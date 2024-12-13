Generatore di Video di Formazione sulla Gestione del Cambiamento AI

Ottimizza la formazione dei dipendenti con video esplicativi dinamici, facilmente generati con avatar AI.

507/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi per i nuovi assunti e il personale esistente, dettagliando gli aggiornamenti recenti alle nostre politiche HR. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e simile a un'infografica, impiegando visuali facili da comprendere e una narrazione AI calma e rassicurante. Utilizza la funzione Text-to-video di HeyGen dal copione per generare rapidamente il contenuto e Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità in questo modulo di formazione per i dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di comunicazione interna di 90 secondi per manager e team leader, annunciando una significativa ristrutturazione organizzativa. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autorevole ma empatico, con un presentatore avatar AI professionale in un contesto formale, completato da filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/stock support di HeyGen per trasmettere stabilità e visione futura, garantendo video di gestione del cambiamento efficaci.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di suggerimenti rapidi di 30 secondi per dipendenti remoti e ibridi, offrendo consigli su come adattarsi a nuovi accordi di lavoro flessibili. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e dinamico, utilizzando i Template & scene di HeyGen per un avvio rapido e una narrazione AI energica per trasmettere messaggi concisi e motivazionali che favoriscano il coinvolgimento dei dipendenti e mettano in evidenza gli aspetti chiave dei video di formazione AI.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione sulla Gestione del Cambiamento

Crea senza sforzo video di formazione sulla gestione del cambiamento professionali e coinvolgenti utilizzando l'AI, potenziando il tuo team con una comunicazione chiara e un messaggio coerente.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Inizia incollando il tuo contenuto o copione di gestione del cambiamento nella nostra piattaforma per sfruttare le capacità di testo-a-video AI, trasformando il testo in narrazioni visive dinamiche.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Visuali
Seleziona da una libreria diversificata di avatar AI e modelli video personalizzabili per rappresentare visivamente il tuo messaggio di gestione del cambiamento. Adatta le scene per adattarle all'identità del tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Narrazione e Rifinisci
Migliora il tuo video con una narrazione AI, scegliendo tra una varietà di voci, e genera automaticamente sottotitoli/didascalie accurati per garantire accessibilità e chiarezza per tutti i discenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo video di formazione sulla gestione del cambiamento ed esportalo in vari formati di aspetto. Condividi facilmente il tuo contenuto AI di alta qualità per comunicare efficacemente i cambiamenti all'interno della tua organizzazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Guida l'Adozione Attraverso la Comunicazione

.

Comunica efficacemente la visione e i benefici del cambiamento organizzativo, favorendo l'adesione e la prontezza tra i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creatività dei miei video di formazione?

HeyGen consente agli utenti di creare video di formazione altamente creativi con facilità offrendo modelli video personalizzabili e una ricca libreria multimediale. Puoi incorporare l'identità del tuo marchio con loghi e colori per garantire visuali professionali e coinvolgenti.

Quali capacità AI offre HeyGen per generare contenuti video coinvolgenti?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per generare contenuti video coinvolgenti direttamente da copioni di testo, presentando una vasta gamma di avatar AI realistici. Questo generatore di video AI semplifica la produzione, consentendo agli utenti di creare video di alta qualità rapidamente ed efficientemente.

HeyGen può essere utilizzato per creare video di formazione sulla gestione del cambiamento efficaci?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video AI ideale per produrre video di formazione sulla gestione del cambiamento di grande impatto. La sua piattaforma intuitiva consente la rapida creazione di video esplicativi e moduli di apprendimento aziendale, garantendo una comunicazione chiara durante la trasformazione digitale o il cambiamento organizzativo.

HeyGen supporta voiceover e sottotitoli multilingue per la formazione globale dei dipendenti?

Sì, HeyGen offre un supporto robusto per voiceover multilingue e sottotitoli AI automatici, rendendo i tuoi video di formazione per i dipendenti accessibili a un pubblico globale. Questo garantisce una comunicazione e comprensione efficace tra gruppi linguistici diversi all'interno della tua organizzazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo