Strumento Video per Comunicazioni Aziendali: Aumenta il Coinvolgimento dei Dipendenti
Crea facilmente video di comunicazione interna di impatto, sfruttando potenti avatar AI per coinvolgere l'intera forza lavoro.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video informativo di 45 secondi rivolto a manager e team leader, dimostrando una nuova funzione chiave della nostra piattaforma di comunicazione interna per migliorare le comunicazioni con i dipendenti. Questo video in stile tutorial dovrebbe utilizzare un avatar AI di HeyGen per guidare gli spettatori attraverso i passaggi, impiegando un tono amichevole e registrazioni dello schermo pulite all'interno di modelli e scene professionali.
Produci un video di comunicazione aziendale raffinato di 60 secondi che fornisca un aggiornamento trimestrale alla leadership esecutiva e a tutto il personale, evidenziando i successi recenti e gli obiettivi futuri. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e di livello esecutivo, incorporando media professionali dalla libreria di media/supporto stock di HeyGen, con sottotitoli precisi per garantire l'accessibilità a tutti gli spettatori.
Progetta un video di benvenuto coinvolgente di 30 secondi per i nuovi dipendenti, spiegando come possono interagire facilmente con il nostro strumento video per futuri corsi di formazione e annunci. Questo messaggio di benvenuto dovrebbe presentare un avatar digitale personalizzato creato con gli avatar AI di HeyGen, offrendo un saluto amichevole e mostrando la semplicità della generazione di contenuti attraverso un approccio da testo a video da script, su uno sfondo moderno e pulito.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Aumenta la Formazione dei Dipendenti.
Eleva il coinvolgimento nella formazione interna e la ritenzione delle conoscenze dei dipendenti utilizzando soluzioni video alimentate da AI per esperienze di apprendimento di impatto.
Sviluppa Programmi di Apprendimento Interni.
Crea rapidamente corsi di apprendimento interni estesi e materiali di onboarding, raggiungendo efficacemente tutti i dipendenti con video AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare le comunicazioni aziendali con i video?
HeyGen trasforma le comunicazioni aziendali consentendo la rapida creazione di video attraverso avanzati avatar AI e capacità di testo a video. Questo potente strumento video aiuta le aziende a produrre video di comunicazione interna coinvolgenti in modo efficiente, migliorando significativamente l'efficacia complessiva della comunicazione.
Cosa rende HeyGen uno strumento video efficace per le comunicazioni interne?
HeyGen semplifica la creazione di video per le comunicazioni interne con modelli intuitivi, controlli di branding personalizzabili e generazione vocale alimentata da AI. Funziona come una piattaforma di comunicazione interna completa progettata per semplificare la produzione di comunicazioni professionali e coerenti per i dipendenti.
HeyGen può supportare diverse esigenze di comunicazione video?
Sì, HeyGen supporta diverse comunicazioni video offrendo una gamma di soluzioni, tra cui avatar digitali realistici, sottotitoli automatici e ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Queste caratteristiche garantiscono che i tuoi messaggi siano accessibili e presentati professionalmente su diversi canali.
Come assicura HeyGen la coerenza del marchio nei video di comunicazione?
HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di incorporare senza soluzione di continuità il logo della tua azienda e i colori del marchio in tutti i video di comunicazione aziendale. Questa capacità assicura un aspetto coerente e professionale in tutte le comunicazioni con i dipendenti, rafforzando l'identità del tuo marchio con ogni messaggio.