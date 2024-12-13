Generatore di Video di Formazione Changelog per Aggiornamenti Istantanei

Crea rapidamente video di formazione per i dipendenti coinvolgenti utilizzando la nostra capacità di trasformare il testo in video da script per una comunicazione cristallina.

556/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi su misura per gli utenti finali, guidandoli attraverso una nuova funzionalità in un video di formazione. Visivamente, punta a un'estetica pulita e istruttiva con dimostrazioni chiare passo-passo e testo sullo schermo che evidenzia le azioni chiave, supportato da una narrazione calma e incoraggiante. Assicurati che il video utilizzi efficacemente i Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e il rinforzo, rendendo i processi complessi facilmente digeribili per un ampio pubblico interessato ai video di formazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale energico di 30 secondi rivolto ai professionisti L&D, enfatizzando la facilità di creare contenuti coinvolgenti con un generatore di video AI. Il tono visivo dovrebbe essere dinamico e visivamente attraente, mostrando transizioni rapide tra diversi scenari di formazione, guidato da un avatar AI sicuro ed espressivo. Questo video dovrebbe evidenziare l'efficienza e le possibilità creative offerte dagli avatar AI di HeyGen, dimostrando quanto facilmente si possa assemblare contenuti professionali utilizzando vari modelli.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di formazione aziendale di 50 secondi rivolto ai manager L&D, illustrando come personalizzare i video per le diverse esigenze di formazione dei dipendenti. La presentazione visiva dovrebbe essere professionale e informativa, con un mix di grafica animata e scenari reali, accompagnata da una voce narrante chiara e articolata. Utilizza la capacità di Modelli & scene di HeyGen per mostrare l'ampiezza delle opzioni personalizzabili disponibili, assicurando che il contenuto sia facilmente adattabile a qualsiasi esigenza di generatore di video di formazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione Changelog

Crea video di formazione dinamici per i tuoi changelog senza sforzo. Genera aggiornamenti coinvolgenti con avatar AI, voci narranti e facile personalizzazione per il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia incollando i dettagli del tuo changelog o scrivendo direttamente il tuo script. La nostra funzione di trasformare il testo in video da script converte rapidamente il tuo contenuto nella base per video di formazione efficaci.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Visuali e la Narrazione
Scegli tra diversi avatar AI per presentare i tuoi aggiornamenti. La piattaforma genera automaticamente una narrazione dal suono naturale dal tuo script, migliorando la tua creazione video AI.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Personalizza il tuo video con l'aspetto del tuo marchio utilizzando i controlli di Branding per loghi e colori. Aggiungi media pertinenti, musica e sottotitoli per personalizzare i video per il massimo impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Aggiornamento
Finalizza la tua produzione e utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per ottenere una perfetta adattabilità a qualsiasi piattaforma. Fornisci un output visivo di alta qualità che comunichi chiaramente i tuoi aggiornamenti changelog.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica Aggiornamenti Complessi

.

Trasforma dettagli complessi del changelog e formazione tecnica in video esplicativi chiari e concisi utilizzando avatar AI e strumenti intuitivi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la qualità creativa dei video di formazione?

HeyGen consente agli utenti di produrre video di formazione di alta qualità con le sue avanzate capacità AI. Sfrutta modelli personalizzabili, avatar AI e didascalie animate per rendere il tuo contenuto visivamente coinvolgente e memorabile per qualsiasi pubblico.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di video AI per esigenze di formazione diversificate?

HeyGen funge da potente generatore di video AI, semplificando la creazione di video di formazione efficaci per vari scopi come l'onboarding dei dipendenti o gli spiegatori di prodotto. La nostra piattaforma ti consente di trasformare il testo in video senza soluzione di continuità, incorporando voci narranti AI e branding personalizzato.

HeyGen può aiutare a creare visuali e avatar coinvolgenti per il mio contenuto di formazione?

Sì, HeyGen eccelle nella creazione di visuali coinvolgenti e avatar AI per elevare il tuo contenuto di formazione. Scegli da una vasta libreria di avatar AI e personalizzali, insieme a visuali dinamiche e registrazioni dello schermo, per offrire esperienze educative di impatto.

Come semplifica HeyGen il processo di editing e creazione video per risultati professionali?

HeyGen semplifica notevolmente il processo di creazione video attraverso la sua interfaccia intuitiva e potenti strumenti AI. Converti facilmente gli script in video rifiniti, aggiungi elementi multilivello e utilizza le Traduzioni con un clic per una portata globale, garantendo risultati professionali in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo