Il Generatore Definitivo di Video Tutorial sulla Conformità

Crea rapidamente video di formazione sulla conformità coinvolgenti che semplificano contenuti complessi con avatar AI avanzati per il massimo coinvolgimento dei discenti.

356/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 60 secondi rivolto ai dipendenti esistenti per un aggiornamento urgente sui nuovi standard di conformità normativa. Lo stile visivo dovrebbe essere nitido e professionale, utilizzando animazioni di testo sullo schermo, accompagnato da una voce fuori campo sicura e autorevole. Questo video dovrebbe utilizzare efficacemente i modelli video personalizzabili e le scene di HeyGen per diffondere rapidamente informazioni critiche.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di formazione sulla conformità di 30 secondi rivolto a team leader e manager impegnati, trasformando un documento lungo in contenuti digeribili. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e informativo, con punti chiave evidenziati da grafica animata e una voce fuori campo precisa e coinvolgente generata in modo efficiente utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 50 secondi per una forza lavoro globale, dimostrando una linea guida chiave di condotta etica. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e inclusivo, con sottili segnali visivi che rappresentano la diversità, e lo stile audio con una generazione di voce fuori campo chiara e adattabile in più lingue. Sfrutta la generazione di voce fuori campo e i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e comprensione tra team diversi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Tutorial sulla Conformità

Trasforma senza sforzo contenuti normativi complessi in video di formazione sulla conformità coinvolgenti utilizzando avatar AI e modelli personalizzabili, semplificando l'apprendimento e l'adesione dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto
Inizia inserendo il tuo script di formazione sulla conformità. La nostra piattaforma sfrutta le capacità di testo-a-video per convertire istantaneamente il tuo contenuto scritto in dialogo parlato, formando la base del tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per fungere da presentatore sullo schermo. Questo assicura un volto coerente e professionale per tutti i tuoi tutorial sulla conformità senza bisogno di attori o riprese.
3
Step 3
Arricchisci con Elementi Visivi e Branding
Utilizza modelli video personalizzabili e aggiungi elementi visivi dalla nostra libreria multimediale o dai tuoi asset per arricchire il tuo contenuto. Incorpora controlli di branding come il logo e i colori della tua azienda per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di conformità ed esportalo nel formato desiderato, incluse le opzioni per l'esportazione SCORM. Questo prepara il tuo video per un'integrazione senza soluzione di continuità con il tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS) esistente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva il Coinvolgimento e la Ritenzione dei Discenti

.

Utilizza avatar AI e testo-a-video dinamico per creare video di formazione sulla conformità coinvolgenti che catturano l'attenzione dei discenti e migliorano i tassi di ritenzione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen rendere i video di formazione sulla conformità più coinvolgenti per i discenti?

HeyGen sfrutta avatar AI realistici e modelli video personalizzabili per trasformare contenuti normativi complessi in video di formazione sulla conformità dinamici e coinvolgenti. Questo approccio migliora significativamente il coinvolgimento dei discenti, rendendo i tutorial sulla conformità più memorabili ed efficaci per i tuoi dipendenti.

Posso personalizzare i video tutorial sulla conformità con l'identità del mio marchio usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen ti consente di personalizzare completamente i tuoi video tutorial sulla conformità con i loghi, i colori e i caratteri specifici del tuo marchio utilizzando modelli video personalizzabili e controlli di branding robusti. Questo assicura che la tua formazione sulla conformità coinvolgente sia perfettamente allineata con la tua identità aziendale.

Qual è il modo più semplice per generare corsi di conformità senza competenze avanzate di editing video?

HeyGen semplifica la creazione di video tutorial sulla conformità attraverso la sua piattaforma intuitiva di testo-a-video. Basta inserire il tuo script, e la piattaforma video AI di HeyGen genererà video di formazione sulla conformità di livello professionale, completi di avatar AI, generazione di voce fuori campo e sottotitoli, senza richiedere competenze di editing complesse.

HeyGen supporta opzioni multilingue per la distribuzione di video di formazione sulla conformità?

Sì, HeyGen supporta la creazione di video multilingue attraverso una generazione avanzata di voce fuori campo, permettendoti di distribuire video di formazione sulla conformità completi a una forza lavoro globale diversificata. Questa capacità assicura una maggiore portata e accessibilità per tutti i tuoi dipendenti, semplificando contenuti normativi complessi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo