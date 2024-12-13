Piattaforma Video Educativa Aziendale per un Apprendimento Senza Soluzione di Continuità
Eleva la tua formazione aziendale con corsi online coinvolgenti, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per contenuti educativi personalizzati e di impatto.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video di e-learning di 1 minuto che dimostri come sfruttare le analisi avanzate all'interno di una piattaforma di corsi online per migliorare i risultati della formazione. Destinato a creatori di contenuti di e-learning e professionisti delle risorse umane, il video richiede una presentazione visiva dinamica e coinvolgente accompagnata da una voce amichevole e vivace. Sottolinea come le capacità di testo-a-video da script semplifichino la creazione di contenuti e come i sottotitoli/caption migliorino l'accessibilità.
Sviluppa un tutorial video di 2 minuti che mostri il processo di creazione di video formativi completi su una piattaforma video educativa aziendale. Questo video, destinato a educatori e sviluppatori di corsi, dovrebbe adottare un'estetica visiva informativa e pulita con una voce di supporto e incoraggiante. Illustra l'efficacia dell'uso di diversi modelli e scene e sfrutta il supporto della libreria multimediale/stock per contenuti ricchi e coinvolgenti.
Crea un video promozionale conciso di 45 secondi che sottolinei la facilità di distribuire contenuti di formazione aziendale su vari dispositivi utilizzando una piattaforma video moderna. Progettato per dirigenti impegnati e team di marketing, il video dovrebbe essere veloce e d'impatto, con una voce sicura ed energica. Evidenzia la funzionalità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e delle esportazioni della piattaforma, garantendo esperienze di visione ottimali ovunque.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi l'Offerta di Corsi di E-learning.
Sviluppa e distribuisci efficacemente più corsi online e contenuti educativi, espandendo la tua portata a un pubblico globale di studenti.
Migliora l'Efficacia della Formazione Aziendale.
Sfrutta l'AI per creare video formativi dinamici e interattivi che aumentano significativamente l'engagement e migliorano la ritenzione delle conoscenze tra i dipendenti.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen la gestione sicura dei contenuti video per la formazione aziendale?
HeyGen consente una gestione robusta dei contenuti video, garantendo una consegna sicura dei contenuti per tutti i tuoi video di formazione aziendale ed educativa. La nostra piattaforma è progettata per proteggere efficacemente i tuoi preziosi asset digitali.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la creazione efficiente di video educativi?
HeyGen offre potenti caratteristiche tecniche come avatar AI e generazione di testo-a-video da script, semplificando la creazione dei tuoi video educativi. Questo include la generazione di voiceover, sottotitoli e controlli di branding per mantenere un aspetto professionale.
HeyGen offre controlli avanzati di branding e opzioni di esportazione flessibili per contenuti educativi professionali?
Sì, HeyGen fornisce robusti controlli di branding per personalizzare i tuoi contenuti educativi con il tuo logo e i colori del marchio. Inoltre, supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e varie opzioni di esportazione, garantendo che i tuoi video siano ottimizzati per qualsiasi piattaforma di visualizzazione.
Come supporta HeyGen l'integrazione con LMS e l'analisi per le piattaforme video educative aziendali?
HeyGen offre un'integrazione senza soluzione di continuità con LMS, permettendoti di incorporare e gestire i tuoi video educativi aziendali direttamente all'interno del tuo sistema di gestione dell'apprendimento esistente. La piattaforma fornisce anche analisi per monitorare l'engagement e ottimizzare i tuoi contenuti di e-learning.