Potenzia il Tuo Team con il Nostro Strumento di Creazione Video Educativi Aziendali

Sviluppa video di formazione e comunicazioni interne coinvolgenti più velocemente con avatar AI intuitivi e un'interfaccia facile da usare.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video convincente di 45 secondi per potenziali clienti, mostrando i vantaggi del tuo ultimo prodotto per le vendite e il marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando animazioni di testo dinamiche e immagini nitide, con un avatar AI che presenta professionalmente le caratteristiche principali. Usa gli avatar AI di HeyGen per consegnare il copione, garantendo una presentazione coerente e coinvolgente che mette in risalto i tuoi strumenti video AI innovativi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi per la comunicazione interna, annunciando un aggiornamento della politica aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere minimalista e professionale, con sovrapposizioni di testo chiare sullo schermo e grafiche di sfondo sottili per mantenere la concentrazione, accompagnato da musica strumentale rilassante. Utilizza la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza per tutti i dipendenti, rendendo questo strumento di creazione video educativo aziendale inestimabile per annunci rapidi.
Prompt di Esempio 3
Crea un video tutorial rapido di 90 secondi rivolto agli utenti che apprendono una nuova funzionalità software. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso, istruttivo e orientato all'azione, con walkthrough animati passo-passo e musica di sottofondo vivace per mantenere l'attenzione degli spettatori. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente il video, dimostrando quanto sia facile la creazione di video anche per argomenti complessi di creazione video.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona lo Strumento di Creazione Video Educativi Aziendali

Produci efficacemente video di formazione e spiegazione professionali utilizzando strumenti AI avanzati, progettati per la conformità al marchio a livello aziendale e una comunicazione senza interruzioni.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video Iniziale
Sfrutta la nostra funzione di conversione da testo a video per trasformare il tuo copione in un video dinamico, generando automaticamente i primi elementi visivi e le voci fuori campo per un avvio rapido.
2
Step 2
Seleziona Elementi Visivi Coinvolgenti
Migliora il tuo messaggio integrando un avatar AI, aggiungendo un tocco personalizzato che cattura l'attenzione degli spettatori e trasmette efficacemente il tuo contenuto.
3
Step 3
Applica le Impostazioni di Conformità al Marchio
Mantieni la conformità al marchio senza sforzo applicando i tuoi controlli di branding specifici, inclusi loghi e schemi di colori, per allinearti con la tua identità aziendale.
4
Step 4
Esporta Video di Formazione di Alta Qualità
Finalizza il tuo progetto e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per distribuire i tuoi video di formazione professionali su tutte le piattaforme interne o esterne desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Concetti Complessi

.

Scomponi argomenti aziendali intricati e informazioni tecniche in video educativi chiari e facili da comprendere.

Casi d'Uso

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video esplicativi animati e contenuti di formazione?

HeyGen consente agli utenti di creare video esplicativi animati coinvolgenti e contenuti di formazione professionali con facilità. I suoi potenti strumenti video AI, inclusa la conversione da testo a video e la generazione di voce realistica, semplificano l'intero processo di creazione video.

Quali caratteristiche di conformità al marchio offre HeyGen per le esigenze di creazione di video educativi aziendali?

HeyGen offre robuste caratteristiche di conformità al marchio, permettendo ai creatori di video educativi aziendali di mantenere un'identità visiva coerente. Gli utenti possono personalizzare i video con loghi specifici del marchio, colori e persino sfruttare gli avatar AI per garantire che tutto il contenuto sia allineato con stili personalizzati stabiliti e caratteristiche di personalizzazione aziendale.

Posso utilizzare avatar AI e una libreria di media stock diversificata per i miei progetti video con HeyGen?

Sì, HeyGen offre un'ampia selezione di avatar AI personalizzabili per dare vita ai tuoi copioni. Inoltre, è disponibile una libreria completa di media stock e immagini, fornendo risorse abbondanti per arricchire qualsiasi progetto di creazione video con elementi visivi pertinenti.

Cosa rende HeyGen uno strumento video AI ideale per progetti video creativi diversificati?

HeyGen è uno strumento video AI ideale grazie alla sua interfaccia intuitiva e facile da usare e alla vasta libreria di modelli. Questo consente una rapida produzione di vari output creativi, dai video promozionali coinvolgenti e comunicazioni interne a newsletter video informative, tutto senza richiedere un'esperienza estesa di editing video.

