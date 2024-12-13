Strumento Video Collaborativo: Crea Più Velocemente, Insieme

Potenzia i tuoi team con uno strumento video collaborativo, semplificando i cicli di feedback e accelerando la creazione di contenuti con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per team tecnici e designer didattici, mostrando la facilità della collaborazione video. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo educativo coinvolgente e preciso, supportato da una narrazione chiara e calma. Sottolinea come la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen faciliti l'accessibilità e i cicli di feedback nelle revisioni del team, integrando filmati di repertorio pertinenti dalla "Libreria multimediale/supporto stock" per illustrare efficacemente i concetti tecnici chiave.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dimostrativo di 2 minuti rivolto a specialisti della comunicazione interna e team di documentazione del prodotto. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo innovativo e professionale, con transizioni eleganti e audio chiaro e sintetizzato. Illustra come gli "Avatar AI" di HeyGen possano presentare aggiornamenti tecnici complessi o caratteristiche del prodotto, rendendo la "Creazione video potenziata dall'AI" accessibile e scalabile. Utilizza vari "Modelli e scene" per adattare rapidamente i contenuti alle diverse esigenze dipartimentali, mostrando una comunicazione efficiente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale di 45 secondi rivolto a responsabili della conformità e professionisti del marketing, concentrandoti sulla robustezza di uno strumento video collaborativo per contenuti regolamentati. Lo stile visivo dovrebbe essere aziendale e raffinato, utilizzando grafica nitida e una voce narrante diretta e sicura. Evidenzia i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per garantire il supporto delle "didascalie chiuse" e la conformità all'accessibilità, e dimostra come il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" semplifichi la distribuzione su più piattaforme dopo il processo di "Revisione e approvazione".
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona uno Strumento Video Collaborativo

Semplifica il tuo flusso di lavoro di creazione video con un lavoro di squadra senza soluzione di continuità, funzionalità potenziate dall'AI e cicli di feedback efficienti per contenuti di impatto.

1
Step 1
Crea Contenuti Coinvolgenti con l'AI
Inizia il tuo progetto utilizzando gli avanzati avatar AI di HeyGen per trasformare il tuo testo in presentazioni video dinamiche, avviando la tua creazione video potenziata dall'AI.
2
Step 2
Aggiungi Elementi di Branding Professionali
Integra i tuoi controlli di branding personalizzati, inclusi loghi e colori, per garantire che il tuo video si allinei perfettamente con l'identità e lo stile del tuo marchio.
3
Step 3
Collabora per una Revisione Senza Soluzione di Continuità
Condividi il tuo progetto video con il tuo team per facilitare i cicli di feedback, consentendo processi di revisione e approvazione efficienti per il montaggio video collaborativo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Finalizza la tua produzione scegliendo i rapporti d'aspetto desiderati ed esportando il tuo video, pronto per la distribuzione su varie piattaforme all'interno del tuo flusso di lavoro.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Collaborativamente Storie di Successo dei Clienti

I team possono collaborare facilmente per produrre testimonianze video di successo dei clienti coinvolgenti, rafforzando la fiducia e stimolando il coinvolgimento dei potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen il montaggio video collaborativo per i team?

HeyGen opera come un potente strumento video collaborativo, consentendo ai team di semplificare il loro flusso di lavoro per la creazione di video potenziati dall'AI. Permette una collaborazione video efficiente, garantendo che tutti i membri possano contribuire senza problemi ai progetti.

HeyGen offre supporto per le didascalie chiuse e capacità di esportazione flessibili?

Assolutamente, HeyGen offre un robusto supporto per le didascalie chiuse, generando automaticamente sottotitoli per migliorare l'accessibilità dei video. Le sue avanzate capacità di editing consentono anche agli utenti di esportare video in vari rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, garantendo una presentazione professionale.

Che tipo di tecnologia avatar AI offre HeyGen per i contenuti video?

HeyGen fornisce una tecnologia avatar AI all'avanguardia, permettendoti di trasformare script in narrazioni video coinvolgenti con presentatori digitali realistici. Questa capacità di creazione video potenziata dall'AI aiuta a creare narrazioni avvincenti in modo efficiente.

Come posso integrare il branding personalizzato e utilizzare i modelli nei progetti HeyGen?

HeyGen rende il branding personalizzato semplice, permettendo l'incorporazione facile del tuo logo e dei colori del marchio per mantenere la coerenza visiva in tutti i tuoi video. Inoltre, la nostra vasta libreria di modelli professionali fornisce un punto di partenza rapido per qualsiasi creazione video potenziata dall'AI, garantendo l'allineamento del marchio.

