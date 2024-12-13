Facile Creatore di Video Educativi per la Classe per Insegnanti

Dai potere agli insegnanti di creare video educativi coinvolgenti con modelli e scene professionali, migliorando l'apprendimento degli studenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi rivolto a studenti di istruzione superiore, riassumendo i concetti chiave di una teoria scientifica complessa per "video educativi" nel contesto di "sistemi di gestione dell'apprendimento". L'estetica visiva dovrebbe essere professionale e pulita, con testo sullo schermo e "Sottotitoli/caption" accessibili, tutti generati in modo efficiente da un copione fornito utilizzando "Testo a video da copione".
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 60 secondi per insegnanti che mirano a potenziare il "coinvolgimento degli studenti" illustrando il ciclo dell'acqua attraverso un viaggio animato. Utilizza "avatar AI" dinamici e colorati all'interno di diversi "Modelli e scene", arricchiti con immagini accattivanti dalla "Libreria multimediale/supporto stock" per creare un'esperienza di apprendimento coinvolgente e interattiva.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale di 30 secondi per educatori che promuovono i loro "corsi online", enfatizzando la comodità di questo "creatore di video per insegnanti". Lo stile visivo deve essere moderno e ispirante, ottimizzato per varie piattaforme social utilizzando "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto", e costruito rapidamente da "Modelli e scene" pre-progettati per evidenziare i principali benefici del corso.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Educativi Potenziato dall'AI

Trasforma senza sforzo le tue lezioni in video educativi accattivanti che aumentano il coinvolgimento degli studenti, il tutto senza bisogno di competenze tecniche.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia inserendo facilmente il contenuto della tua lezione. La nostra piattaforma utilizza il Testo a Video Potenziato dall'AI per trasformare il tuo testo in un dinamico schema video.
2
Step 2
Seleziona i Visual
Migliora il tuo video scegliendo tra una vasta gamma di modelli video, personaggi animati e risorse della libreria multimediale per illustrare perfettamente i tuoi concetti.
3
Step 3
Aggiungi Voci e Sottotitoli AI
Utilizza Voci AI per aggiungere una narrazione chiara e coinvolgente, e genera automaticamente Sottotitoli AI precisi per rendere il tuo contenuto accessibile a tutti gli studenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video educativo e utilizza le opzioni di esportazione per condividerlo senza problemi con gli studenti tramite sistemi di gestione dell'apprendimento o corsi online per favorire il coinvolgimento degli studenti.

Casi d'Uso

Visualizza Argomenti Educativi Complessi

Trasforma concetti astratti o storici in esperienze di narrazione video vivide e potenziate dall'AI che catturano e istruiscono gli studenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video educativi coinvolgenti senza editing complesso?

HeyGen consente agli educatori di creare video educativi che favoriscono il coinvolgimento degli studenti utilizzando un'interfaccia facile da usare. Puoi sfruttare i nostri diversi modelli di video e personaggi animati, trasformando il tuo copione in contenuti video dinamici senza richiedere competenze tecniche.

Quali funzionalità AI offre HeyGen per semplificare il processo di produzione di video educativi?

HeyGen utilizza un'avanzata modifica AI per accelerare significativamente il tuo flusso di lavoro. Il nostro Creatore di Video Educativi Potenziato dall'AI ti consente di generare video da testo, aggiungere Voci AI realistiche e includere automaticamente Sottotitoli AI, rendendo la creazione di video efficiente e accessibile.

Posso personalizzare i video educativi creati con HeyGen per diversi sistemi di gestione dell'apprendimento o piattaforme?

Assolutamente! HeyGen fornisce strumenti robusti per personalizzare il tuo video, inclusi controlli di branding per adattarsi all'aspetto della tua istituzione. Questo assicura che i tuoi video educativi si integrino perfettamente nei sistemi di gestione dell'apprendimento e nei corsi online, pronti per essere condivisi con la tua comunità scolastica.

Come rende HeyGen facile per gli insegnanti produrre presentazioni video di alta qualità per la classe?

HeyGen è un creatore di video intuitivo per insegnanti, semplificando la creazione di presentazioni video di alta qualità per la classe. Con funzionalità come registrazione dello schermo e del web, una ricca libreria multimediale e un'interfaccia drag-and-drop facile da usare, gli insegnanti possono facilmente produrre contenuti professionali.

