Generatore di Video di Formazione per le Vendite di Canale: Migliora le Prestazioni dei Partner

Distribuisci rapidamente video di formazione e onboarding coinvolgenti per i tuoi partner di canale utilizzando avatar AI realistici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video tutorial conciso di 60 secondi rivolto a nuovi utenti o clienti esistenti, dimostrando una funzione complessa con immagini pulite e passo-passo e musica di sottofondo vivace. Impiega la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per tradurre facilmente le tue istruzioni in una presentazione coinvolgente, completata da sottotitoli automatici per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di benvenuto di 30 secondi per l'onboarding di nuovi partner di canale, caratterizzato da un design professionale e pulito e musica di sottofondo ispiratrice con una calda voce AI. Questo video dovrebbe sfruttare i Template e le scene di HeyGen per stabilire rapidamente la coerenza del marchio e incorporare immagini rilevanti dalla libreria multimediale/supporto stock per fare una forte prima impressione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video ispiratore di 40 secondi per dipendenti interni o stakeholder esterni, articolando la visione della tua azienda utilizzando filmati stock di alta qualità e musica cinematografica. Costruisci questa narrazione senza soluzione di continuità convertendo il tuo script accuratamente elaborato in video tramite la funzione di testo in video, assicurando che gli elementi del tuo kit di marca siano applicati in modo coerente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Formazione per le Vendite di Canale

Trasforma senza sforzo i tuoi materiali di formazione per le vendite di canale in video coinvolgenti potenziati dall'AI, pronti per educare e potenziare i tuoi partner a livello globale.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inizia incollando il tuo dettagliato script di formazione per le vendite di canale nell'editor. Questo contenuto sarà la base per il tuo video coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI realistici per essere il presentatore del tuo modulo di formazione, garantendo una presenza professionale e coerente sullo schermo.
3
Step 3
Aggiungi un Voiceover AI
Migliora il tuo video aggiungendo un voiceover AI di alta qualità per narrare il tuo script, fornendo un audio chiaro e coinvolgente per i tuoi partner di canale.
4
Step 4
Genera Video di Formazione
Con il tuo script, avatar e voiceover a posto, genera i tuoi video di formazione completi, pronti per la distribuzione e per potenziare i tuoi canali di vendita.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Storie di Successo per le Vendite

Sviluppa video AI coinvolgenti per presentare storie di successo dei clienti, equipaggiando efficacemente i partner di canale con potenti strumenti di vendita.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video di formazione coinvolgenti in modo rapido e creativo?

HeyGen consente agli utenti di produrre rapidamente video di formazione professionali utilizzando una vasta libreria di template e avatar AI realistici. Basta fornire il tuo script, e la tecnologia di testo in video di HeyGen darà vita ai tuoi contenuti con voiceover AI.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per esigenze di contenuti diversificate?

HeyGen è un potente generatore di video AI che trasforma il testo in video con avanzate capacità di voiceover AI. Supporta varie applicazioni, inclusi video di onboarding e tutorial, e offre supporto multilingue per raggiungere un pubblico globale.

HeyGen può personalizzare i video di formazione per le vendite di canale per riflettere il nostro marchio?

Assolutamente, HeyGen funziona come un eccellente generatore di video di formazione per le vendite di canale, offrendo robusti controlli di branding per garantire la coerenza. Puoi facilmente integrare i tuoi kit di marca con loghi e colori, migliorando i tuoi contenuti di abilitazione alle vendite.

Come migliora l'AI generativa di HeyGen la creazione di video di onboarding?

HeyGen sfrutta l'AI generativa avanzata per semplificare e accelerare la creazione di video di onboarding d'impatto. Gli utenti possono selezionare da una vasta gamma di avatar AI e convertire il loro script in contenuti video coinvolgenti senza sforzo.

