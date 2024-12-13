Generatore di Video di Formazione per Comunicazioni Aziendali per un'Efficienza Potenziata dall'AI

Crea senza sforzo video di formazione aziendale professionali per comunicazioni interne e onboarding con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di formazione di 60 secondi per i nuovi assunti sui protocolli essenziali di onboarding, utilizzando uno stile visivo amichevole e informativo con scene strutturate dai Template & scene di HeyGen, garantendo l'accessibilità attraverso Sottotitoli/caption automatici per tutti i dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un aggiornamento esecutivo di 45 secondi per tutto il personale, consegnato da un avatar AI realistico in uno stile visivo raffinato e autorevole, enfatizzando annunci strategici chiave, sfruttando la generazione di Voiceover di HeyGen e le capacità di trasformazione del testo in video.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di formazione di comunicazioni aziendali di 90 secondi che spiega un nuovo processo interno ai team dipartimentali, utilizzando uno stile visivo chiaro e istruttivo arricchito da elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen e garantendo la compatibilità su tutte le piattaforme con ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto flessibili.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione per Comunicazioni Aziendali

Crea senza sforzo video di comunicazioni aziendali e formazione coinvolgenti con avatar AI e funzionalità intelligenti, ottimizzando la tua strategia di comunicazioni interne.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di formazione per comunicazioni aziendali nel generatore. La nostra tecnologia avanzata di conversione del testo in video preparerà il tuo contenuto per una presentazione visiva coinvolgente, risparmiandoti tempo e fatica.
2
Step 2
Scegli un Avatar AI
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Questi presentatori digitali possono consegnare il tuo contenuto formativo con un aspetto professionale e coerente, migliorando il coinvolgimento.
3
Step 3
Applica Branding e Stile
Personalizza il tuo video con controlli di branding, inclusi il logo e i colori della tua azienda. Questo assicura che le tue comunicazioni aziendali mantengano un'identità di marca coerente e professionale in tutte le comunicazioni interne.
4
Step 4
Esporta e Integra
Esporta facilmente il tuo video di formazione completato in vari formati. Sfrutta l'integrazione LMS per caricare e distribuire senza problemi il tuo contenuto, garantendo una consegna efficiente delle informazioni critiche per l'onboarding dei dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Comunicazioni Interne Coinvolgenti

Crea rapidamente annunci video dinamici, aggiornamenti esecutivi e notizie aziendali per mantenere i dipendenti informati e coinvolti su tutti i canali interni.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di video di formazione per comunicazioni aziendali?

HeyGen consente alle aziende di creare video di formazione per comunicazioni aziendali in modo efficiente utilizzando avatar AI avanzati e la conversione del testo in video. Questo semplifica la produzione di video di onboarding e corsi di formazione interna, garantendo contenuti coinvolgenti senza necessità di competenze di editing estese.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio in tutti gli annunci aziendali?

Assolutamente. HeyGen offre strumenti di branding completi, permettendoti di integrare il tuo logo, colori e font direttamente nei tuoi video. Puoi anche utilizzare opzioni di voiceover personalizzabili e diversi modelli di video per garantire che tutti gli annunci aziendali e gli aggiornamenti esecutivi siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.

Quali lingue supporta HeyGen per le comunicazioni interne?

HeyGen supporta oltre 100 lingue, consentendo alle organizzazioni di raggiungere efficacemente una forza lavoro multilingue con le loro comunicazioni interne. Questa funzione è cruciale per fornire aggiornamenti aziendali globali e formazione sulla conformità che risuonano con ogni dipendente.

HeyGen offre risparmi in termini di costi e tempo per la creazione di video?

Sì, HeyGen riduce significativamente sia i costi che i tempi di creazione dei video trasformando il testo in video coinvolgenti con avatar AI. Questo consente ai team di produrre video di formazione di alta qualità e contenuti di coinvolgimento dei dipendenti senza bisogno di competenze estese in produzione o editing video.

