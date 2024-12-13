Strumento Video di Conformità per Formazione AI Coinvolgente

Sfrutta gli avatar AI per video di formazione sulla conformità coinvolgenti ed economici che aumentano il coinvolgimento dei dipendenti.

520/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di annuncio urgente di 45 secondi per tutti i dipendenti, spiegando un recente aggiornamento alla politica di protezione dei dati dell'azienda. L'approccio visivo dovrebbe incorporare animazioni di testo dinamiche insieme a filmati di repertorio pertinenti per evidenziare i cambiamenti chiave, abbinati a una voce fuori campo coinvolgente. Sfrutta la funzione di testo in video da script di HeyGen per trasformare rapidamente il documento della politica in uno strumento video di conformità efficace, rendendo questo aggiornamento economico e chiaro per tutti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di formazione introduttivo di 2 minuti rivolto alla nostra forza lavoro globale, concentrandosi sulla condotta etica nelle diverse regioni. Lo stile visivo dovrebbe essere inclusivo, mostrando dipendenti diversi in vari contesti professionali, supportato da una voce calda e incoraggiante. Utilizza le capacità di sottotitoli/caption e traduzione di HeyGen per garantire che questi video localizzati siano accessibili e comprensibili per tutti i partecipanti nei nostri programmi di formazione internazionali, promuovendo un messaggio coerente in tutto il mondo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo di 90 secondi per i dipendenti con diverse esigenze di accessibilità, spiegando come segnalare incidenti sul posto di lavoro in conformità con le linee guida interne. La presentazione visiva dovrebbe essere semplice e facile da seguire, utilizzando grafica semplice e testo chiaro sullo schermo, mentre incorpora descrizioni audio dettagliate per gli elementi visivi. Impiega la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per fornire sottotitoli generati dall'AI accurati, migliorando l'accessibilità del video e garantendo la piena conformità WCAG 2.2 Video per tutti gli spettatori come uno strumento critico di accessibilità video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona lo Strumento Video di Conformità

Crea efficacemente video di formazione sulla conformità coinvolgenti con avatar AI e un generatore di video AI intuitivo, garantendo comunicazione chiara e coinvolgimento dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script video. La funzione 'Testo in video da script' della piattaforma convertirà il tuo testo in parole parlate per il tuo contenuto di conformità.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli da una libreria diversificata di 'avatar AI' per essere il volto della tua formazione sulla conformità. Questo aggiunge un elemento umano al tuo video senza bisogno di attori dal vivo.
3
Step 3
Arricchisci con Elementi Visivi e Branding
Integra filmati di repertorio pertinenti, immagini ed elementi di branding della tua azienda per rendere la formazione visivamente coinvolgente e accurata rispetto al prodotto.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Utilizza il 'generatore di video AI' per produrre il tuo video finale di formazione sulla conformità. Esportalo facilmente e condividilo in tutta la tua organizzazione o sulle piattaforme di apprendimento preferite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione sulla Conformità

.

Stimola una maggiore partecipazione e ritenzione della conoscenza nei programmi di conformità attraverso contenuti video dinamici e interattivi potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla conformità?

HeyGen funziona come uno strumento video di conformità intuitivo, semplificando la creazione di video di formazione essenziali. Sfruttando avatar AI, una ricca libreria multimediale e opzioni per voce fuori campo AI e presentatore AI, HeyGen trasforma efficacemente il tuo script video in contenuti coinvolgenti e professionali senza richiedere competenze avanzate di editing video.

Quali caratteristiche tecniche avanzate consentono la generazione di video AI in HeyGen?

HeyGen è un generatore di video AI leader che offre capacità tecniche robuste, inclusa la conversione senza soluzione di continuità da testo a video e la capacità di trasformare PowerPoint in video e PDF in video. La nostra sofisticata piattaforma video AI utilizza avatar AI realistici e strumenti di creazione video completi per produrre video di alta qualità su larga scala.

HeyGen può creare contenuti di formazione sulla conformità localizzati e accessibili?

Sì, HeyGen offre ampie capacità di traduzione e supporto multilingue per produrre video localizzati su misura per pubblici diversi. Inoltre, la nostra piattaforma incorpora strumenti cruciali di accessibilità video come sottotitoli generati dall'AI e descrizioni audio, garantendo la conformità WCAG 2.2 Video per programmi di formazione veramente inclusivi.

HeyGen si integra con altre piattaforme e supporta gli standard di sicurezza?

HeyGen, come piattaforma video AI professionale, supporta varie integrazioni critiche, inclusa l'integrazione SAML SSO per una maggiore sicurezza e accesso semplificato. Diamo priorità alla protezione dei dati, aderendo a rigorosi standard SOC 2 e GDPR, il che rende HeyGen una soluzione affidabile per l'integrazione con il tuo LMS o intranet per i programmi di formazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo