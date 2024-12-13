Trasforma la Formazione con un Creatore di Video Educativi Aziendali

Crea facilmente video di formazione aziendale coinvolgenti utilizzando un'interfaccia intuitiva e avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo animato informativo di 45 secondi rivolto ai team di sviluppo interni, dettagliando il processo per una nuova integrazione software. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diagrammatico, accompagnato da una voce narrante precisa ed esplicativa generata utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, garantendo che le informazioni complesse siano facilmente comprensibili.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione vivace di 30 secondi per promuovere un prossimo workshop di miglioramento delle competenze per tutti i dipendenti in cerca di crescita professionale. Il video necessita di un'estetica visiva dinamica e ispiratrice, abbinata a una colonna sonora motivante, sfruttando i modelli e le scene estensive di HeyGen per creare rapidamente un invito coinvolgente e visivamente accattivante.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video educativo conciso di 50 secondi per il personale esistente, offrendo rapidi consigli di produttività per ambienti di lavoro ibridi. La presentazione visiva dovrebbe essere moderna ed elegante, con una voce narrante calma e incoraggiante, arricchita da immagini pertinenti provenienti dalla libreria multimediale integrata di HeyGen per mantenere l'interesse.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Educativi Aziendali

Trasforma i tuoi contenuti formativi in video educativi coinvolgenti e potenziati dall'AI con facilità, semplificando le tue iniziative di apprendimento e sviluppo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando i tuoi contenuti educativi. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia di testo-a-video AI per convertire il tuo script in una narrazione visiva coinvolgente, formando il nucleo del tuo video di apprendimento aziendale.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo da una vasta libreria di avatar AI per presentare il tuo materiale. Questi presentatori digitali realistici trasmetteranno il tuo messaggio in modo professionale, rendendo i tuoi video di formazione più dinamici.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo video per allinearlo con l'identità della tua organizzazione. Utilizza robusti controlli di branding per integrare il tuo logo, i colori aziendali e altri elementi visivi, garantendo funzionalità di personalizzazione aziendale coerenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di apprendimento aziendale con facilità. Esporta il tuo video di alta qualità in vari formati, ottimizzati per una condivisione senza problemi su tutte le tue piattaforme di apprendimento e sviluppo, garantendo che i tuoi contenuti raggiungano efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Complessi

Traduci processi aziendali intricati o informazioni tecniche in video educativi facilmente comprensibili e coinvolgenti per migliorare la comprensione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video esplicativi animati?

HeyGen è un creatore di video AI che consente ai professionisti creativi di produrre video esplicativi animati di alta qualità in modo efficiente. Sfrutta i nostri modelli estensivi e strumenti video AI per semplificare il tuo processo di creazione video, dando vita ai tuoi concetti con facilità.

Qual è il ruolo degli avatar AI nella creazione di contenuti educativi con HeyGen?

Gli avatar AI di HeyGen trasformano la tua esperienza di creazione di video educativi offrendo presentazioni coinvolgenti e professionali. Usa semplicemente la nostra funzione di testo-a-video AI per convertire i tuoi script in video di formazione avvincenti con presentatori virtuali realistici, perfetti per l'apprendimento aziendale.

HeyGen è una piattaforma di creazione video facile da usare per tutti i livelli di competenza?

Assolutamente, HeyGen è progettato come una piattaforma di creazione video intuitiva con un'interfaccia facile da usare. La sua funzionalità di trascinamento e rilascio e la libreria di contenuti personalizzabile rendono la creazione di video accessibile ed efficiente per tutti, indipendentemente dall'esperienza precedente.

HeyGen supporta le iniziative di apprendimento e sviluppo aziendale?

Sì, HeyGen è un creatore di video educativi aziendali ideale, offrendo robuste funzionalità di personalizzazione aziendale. Le organizzazioni possono utilizzare i controlli di branding per garantire che tutti i video di formazione siano perfettamente allineati con le linee guida del loro marchio, promuovendo un efficace apprendimento e sviluppo.

