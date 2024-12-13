Ottimizza i Video di Formazione per Studi Clinici con Facilità

Potenzia il tuo team di ricerca clinica con video di formazione efficaci per il design degli studi clinici. Crea contenuti professionali istantaneamente utilizzando avatar AI.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un modulo di formazione di 1 minuto per il personale degli studi clinici, sottolineando l'importanza cruciale del "Consenso Informato" e affrontando le "considerazioni etiche" nelle interazioni con i pazienti. Adotta uno stile visivo sensibile e chiaro, incorporando rappresentazioni realistiche di scenari, e utilizza gli "AI avatar" di HeyGen per rappresentare interazioni diversificate tra pazienti e personale con un tono audio rassicurante.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di aggiornamento conciso di 45 secondi rivolto al personale esperto degli studi clinici sui "Fondamenti degli Eventi Avversi e Raccolta". La presentazione visiva dovrebbe essere procedurale e diretta, con evidenziazioni di testo sullo schermo per i punti chiave, completata da una voce diretta e istruttiva. Assicurati la massima accessibilità e comprensione sfruttando i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida completa di 2 minuti per i coordinatori della ricerca clinica e i gestori dei dati, spiegando le complessità del "Protocol Registration and Results System" per ottimizzare l'"esperienza utente". Questo video dovrebbe combinare visuali in stile registrazione dello schermo con un avatar esperto che fornisce una voce guida precisa, completamente supportata dalla "Voiceover generation" di HeyGen per una spiegazione senza soluzione di continuità.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Video di Formazione per Studi Clinici

Semplifica la creazione di video di formazione coinvolgenti e conformi per il personale e gli investigatori degli studi clinici, garantendo una chiara comprensione dei complessi protocolli di ricerca.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Sviluppa il tuo contenuto di formazione completo per il design o i protocolli degli studi clinici. Poi, sfrutta la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare istantaneamente il tuo script in una bozza di video professionale.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona un "AI avatar" che rappresenti al meglio la tua organizzazione per guidare i partecipanti attraverso argomenti come il Consenso Informato o gli Eventi Avversi. Questo migliora il coinvolgimento del personale degli studi clinici.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Accessibilità
Migliora la comprensione di argomenti complessi come le fasi degli studi clinici incorporando elementi visivi pertinenti dalla "libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen. Inoltre, assicurati che il tuo contenuto sia accessibile con sottotitoli generati automaticamente.
4
Step 4
Esporta e Condividi i Tuoi Video
Finalizza il tuo contenuto di formazione di alta qualità e utilizza i "Controlli di branding" di HeyGen per applicare il tuo logo e i tuoi colori. Esporta facilmente i tuoi video per un'integrazione senza soluzione di continuità nella tua libreria di video di formazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione sulla Ricerca Clinica

Eleva l'impatto dei tuoi video di formazione per studi clinici, garantendo un maggiore coinvolgimento e una migliore ritenzione delle informazioni critiche per tutti i partecipanti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video di formazione per studi clinici?

HeyGen consente ai professionisti della ricerca clinica di produrre rapidamente video di formazione coinvolgenti utilizzando avatar AI e funzionalità di text-to-video da script. Questo semplifica lo sviluppo di contenuti cruciali per gli studi clinici, garantendo una diffusione efficiente delle conoscenze.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per sviluppare video dettagliati sul design e le fasi degli studi clinici?

HeyGen offre funzionalità robuste come la generazione di text-to-video, controlli di branding personalizzati e supporto per una libreria multimediale completa per articolare chiaramente i complessi principi del design degli studi clinici e le varie fasi degli studi. Questi strumenti consentono la creazione di contenuti tecnici precisi e visivamente coinvolgenti.

HeyGen può assistere nella produzione di video di formazione per il personale e gli investigatori degli studi clinici su argomenti come il Consenso Informato o gli Eventi Avversi?

Assolutamente. HeyGen consente la creazione rapida di video di formazione mirati per il personale e gli investigatori degli studi clinici, coprendo facilmente argomenti essenziali come il Consenso Informato e i Fondamenti degli Eventi Avversi e Raccolta. La sua funzionalità di text-to-video e la generazione di voiceover rendono la produzione di materiali educativi completi semplice.

Come supporta HeyGen la distribuzione di contenuti di formazione sulla ricerca clinica on-demand o in streaming?

HeyGen facilita l'esportazione facile dei tuoi video di formazione sulla ricerca clinica di alta qualità in vari formati di aspetto, rendendoli adatti per piattaforme video on-demand, servizi di streaming o anche come video su YouTube. Questo assicura un accesso flessibile e diffuso per esperienze di apprendimento efficaci.

