Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video elegante di 45 secondi rivolto a designer grafici e creatori di contenuti, mostrando come i video generati dall'AI possano esplorare nuovi stili nel design. Adotta un'estetica visiva sofisticata e futuristica con musica elettronica ambientale, presentando un avatar AI raffinato come presentatore per incarnare la tecnologia all'avanguardia. Questo video dovrebbe mettere in evidenza i potenti avatar AI di HeyGen, dimostrando la loro integrazione senza soluzione di continuità nei progetti creativi professionali.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial ispiratore di 60 secondi per principianti e aspiranti YouTuber, guidandoli nel processo di creazione di contenuti unici con facilità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere caldo e incoraggiante, con visual chiari e passo-passo abbinati a una colonna sonora ottimistica e una voce di supporto. Sottolinea l'accessibilità di HeyGen mostrando la sua funzione di Sottotitoli/didascalie, assicurando che ogni spettatore possa seguire e capire come creare video in modo efficace.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale dinamico di 30 secondi rivolto a creatori di contenuti impegnati e team di marketing, illustrando come i modelli predefiniti possano generare contenuti video rapidamente. La presentazione visiva dovrebbe essere moderna ed efficiente, con musica di sottofondo energica e una voce narrante concisa e informativa. Questo video dimostrerà efficacemente i vantaggi in termini di tempo dei Modelli & scene di HeyGen, permettendo agli utenti di produrre rapidamente modelli video raffinati per varie campagne.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video Tutorial con HeyGen

Genera rapidamente video tutorial professionali utilizzando l'AI di HeyGen, dallo script all'esportazione. Coinvolgi il tuo pubblico con contenuti di alta qualità.

1
Step 1
Seleziona la Base del Tuo Video
Inizia selezionando un modello predefinito o incollando direttamente il tuo script tutorial in HeyGen. Il nostro generatore di testo in video AI convertirà istantaneamente il tuo testo in scene video, fornendo una solida base per il tuo contenuto.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo tutorial con elementi visivi coinvolgenti. Scegli da una vasta libreria di avatar AI per presentare il tuo contenuto, o carica i tuoi media. Applica il logo e i colori del tuo brand utilizzando i controlli di branding per un aspetto coerente.
3
Step 3
Applica Audio e Accessibilità
Genera voiceover dal suono naturale dal tuo script con la funzione di generazione di voiceover di HeyGen. Migliora ulteriormente la chiarezza e l'accessibilità aggiungendo automaticamente sottotitoli e didascalie al tuo video, assicurando che il tuo messaggio sia compreso da tutti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Prima di finalizzare, rivedi il tuo video tutorial utilizzando la funzione di anteprima per assicurarti che tutto sia perfetto. Regola il rapporto d'aspetto secondo necessità per varie piattaforme, quindi esporta il tuo video di alta qualità nel formato desiderato, pronto per la condivisione.

Casi d'Uso

Migliora Video di Formazione e Onboarding

Sfrutta i video tutorial potenziati dall'AI per aumentare il coinvolgimento degli studenti e migliorare la ritenzione delle conoscenze per programmi di formazione efficaci.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare contenuti video unici rapidamente?

HeyGen, un avanzato generatore di video AI, consente agli utenti di creare storie avvincenti e contenuti video unici in modo efficiente. Sfrutta i modelli predefiniti e gli avatar AI per produrre video generati dall'AI di alta qualità senza bisogno di un'esperienza estesa di editing video.

Quali elementi creativi posso aggiungere ai miei video con HeyGen?

Con HeyGen, puoi migliorare i tuoi video incorporando animazioni dinamiche, transizioni fluide e musica coinvolgente. La nostra piattaforma supporta anche l'aggiunta di dialoghi ed effetti sonori, permettendoti di creare visual cinematografici e storie avvincenti.

HeyGen può produrre video generati dall'AI per le piattaforme social?

Assolutamente! HeyGen è un potente generatore di video AI che eccelle nella creazione di video coinvolgenti per i social media. Puoi utilizzare le nostre capacità di generazione di video con avatar AI e testo in video per produrre rapidamente contenuti professionali e condivisibili.

Come semplifica HeyGen il processo di editing video?

HeyGen semplifica l'editing video con strumenti intuitivi, inclusa una timeline multi-traccia per un controllo preciso. Puoi facilmente personalizzare i modelli, aggiungere grafiche e gestire vari elementi per creare video raffinati con facilità.

