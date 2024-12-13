Strumento Video di Conformità per Formazione AI Coinvolgente
Sfrutta gli avatar AI per video di formazione sulla conformità coinvolgenti ed economici che aumentano il coinvolgimento dei dipendenti.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di annuncio urgente di 45 secondi per tutti i dipendenti, spiegando un recente aggiornamento alla politica di protezione dei dati dell'azienda. L'approccio visivo dovrebbe incorporare animazioni di testo dinamiche insieme a filmati di repertorio pertinenti per evidenziare i cambiamenti chiave, abbinati a una voce fuori campo coinvolgente. Sfrutta la funzione di testo in video da script di HeyGen per trasformare rapidamente il documento della politica in uno strumento video di conformità efficace, rendendo questo aggiornamento economico e chiaro per tutti.
Sviluppa un video di formazione introduttivo di 2 minuti rivolto alla nostra forza lavoro globale, concentrandosi sulla condotta etica nelle diverse regioni. Lo stile visivo dovrebbe essere inclusivo, mostrando dipendenti diversi in vari contesti professionali, supportato da una voce calda e incoraggiante. Utilizza le capacità di sottotitoli/caption e traduzione di HeyGen per garantire che questi video localizzati siano accessibili e comprensibili per tutti i partecipanti nei nostri programmi di formazione internazionali, promuovendo un messaggio coerente in tutto il mondo.
Progetta un video istruttivo di 90 secondi per i dipendenti con diverse esigenze di accessibilità, spiegando come segnalare incidenti sul posto di lavoro in conformità con le linee guida interne. La presentazione visiva dovrebbe essere semplice e facile da seguire, utilizzando grafica semplice e testo chiaro sullo schermo, mentre incorpora descrizioni audio dettagliate per gli elementi visivi. Impiega la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per fornire sottotitoli generati dall'AI accurati, migliorando l'accessibilità del video e garantendo la piena conformità WCAG 2.2 Video per tutti gli spettatori come uno strumento critico di accessibilità video.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Espandi la Portata della Formazione sulla Conformità.
Sfrutta l'AI per produrre efficacemente corsi di conformità completi, raggiungendo un pubblico globale più ampio con contenuti localizzati.
Demistifica Temi Complessi di Conformità.
Utilizza video AI per scomporre regolamenti di conformità intricati in moduli chiari e facilmente digeribili, migliorando la comprensione e l'apprendimento.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione sulla conformità?
HeyGen funziona come uno strumento video di conformità intuitivo, semplificando la creazione di video di formazione essenziali. Sfruttando avatar AI, una ricca libreria multimediale e opzioni per voce fuori campo AI e presentatore AI, HeyGen trasforma efficacemente il tuo script video in contenuti coinvolgenti e professionali senza richiedere competenze avanzate di editing video.
Quali caratteristiche tecniche avanzate consentono la generazione di video AI in HeyGen?
HeyGen è un generatore di video AI leader che offre capacità tecniche robuste, inclusa la conversione senza soluzione di continuità da testo a video e la capacità di trasformare PowerPoint in video e PDF in video. La nostra sofisticata piattaforma video AI utilizza avatar AI realistici e strumenti di creazione video completi per produrre video di alta qualità su larga scala.
HeyGen può creare contenuti di formazione sulla conformità localizzati e accessibili?
Sì, HeyGen offre ampie capacità di traduzione e supporto multilingue per produrre video localizzati su misura per pubblici diversi. Inoltre, la nostra piattaforma incorpora strumenti cruciali di accessibilità video come sottotitoli generati dall'AI e descrizioni audio, garantendo la conformità WCAG 2.2 Video per programmi di formazione veramente inclusivi.
HeyGen si integra con altre piattaforme e supporta gli standard di sicurezza?
HeyGen, come piattaforma video AI professionale, supporta varie integrazioni critiche, inclusa l'integrazione SAML SSO per una maggiore sicurezza e accesso semplificato. Diamo priorità alla protezione dei dati, aderendo a rigorosi standard SOC 2 e GDPR, il che rende HeyGen una soluzione affidabile per l'integrazione con il tuo LMS o intranet per i programmi di formazione.