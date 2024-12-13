Generatore di Video di Formazione sulla Gestione del Cambiamento AI
Ottimizza la formazione dei dipendenti con video esplicativi dinamici, facilmente generati con avatar AI.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi per i nuovi assunti e il personale esistente, dettagliando gli aggiornamenti recenti alle nostre politiche HR. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e simile a un'infografica, impiegando visuali facili da comprendere e una narrazione AI calma e rassicurante. Utilizza la funzione Text-to-video di HeyGen dal copione per generare rapidamente il contenuto e Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità in questo modulo di formazione per i dipendenti.
Crea un video di comunicazione interna di 90 secondi per manager e team leader, annunciando una significativa ristrutturazione organizzativa. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autorevole ma empatico, con un presentatore avatar AI professionale in un contesto formale, completato da filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/stock support di HeyGen per trasmettere stabilità e visione futura, garantendo video di gestione del cambiamento efficaci.
Progetta un video di suggerimenti rapidi di 30 secondi per dipendenti remoti e ibridi, offrendo consigli su come adattarsi a nuovi accordi di lavoro flessibili. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e dinamico, utilizzando i Template & scene di HeyGen per un avvio rapido e una narrazione AI energica per trasmettere messaggi concisi e motivazionali che favoriscano il coinvolgimento dei dipendenti e mettano in evidenza gli aspetti chiave dei video di formazione AI.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Programmi di Formazione Completi.
Scala la tua formazione sulla gestione del cambiamento producendo efficacemente numerosi corsi e distribuendoli a una forza lavoro globale.
Migliora il Coinvolgimento nell'Apprendimento.
Aumenta la comprensione e il ricordo di nuove politiche o processi attraverso video di formazione potenziati dall'AI altamente coinvolgenti.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare la creatività dei miei video di formazione?
HeyGen consente agli utenti di creare video di formazione altamente creativi con facilità offrendo modelli video personalizzabili e una ricca libreria multimediale. Puoi incorporare l'identità del tuo marchio con loghi e colori per garantire visuali professionali e coinvolgenti.
Quali capacità AI offre HeyGen per generare contenuti video coinvolgenti?
HeyGen sfrutta l'AI avanzata per generare contenuti video coinvolgenti direttamente da copioni di testo, presentando una vasta gamma di avatar AI realistici. Questo generatore di video AI semplifica la produzione, consentendo agli utenti di creare video di alta qualità rapidamente ed efficientemente.
HeyGen può essere utilizzato per creare video di formazione sulla gestione del cambiamento efficaci?
Assolutamente, HeyGen è un generatore di video AI ideale per produrre video di formazione sulla gestione del cambiamento di grande impatto. La sua piattaforma intuitiva consente la rapida creazione di video esplicativi e moduli di apprendimento aziendale, garantendo una comunicazione chiara durante la trasformazione digitale o il cambiamento organizzativo.
HeyGen supporta voiceover e sottotitoli multilingue per la formazione globale dei dipendenti?
Sì, HeyGen offre un supporto robusto per voiceover multilingue e sottotitoli AI automatici, rendendo i tuoi video di formazione per i dipendenti accessibili a un pubblico globale. Questo garantisce una comunicazione e comprensione efficace tra gruppi linguistici diversi all'interno della tua organizzazione.