Video di Formazione sulla Conformità per i Dipendenti: Semplifica e Coinvolgi

Garantisci una formazione efficace sulla conformità e riduci i rischi legali e finanziari con l'apprendimento basato su video coinvolgenti, creati senza sforzo utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Questo video di 45 secondi mira a educare i dipendenti che gestiscono dati sensibili sulle normative critiche di protezione dei dati e privacy, fungendo da modulo di formazione sulla sicurezza informatica conciso. Utilizza uno stile visivo moderno e pulito con animazioni simili a infografiche e una voce narrante precisa, facilmente generata da un copione utilizzando la funzione Text-to-video from script.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di microlearning di 30 secondi focalizzato sulla sicurezza sul lavoro per i lavoratori di fabbrica e cantiere, in particolare i nuovi assunti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e pratico, utilizzando esempi del mondo reale e dimostrazioni chiare, arricchiti da filmati e immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video di 90 secondi per la gestione e i leader di team sulla Diversità, Equità e Inclusione (DEI), sottolineando i benefici di una formazione efficace sulla conformità. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo coinvolgente basato su scenari con toni positivi e inclusivi e una rappresentazione diversificata, utilizzando Template e scene predefinite per un aspetto professionale.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Video di Formazione sulla Conformità per i Dipendenti

Crea facilmente video di formazione sulla conformità coinvolgenti e accurati per i tuoi dipendenti, garantendo chiarezza e ritenzione con potenti strumenti AI.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione di Formazione
Inizia incollando il tuo copione di formazione sulla conformità preparato in HeyGen. La nostra piattaforma utilizza la funzione Text-to-video from script per generare rapidamente un video di base, risparmiandoti tempo e fatica.
2
Step 2
Scegli un Presentatore AI
Migliora la formazione dei tuoi dipendenti selezionando un avatar AI professionale per presentare il contenuto. Un presentatore simile a un essere umano aumenta il coinvolgimento e rende l'apprendimento più relazionabile.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Personalizza i tuoi video di formazione applicando i colori e il logo del tuo marchio utilizzando i controlli di branding. Questo assicura un aspetto e una sensazione coerenti in tutte le tue comunicazioni interne.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Una volta completati i tuoi corsi di conformità completi, utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per scaricare il tuo video nel formato desiderato. Condividilo senza problemi attraverso le tue piattaforme di apprendimento per educare il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Regolamenti Complessi

Trasforma informazioni normative intricate e linee guida etiche in contenuti video chiari e digeribili, garantendo che i dipendenti comprendano i requisiti di conformità complessi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la formazione sulla conformità per i dipendenti?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare video di formazione sulla conformità coinvolgenti per i dipendenti utilizzando avatar AI e la funzione text-to-video from script, rendendo i temi complessi più coinvolgenti e migliorando l'efficacia complessiva dell'apprendimento. Questo approccio aiuta a garantire che i dipendenti comprendano i requisiti normativi vitali e le pratiche aziendali etiche, riducendo infine i rischi legali e finanziari.

Quali caratteristiche rendono efficiente la creazione di corsi di conformità con HeyGen?

HeyGen semplifica la produzione di video di formazione online sulla conformità attraverso template e scene pronti all'uso, insieme alla generazione di voiceover senza soluzione di continuità. Gli utenti possono facilmente aggiungere sottotitoli e sfruttare una robusta libreria multimediale, garantendo una serie di video professionali e coinvolgenti senza necessità di competenze di produzione estese.

HeyGen può personalizzare i video di formazione sulla conformità per adattarsi alle esigenze specifiche dell'azienda?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda nei video di formazione per i dipendenti su vari argomenti di conformità come la Formazione Anti-molestie o DEI. Questo assicura che il tuo contenuto personalizzato, con avatar AI diversi, si allinei perfettamente con i tuoi requisiti normativi specifici e la cultura aziendale.

Come rende HeyGen la formazione sulla conformità più coinvolgente per i discenti?

HeyGen migliora il coinvolgimento nella formazione efficace sulla conformità trasformando i copioni in esperienze di apprendimento basate su video dinamici con avatar AI realistici e voiceover professionali. Questo consente la presentazione di argomenti complessi e scenari del mondo reale in un formato di microlearning facilmente digeribile, garantendo una migliore ritenzione e applicazione delle conoscenze critiche sulla conformità.

