Padroneggia la tua strategia di video pubblicitari di confronto

Crea rapidamente video pubblicitari di confronto di prodotti coinvolgenti mostrando i benefici fianco a fianco, utilizzando la potente funzione di testo in video da script di HeyGen.

619/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un annuncio creativo di 30 secondi per i social media, su misura per i marketer digitali e i brand di e-commerce, illustrando uno scenario 'prima e dopo' in cui un problema comune del settore viene risolto dal tuo prodotto. Adotta un approccio autentico, in stile contenuto generato dagli utenti (UGC), completo di narrazione naturale e conversazionale e musica di sottofondo sottile. Il video dovrebbe articolare una chiara 'strategia creativa' affrontando direttamente i punti dolenti. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per semplificare la creazione di contenuti e integrare immagini rilevanti dalla sua libreria multimediale/supporto stock per rafforzare l'impatto della soluzione.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio di 60 secondi sui benefici del prodotto per i decisori B2B e i product manager, presentando un confronto basato sui dati del tuo servizio rispetto alle alternative tradizionali. Adotta uno stile visivo professionale e autorevole, caratterizzato fortemente da 'grafici' e 'infografiche' per illustrare le metriche chiave di performance e il ritorno sull'investimento. L'audio dovrebbe consistere in una voce narrante autorevole, che spiega chiaramente i dati complessi. Utilizza i Template & scene di HeyGen per stabilire un aspetto lucido e coerente e utilizza Sottotitoli/didascalie per garantire l'accessibilità e rafforzare i punti dati chiave presentati come 'Grafica nei video'.
Prompt di Esempio 3
Crea un video pubblicitario di confronto di 15 secondi per creatori di contenuti e manager dei social media, concentrandoti su un rapido confronto 'vecchio vs. nuovo' o 'concorrente vs. noi' di una funzione o strumento software. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, visivamente coinvolgente e utilizzare una tipografia moderna con musica di sottofondo alla moda per catturare rapidamente l'attenzione. Sottolinea la facilità di creare 'visuals' coinvolgenti per le piattaforme social. Sfrutta il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme social e utilizza i suoi Template & scene per una formattazione rapida e professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il video pubblicitario di confronto

Crea facilmente video pubblicitari di confronto coinvolgenti con HeyGen, trasformando le differenze di prodotto in chiari vantaggi per il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il tuo concetto di confronto
Inizia delineando le differenze o i vantaggi chiave che vuoi evidenziare per i tuoi annunci di confronto di prodotti. Utilizza la funzione di testo in video da script di HeyGen per redigere la tua narrazione e strutturare efficacemente il flusso del confronto.
2
Step 2
Seleziona visuali e avatar
Dai vita al tuo confronto con visuali coinvolgenti. Scegli tra una vasta gamma di avatar AI o carica i tuoi media per mostrare i prodotti fianco a fianco.
3
Step 3
Costruisci la tua storia fianco a fianco
Costruisci il confronto aggiungendo scene, testo e grafica. Sfrutta i Template & scene per organizzare elementi come grafici, infografiche o clip di testimonianze per un confronto visivo chiaro.
4
Step 4
Esporta e condividi il tuo annuncio
Finalizza il tuo video aggiungendo la generazione di Voiceover e sottotitoli, quindi esportalo nel rapporto d'aspetto ottimale per le tue campagne di marketing digitale, pronto per coinvolgere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra i benefici del prodotto e le testimonianze dei clienti

.

Trasforma le storie di successo dei clienti e i benefici del prodotto in video dinamici con l'AI, aggiungendo credibilità ai tuoi annunci di confronto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia strategia creativa per i video pubblicitari di confronto?

HeyGen ti consente di generare rapidamente video pubblicitari di confronto dinamici utilizzando avatar AI e capacità di testo in video, semplificando la tua strategia creativa per annunci creativi sui social media. Puoi facilmente produrre visuali coinvolgenti e confronti fianco a fianco senza tempi di produzione estesi.

Quali elementi visivi può incorporare HeyGen negli annunci di confronto di prodotti?

HeyGen ti permette di integrare vari elementi visivi e grafici nei tuoi annunci di confronto di prodotti, inclusi grafici, infografiche e branding personalizzato. Sfrutta l'ampia libreria multimediale e i template per creare contenuti visivamente accattivanti che evidenziano chiaramente i benefici del prodotto.

HeyGen può aiutare a produrre video basati su testimonianze per i social media?

Sì, HeyGen è ideale per creare video professionali basati su testimonianze e altri annunci creativi sui social media trasformando script in video raffinati con avatar AI e voiceover. Questo semplifica notevolmente il processo di Come Creare Contenuti Video Per i Social Media, inclusi contenuti che imitano l'UGC.

HeyGen supporta diversi formati per la pubblicità video di confronto?

HeyGen supporta vari formati video per video pubblicitari di confronto efficaci, consentendo campagne di marketing digitale versatili. Puoi facilmente creare confronti professionali fianco a fianco e adattare i contenuti per diverse piattaforme con opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo