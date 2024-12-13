Generatore di Video Formativi Universitari: Creazione di Corsi Senza Sforzo

Produci video formativi universitari coinvolgenti e interattivi con avatar AI e riduci significativamente i costi di produzione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Abbatti le barriere linguistiche e consegna video formativi di 90 secondi di grande impatto a formatori aziendali globali e dipartimenti HR; questo video dinamico e inclusivo dovrebbe evidenziare avatar AI diversi con sottotitoli/caption accurati in più lingue, dimostrando la potenza di HeyGen nel localizzare la formazione utilizzando il testo per video da script.
Prompt di Esempio 2
Hai bisogno di creare rapidamente spiegazioni di prodotto professionali di 45 secondi o contenuti di onboarding? Rivolgiti a piccole imprese e creatori di corsi individuali con uno stile visivo veloce e coinvolgente che mostri la vasta gamma di modelli e scene predefiniti disponibili, trasformando facilmente il testo in video con il generatore di video AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Per istruzioni tecniche complesse, sviluppa un modulo video esplicativo dettagliato di 2 minuti rivolto a educatori tecnici e dipartimenti IT; lo stile visivo istruttivo dovrebbe integrare registrazioni dello schermo dalla libreria multimediale/supporto stock con generazione precisa di Voiceover AI e sottotitoli/caption di supporto, enfatizzando la facilità di aggiornare i contenuti sulla piattaforma video AI intuitiva di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video Formativi Universitari

Produci efficacemente video formativi coinvolgenti per la tua università con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, trasformando script in contenuti professionali senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inserisci o incolla il tuo contenuto formativo, e il nostro generatore di testo per video inizierà a convertire le tue parole in un video dinamico.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per narrare il tuo contenuto, dando vita al tuo materiale formativo con una voce autentica.
3
Step 3
Migliora con Modelli e Branding
Utilizza modelli predefiniti e personalizza il tuo video con il branding della tua università, inclusi loghi e colori, per un aspetto raffinato e professionale.
4
Step 4
Esporta e Pubblica
Finalizza il tuo video selezionando il rapporto d'aspetto desiderato ed esportandolo per una facile condivisione o integrazione nel tuo sistema di gestione dell'apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Contenuti Educativi Complessi

Utilizza l'AI per scomporre argomenti complessi in moduli video chiari e coinvolgenti, migliorando la comprensione e l'efficacia educativa per gli studenti universitari.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video formativi generati da AI?

Il generatore di video AI intuitivo di HeyGen consente agli utenti di trasformare il testo in video AI professionali con facilità, sfruttando avatar AI avanzati e Voiceover AI sincronizzati. Questo processo semplificato riduce significativamente la complessità della produzione tradizionale di video formativi.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare i contenuti dei video formativi?

HeyGen fornisce strumenti di editing video completi, inclusa un'interfaccia drag-and-drop, per personalizzare i contenuti con precisione. Puoi anche localizzare i video formativi utilizzando il supporto di HeyGen per oltre 140 lingue, garantendo l'accessibilità globale.

Posso integrare i video generati da AI di HeyGen nei sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti?

Sì, HeyGen supporta l'esportazione dei tuoi video generati da AI come file MP4, rendendoli facilmente compatibili con vari Sistemi di Gestione dell'Apprendimento (LMS). Per il tracciamento avanzato e la conformità, HeyGen offre anche capacità di esportazione SCORM.

Come può HeyGen utilizzare i miei materiali di presentazione esistenti per la creazione di video?

HeyGen rende semplice convertire i tuoi contenuti esistenti in video dinamici permettendoti di caricare file PPT o PDF direttamente nella piattaforma. L'AI di HeyGen ti aiuterà quindi a trasformarli in moduli video coinvolgenti con avatar AI e voiceover professionali.

