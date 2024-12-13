Creatore di Video Educativi per l'Istruzione Continua: Padroneggia i Corsi Online

Ottimizza i programmi di formazione e i contenuti dell'istruzione superiore. Genera video professionali senza sforzo utilizzando il testo in video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una presentazione animata concisa di 45 secondi rivolta ai responsabili dei programmi di formazione aziendale, illustrando come semplificare la formazione sulla conformità complessa. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo moderno e minimalista con transizioni dinamiche, narrato da un avatar AI sofisticato per trasmettere competenza e credibilità. Sottolinea il processo senza soluzione di continuità di trasformare il testo in video da script, rendendo argomenti aridi coinvolgenti e accessibili per tutti i dipendenti attraverso un avanzato creatore di video educativi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video energico di 30 secondi specificamente per educatori universitari, introducendo un concetto scientifico complesso in modo comprensibile e visivamente attraente. L'estetica del video dovrebbe essere luminosa e illustrativa, utilizzando animazioni e grafiche personalizzate dalla libreria multimediale/stock per chiarire idee difficili, abbinato a una generazione di voce narrante amichevole e articolata. L'obiettivo è catturare l'attenzione degli studenti e fornire una panoramica memorabile prima di un approfondimento nell'istruzione continua.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video educativo persuasivo di 60 secondi che mostri i vantaggi di un nuovo programma di certificazione per l'apprendimento professionale, su misura per i professionisti impegnati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante, autorevole e ispirante, con sottotitoli/caption chiari sullo schermo per garantire accessibilità e ritenzione, anche quando visualizzato in ambienti senza audio. Questa produzione di video educativi per l'istruzione continua dovrebbe posizionare il programma come essenziale per l'avanzamento di carriera, evidenziando opzioni di apprendimento flessibili.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Tuo Creatore di Video Educativi per l'Istruzione Continua

Crea senza sforzo video educativi professionali che coinvolgono gli studenti e migliorano i tuoi corsi online utilizzando strumenti intuitivi potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea da Script
Trasforma il tuo script per l'istruzione continua in un video accattivante utilizzando la nostra funzione di testo in video da script, ponendo le basi per la tua lezione con il nostro creatore di video educativi AI.
2
Step 2
Seleziona i Visual
Seleziona visual coinvolgenti dalla nostra vasta libreria multimediale/stock per migliorare il tuo video e spiegare concetti complessi in modo efficace.
3
Step 3
Aggiungi Voci Narranti Professionali
Genera voci narranti di alta qualità per narrare i tuoi contenuti educativi, garantendo un tono istruttivo chiaro e coerente.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattare perfettamente i tuoi contenuti a qualsiasi piattaforma, pronti per i tuoi corsi online.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Massimizza il Coinvolgimento e la Ritenzione degli Studenti

Sfrutta l'AI per creare lezioni video dinamiche e interattive che aumentano significativamente il coinvolgimento dei partecipanti e la ritenzione delle conoscenze nell'istruzione continua.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi?

HeyGen funge da avanzato creatore di video educativi AI, permettendoti di produrre contenuti di alta qualità per corsi online e istruzione continua. Sfrutta avatar AI e testo in video da script per ottimizzare il processo di creazione in modo efficiente.

HeyGen offre template creativi per contenuti educativi?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di template video educativi e storyboard pre-costruiti per avviare i tuoi progetti creativi. Puoi facilmente personalizzarli con il tuo branding, video educativi animati ed elementi dalla nostra vasta libreria di media stock.

Quali funzionalità offre HeyGen per insegnanti e programmi di formazione?

HeyGen è un creatore di video ideale per insegnanti e programmi di formazione, offrendo funzionalità come voci narranti generate da AI e sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità. Supporta anche la creazione di video esplicativi coinvolgenti, rendendolo adatto per l'integrazione in flussi di lavoro esistenti come Google Classroom.

HeyGen può supportare l'istruzione continua con capacità avanzate di AI?

Assolutamente, HeyGen è un potente creatore di video educativi per l'istruzione continua, utilizzando avanzate visuali AI e un costruttore di personaggi per creare esperienze di apprendimento dinamiche. Sfrutta voci AI realistiche per fornire contenuti professionali e coinvolgenti per i tuoi studenti.

