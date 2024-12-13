Strumento Video per Comunicazioni Aziendali: Aumenta il Coinvolgimento dei Dipendenti

Crea facilmente video di comunicazione interna di impatto, sfruttando potenti avatar AI per coinvolgere l'intera forza lavoro.

438/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video informativo di 45 secondi rivolto a manager e team leader, dimostrando una nuova funzione chiave della nostra piattaforma di comunicazione interna per migliorare le comunicazioni con i dipendenti. Questo video in stile tutorial dovrebbe utilizzare un avatar AI di HeyGen per guidare gli spettatori attraverso i passaggi, impiegando un tono amichevole e registrazioni dello schermo pulite all'interno di modelli e scene professionali.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione aziendale raffinato di 60 secondi che fornisca un aggiornamento trimestrale alla leadership esecutiva e a tutto il personale, evidenziando i successi recenti e gli obiettivi futuri. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e di livello esecutivo, incorporando media professionali dalla libreria di media/supporto stock di HeyGen, con sottotitoli precisi per garantire l'accessibilità a tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di benvenuto coinvolgente di 30 secondi per i nuovi dipendenti, spiegando come possono interagire facilmente con il nostro strumento video per futuri corsi di formazione e annunci. Questo messaggio di benvenuto dovrebbe presentare un avatar digitale personalizzato creato con gli avatar AI di HeyGen, offrendo un saluto amichevole e mostrando la semplicità della generazione di contenuti attraverso un approccio da testo a video da script, su uno sfondo moderno e pulito.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona uno Strumento Video per Comunicazioni Aziendali

Crea senza sforzo video di comunicazione aziendale professionali con il nostro strumento intuitivo, trasformando il tuo testo in contenuti visivi coinvolgenti per il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo messaggio. La nostra capacità di 'testo a video da script' utilizza il tuo testo per generare contenuti video iniziali, semplificando il processo di 'Creazione Video'.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona da una vasta libreria di 'avatar AI' o crea un avatar digitale personalizzato per rappresentare il tuo marchio, aggiungendo un tocco personale alle tue 'comunicazioni'.
3
Step 3
Applica Elementi del Marchio
Incorpora i 'controlli di branding' della tua azienda, come loghi e colori, e scegli tra modelli professionali per allineare il tuo video agli standard di 'comunicazioni aziendali'.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video con 'Sottotitoli' automatici per l'accessibilità, quindi esportalo in vari rapporti d'aspetto, pronto per i tuoi canali di 'comunicazioni interne'.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Comunicazioni della Leadership

.

Produci messaggi ispiratori della leadership, aggiornamenti aziendali e contenuti motivazionali per promuovere una forte cultura aziendale e il morale dei dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le comunicazioni aziendali con i video?

HeyGen trasforma le comunicazioni aziendali consentendo la rapida creazione di video attraverso avanzati avatar AI e capacità di testo a video. Questo potente strumento video aiuta le aziende a produrre video di comunicazione interna coinvolgenti in modo efficiente, migliorando significativamente l'efficacia complessiva della comunicazione.

Cosa rende HeyGen uno strumento video efficace per le comunicazioni interne?

HeyGen semplifica la creazione di video per le comunicazioni interne con modelli intuitivi, controlli di branding personalizzabili e generazione vocale alimentata da AI. Funziona come una piattaforma di comunicazione interna completa progettata per semplificare la produzione di comunicazioni professionali e coerenti per i dipendenti.

HeyGen può supportare diverse esigenze di comunicazione video?

Sì, HeyGen supporta diverse comunicazioni video offrendo una gamma di soluzioni, tra cui avatar digitali realistici, sottotitoli automatici e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Queste caratteristiche garantiscono che i tuoi messaggi siano accessibili e presentati professionalmente su diversi canali.

Come assicura HeyGen la coerenza del marchio nei video di comunicazione?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare senza soluzione di continuità il logo della tua azienda e i colori del marchio in tutti i video di comunicazione aziendale. Questa capacità assicura un aspetto coerente e professionale in tutte le comunicazioni con i dipendenti, rafforzando l'identità del tuo marchio con ogni messaggio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo