Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di 2 minuti rivolto ai product manager, mostrando una nuova funzionalità software all'interno di uno "strumento video cloud". Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo passo-passo con modelli animati e scene di HeyGen, dimostrando una gestione del "flusso di lavoro" senza intoppi. Un tono audio amichevole e istruttivo dovrebbe guidare gli spettatori attraverso ogni fase, con informazioni chiave rinforzate da sottotitoli per accessibilità e chiarezza.
Produci un video di 90 secondi per project manager, creando "messaggi video" personalizzati per annunciare un aggiornamento tecnico critico. Lo stile visivo dovrebbe essere diretto e professionale, con un presentatore generato tramite testo-a-video da script, simulando un briefing faccia a faccia. L'audio dovrebbe essere sicuro e rassicurante, trasmettendo efficacemente l'aggiornamento mentre dimostra come HeyGen migliori la "creazione video collaborativa" all'interno dei team tecnici.
Crea un video promozionale di 1 minuto rivolto a stakeholder tecnici, evidenziando i vantaggi di un nuovo "deployment di infrastruttura scalabile". La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica e d'impatto, utilizzando filmati di supporto della libreria multimediale/stock per visualizzare crescita ed efficienza. Il video deve essere ottimizzato per varie piattaforme social utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire un'ampia portata e una comunicazione efficace sulle capacità di "render video su larga scala".
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video d'impatto utilizzando l'AI, ottimizzando le tue campagne digitali per risultati migliori.
Genera Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video e clip dinamici e accattivanti per i social media, potenziando la tua presenza online e l'interazione con il pubblico.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen la creazione di video AI?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video per trasformare script in video professionali in modo efficiente. Questa piattaforma di creazione video AI semplifica l'intero processo di produzione, dal concetto al risultato finale, utilizzando un robusto strumento video cloud.
HeyGen può integrarsi con i flussi di lavoro creativi esistenti?
Sì, HeyGen è progettato per integrarsi perfettamente nei flussi di lavoro creativi esistenti, offrendo funzionalità come l'integrazione con Premiere Pro per l'editing video avanzato. Questo assicura che HeyGen completi i tuoi attuali processi di creazione e post-produzione video, migliorando il tuo flusso di lavoro creativo complessivo.
Quale infrastruttura tecnica supporta il rendering video di HeyGen?
HeyGen opera su un'infrastruttura scalabile, utilizzando un robusto strumento video cloud per rendere i video in modo efficiente su larga scala. Questa base tecnica garantisce prestazioni affidabili e output di alta qualità per tutti i tuoi progetti video, dalla creazione alla consegna finale.
HeyGen offre sicurezza di livello enterprise per i beni video?
HeyGen fornisce sicurezza di livello enterprise per proteggere i tuoi preziosi beni video e dati durante tutto il loro ciclo di vita. Questo include la gestione sicura dei file e controlli di condivisione granulari, garantendo che i tuoi contenuti rimangano privati e accessibili solo agli utenti autorizzati.