneratore di video aziendali AICreatore di video riepilogativi settimanali AIGeneratore di video del flusso di lavoro amministrativoSuggerimenti per risparmiare tempo con l'AI - Creatore di videoCreatore di video promozionali per il programma AI CityCreatore di video panoramica di Business AnalyticsCreatore di video di ringraziamento per risultati raggiuntiCreatore di video per team buildingCreatore di video sulla stabilità del mercatoCreatore di video di annunci AIGeneratore di assistenza clienti AIAdmiral Spotlight Video MakerCreatore di video con IACreatore di video 3DStrumento per video TwitterCreatore di video marketingCrea video di marketing

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Soluzioni di Video Corporate | Eleva il Tuo Brand | HeyGen