Progetta rapidamente annunci natalizi personalizzati per i social media utilizzando modelli e scene straordinari, senza bisogno di competenze avanzate di editing.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un dinamico video pubblicitario natalizio di 45 secondi rivolto a professionisti del marketing e marchi di e-commerce che desiderano aumentare le vendite durante la stagione delle feste. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando scatti di prodotto vivaci e transizioni fluide, accompagnati da una voce narrante energica e professionale. Questo "video pubblicitario" dovrebbe mettere in evidenza un prodotto o un servizio, enfatizzandone l'appeal festivo, e può essere prodotto in modo efficiente utilizzando gli "avatar AI" di HeyGen per trasmettere un messaggio convincente senza la necessità di talenti sullo schermo.
Prompt di Esempio 2
Immagina un'animazione di 15 secondi "Buon Natale" progettata per individui e influencer sui social media che vogliono inviare un saluto rapido e allegro. L'estetica visiva dovrebbe essere giocosa e colorata, con personaggi festivi in stile cartone animato ed effetti scintillanti, accompagnati da un jingle leggero e accattivante. Questo divertente video di auguri natalizi in formato breve può essere generato rapidamente utilizzando la funzione "Testo in video da script" di HeyGen, permettendo agli utenti di digitare semplicemente il loro messaggio e trasformarlo in una coinvolgente cartolina animata.
Prompt di Esempio 3
È necessario un coinvolgente showcase di 60 secondi "AI Christmas Video Maker", rivolto a creatori di contenuti e professionisti impegnati che danno priorità alla produzione efficiente di video natalizi di alta qualità. Visivamente, dovrebbe presentare un'estetica raffinata e professionale, integrando eleganti grafiche festive con autentiche scene natalizie del mondo reale, il tutto sottolineato da una colonna sonora orchestrale motivante. Questo video natalizio d'impatto dovrebbe mettere in evidenza in modo prominente la capacità di "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen, dimostrando come assicuri un'ampia accessibilità e un maggiore coinvolgimento del pubblico per il messaggio festivo di un marchio o una riflessione personale di fine anno su diverse piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari Natalizi

Crea facilmente video pubblicitari natalizi professionali e auguri festivi per coinvolgere il tuo pubblico con la nostra piattaforma video AI intuitiva.

1
Step 1
Seleziona un modello festivo
Sfoglia la nostra collezione di modelli di video natalizi progettati professionalmente o scegli di iniziare con una scena vuota per la tua campagna natalizia utilizzando la funzione "Modelli e scene".
2
Step 2
Carica i tuoi contenuti
Incorpora le tue foto e video o utilizza la nostra vasta "Libreria multimediale/supporto stock" per personalizzare il tuo video pubblicitario natalizio.
3
Step 3
Applica voiceover
Eleva il tuo messaggio applicando la "Generazione di voiceover" per creare una narrazione dal suono professionale per la tua produzione AI Christmas Video Maker.
4
Step 4
Esporta il tuo video
Finalizza il tuo video pubblicitario con impostazioni precise di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto", quindi condividilo senza problemi su tutte le tue piattaforme social.

Cartoline e Messaggi Video Natalizi Personalizzati

Progetta video natalizi personalizzati e cartoline di auguri che ispirano e sollevano, perfetti per condividere auguri stagionali sentiti.

Domande Frequenti

Come rende facile HeyGen la creazione di video natalizi con il suo AI Christmas Video Maker?

HeyGen semplifica la creazione di video natalizi coinvolgenti con il suo intuitivo AI Christmas Video Maker. Basta inserire il tuo script, scegliere tra diversi modelli e lasciare che HeyGen generi video natalizi professionali in pochi minuti, rendendo il processo incredibilmente facile da usare.

Posso creare video natalizi e cartoline di auguri veramente personalizzati con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen ti permette di creare video natalizi unici e cartoline di auguri natalizie straordinarie. Puoi caricare le tue foto, personalizzare i modelli e persino utilizzare avatar AI e voiceover per aggiungere un tocco personale che si distingue.

Cosa rende HeyGen il creatore ideale di video pubblicitari natalizi per le aziende?

HeyGen funziona come un potente creatore di video pubblicitari natalizi, permettendo alle aziende di produrre rapidamente video pubblicitari di alta qualità. Sfrutta funzionalità come i controlli di branding, gli avatar AI e i rapporti di aspetto multipiattaforma per creare campagne d'impatto per i social media.

HeyGen offre una varietà di modelli di video natalizi e strumenti di editing?

Sì, HeyGen offre una vasta gamma di modelli di video natalizi professionali e strumenti di editing robusti, incluso un editor drag-and-drop facile da usare. Puoi facilmente aggiungere animazioni di Buon Natale, voiceover e sottotitoli per creare video natalizi raffinati.

