creatore di video pubblicitari per saldi per un rapido successo nelle vendite

Trasforma le tue promozioni di vendita in video pubblicitari accattivanti istantaneamente con la nostra piattaforma facile da usare e il testo in video potenziato dall'AI per un impatto massimo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video maker per saldi di 15 secondi per marchi di e-commerce che puntano a clienti mobile-first sui social media. Questo video necessita di un'estetica moderna e veloce con visuali brillanti ed effetti sonori di tendenza, garantendo una chiara call-to-action. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per adattarsi perfettamente a varie piattaforme social.
Prompt di Esempio 2
Produci un video pubblicitario sofisticato di 45 secondi per professionisti del marketing che mostrano una linea di prodotti in saldo. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale ed elegante, con un avatar AI che spiega il valore e gli sconti in modo autorevole ma coinvolgente. L'audio dovrebbe essere una voce fuori campo chiara e informativa.
Prompt di Esempio 3
Crea un video maker pubblicitario di 60 secondi rivolto ai responsabili di vendita al dettaglio che necessitano di video promozionali dettagliati per esposizioni in negozio e campagne online. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere esplicativo e coinvolgente, con un tocco leggermente cinematografico e una generazione di voce fuori campo calda e invitante che descrive l'evento di saldo completo e le sue diverse categorie di prodotti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il Creatore di Video Pubblicitari per Saldi

Crea rapidamente e facilmente video pubblicitari coinvolgenti per il tuo saldo con il nostro intuitivo creatore di video pubblicitari.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia selezionando tra una vasta gamma di modelli di video progettati professionalmente. Questi modelli e scene predefiniti forniscono una base perfetta per il tuo annuncio di saldo.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Annuncio
Personalizza il modello scelto aggiungendo dettagli sui prodotti, offerte speciali e lo stile unico del tuo marchio. Usa le opzioni di personalizzazione e i controlli di branding (logo, colori) per assicurarti che il tuo annuncio di saldo si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.
3
Step 3
Genera Voce Fuori Campo
Migliora il tuo annuncio con una voce fuori campo professionale che spiega i dettagli del tuo saldo. La nostra funzione di generazione di voce fuori campo ti consente di creare audio coinvolgente dal tuo script, aggiungendo impatto ai tuoi video pubblicitari.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video pubblicitario per saldi, esportalo facilmente in vari formati. Usa il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare il tuo video per qualsiasi piattaforma, assicurandoti che sia pronto per raggiungere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Motiva l'Azione del Cliente

Ispira azioni immediate e decisioni di acquisto con video persuasivi che evidenziano l'urgenza e il valore del saldo.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video pubblicitari per saldi coinvolgenti?

HeyGen semplifica la creazione di video pubblicitari per saldi di grande impatto sfruttando avatar AI avanzati e capacità di testo in video da script, facendo risaltare efficacemente i tuoi video promozionali.

HeyGen può semplificare il processo di creazione di video promozionali per i social media?

Assolutamente, HeyGen è un creatore di video pubblicitari facile da usare che offre una vasta gamma di modelli di video e opzioni di personalizzazione, garantendo che i tuoi video pubblicitari siano perfettamente ottimizzati per le piattaforme social con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare i video pubblicitari?

HeyGen fornisce strumenti robusti per migliorare i tuoi video pubblicitari, inclusa la generazione di voce fuori campo AI, controlli di branding completi e accesso a una vasta libreria di media stock, permettendoti di creare contenuti professionali con forti call-to-action.

HeyGen include funzionalità come avatar AI e animazioni per video pubblicitari?

Sì, HeyGen integra avatar AI e capacità per animazioni direttamente nei tuoi video pubblicitari, permettendoti di creare video promozionali coinvolgenti e dinamici rapidamente ed efficacemente utilizzando l'editor video integrato.

