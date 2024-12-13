Creatore di Video Pubblicitari Cinematografici: Crea Annunci Straordinari Velocemente

Scala la tua produzione creativa di video pubblicitari cinematografici con avatar AI, generando contenuti d'impatto più velocemente che mai.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video pubblicitario dinamico di 45 secondi che spieghi i vantaggi di un servizio in abbonamento, rivolto a piccoli imprenditori in cerca di soluzioni per la produttività. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo moderno ed energico con grafiche in movimento nitide e transizioni rapide, accompagnato da una traccia pop aziendale motivazionale e vivace. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire senza soluzione di continuità il testo di marketing in narrazioni visive coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio di 60 secondi in stile UGC che promuova un marchio di moda sostenibile, specificamente per millennials e Gen Z attenti all'ambiente. L'estetica visiva dovrebbe essere autentica e calda, utilizzando illuminazione naturale e scenari di vita reale diversificati, completati da un sottofondo musicale folk acustico morbido. Arricchisci la narrazione utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per aggiungere testimonianze genuine da clienti soddisfatti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale accattivante di 15 secondi per un evento di vendita lampo, rivolto agli acquirenti impulsivi sui social media in cerca di grandi affari. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere veloce, vivace e accattivante, con tipografia audace, transizioni energetiche e una traccia pop moderna ed entusiasmante. Accelera il processo di creazione utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un annuncio commerciale professionale e d'impatto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari Cinematografici

Trasforma i tuoi concetti pubblicitari in video straordinari e di alta qualità utilizzando la nostra piattaforma potenziata dall'AI, progettata per portare un tocco cinematografico alle tue campagne senza sforzo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia inserendo direttamente il tuo script pubblicitario o utilizza la scrittura di script AI per generare contenuti coinvolgenti. La nostra piattaforma supporta la conversione da testo a video, ponendo le basi per il tuo progetto di creatore di video pubblicitari cinematografici.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o prodotto. Personalizza scene e sfondi utilizzando i nostri modelli o carica i tuoi media, assicurando che il tuo video abbia un aspetto cinematografico professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Audio Professionale e Branding
Arricchisci il tuo annuncio con la generazione di voiceover di alta qualità, scegliendo tra varie voci AI per adattarsi al tono desiderato. Incorpora il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i nostri controlli di branding per mantenere coerenza e impatto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio di Alta Qualità
Genera il tuo video cinematografico finale, sfruttando le nostre robuste opzioni di esportazione. Ridimensiona facilmente il tuo annuncio per vari rapporti d'aspetto e scarica i tuoi video di alta qualità, pronti per essere distribuiti immediatamente su tutti i tuoi canali di marketing.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci di Storie di Clienti Coinvolgenti

Trasforma le storie di successo dei clienti in annunci video potenti e coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video pubblicitari cinematografici?

HeyGen è un creatore di video pubblicitari AI che ti consente di produrre video pubblicitari cinematografici di alta qualità in modo efficiente. Sfrutta la personalizzazione potenziata dall'AI, modelli straordinari e avatar AI realistici per creare storie visive coinvolgenti che catturano l'attenzione.

HeyGen può aiutare a scalare la produzione creativa per i video pubblicitari?

Assolutamente, HeyGen è progettato per aiutarti a scalare la produzione creativa per i video pubblicitari. Genera facilmente più varianti di video pubblicitari con diverse voci AI e avatar AI da un unico script, risparmiando tempo e risorse.

Quali capacità AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen integra capacità AI avanzate come avatar AI realistici e voci AI diverse per trasformare il testo in video coinvolgenti. Questa personalizzazione potenziata dall'AI semplifica l'intero flusso di lavoro di produzione video.

Quali tipi di video di marketing possono essere realizzati utilizzando i modelli di HeyGen?

HeyGen offre una varietà di modelli per creare contenuti video diversi, inclusi video esplicativi coinvolgenti, video promozionali dinamici e annunci UGC efficaci. Questi modelli semplificano la creazione di video pubblicitari professionali per vari scopi.

