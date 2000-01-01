Aggiungi video in PowerPoint senza sforzo
Migliora la tua presentazione PowerPoint incorporando i video in modo fluido. Scopri quanto è semplice usare il nostro generatore di voiceover e i sottotitoli per rendere il tuo deck di diapositive davvero coinvolgente.
Come usare il Video Maker di HeyGen
Creare il tuo video con il nostro video maker basato sull’IA è veloce, intuitivo e flessibile. Ecco come passare dall’idea al video finale:
Nessuna troupe. Nessun montaggio. Solo il tuo agente video AI al lavoro.
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione di video nativa ai prompt
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un singolo prompt in un video completo. Tu descrivi l’idea. Agent restituisce una risorsa completamente costruita e pronta per la pubblicazione. Non c’è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare manualmente i contenuti.
Generazione video end-to-end
L’agente gestisce l’intero processo di creazione del video: scrive uno script chiaro e coinvolgente a partire dalla tua idea, seleziona immagini in linea con il tono e il messaggio, aggiunge una voce fuori campo naturale e sensibile alle emozioni, applica montaggi e transizioni per un ritmo fluido e professionale e infine perfeziona sottotitoli, tempi e ritmo per garantire chiarezza e massime prestazioni.
Creato con struttura e intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce i video dalle fondamenta. Ogni output è progettato intenzionalmente per essere in linea con il tuo obiettivo: dal messaggio e dal ritmo, allo scorrere delle scene e all’aderenza al pubblico. Il risultato è un video coerente e guidato da uno scopo preciso.
Come aggiungere un video in PowerPoint
Impara a integrare senza problemi i video nelle tue presentazioni PowerPoint con la nostra guida passo dopo passo per uno storytelling multimediale efficace.
Seleziona la diapositiva
Inizia selezionando la diapositiva della presentazione PowerPoint in cui desideri che compaia il video. Assicurati che sia la diapositiva corretta per mantenere il flusso e il contesto.
Usa la scheda Inserisci
Vai alla scheda "Inserisci" sulla barra multifunzione di PowerPoint. Da qui puoi aggiungere vari tipi di contenuti multimediali, inclusi i video, alla tua presentazione.
Scegli l'origine del video
Fai clic su "Video" nella scheda Inserisci, quindi seleziona "Video online" o "Video nel PC". Se scegli una fonte online, puoi usare link di YouTube o Vimeo.
Regola le impostazioni di riproduzione
Dopo aver incorporato il video, utilizza la scheda "Riproduzione" per configurare opzioni come riproduzione automatica, loop e taglio. In questo modo garantisci un’integrazione e una riproduzione fluide durante la presentazione.
Recensioni su HeyGen: cosa dicono davvero gli utenti
HeyGen ha oltre 900 recensioni e una valutazione di 4,8 su G2. Le persone adorano quanto sia facile creare video a partire da testo, tradurre con l’IA e usare avatar realistici.
Valutato 4,8 / 5 · Oltre 900 recensioni
Creazione di video multilingue senza sforzo, ovunque ti trovi
Adoro usare HeyGen perché mi permette di creare comunicazioni chiare e coinvolgenti in più lingue e di adattare i messaggi alla mia community. La parte migliore è che posso realizzare ottimi video anche quando sono in movimento, senza dovermi registrare fisicamente ogni volta.
- Jacob B.
Uno strumento rivoluzionario per una creazione di video rapida e coerente
Altamente consigliato a chiunque desideri velocità, qualità e una creazione video flessibile in un mondo in cui il contenuto è il vero re.
- Corneliu C.
Eccezionalmente intuitivo, trasforma la creazione di contenuti
HeyGen ha davvero trasformato il modo in cui la mia azienda opera. Soprattutto, mi permette di creare le pubblicità e i contenuti per i social media necessari a promuovere i nostri prodotti e servizi.
- Brent M.
Finalmente, una piattaforma video AI che sembra davvero umana
Gli avatar, i toni di voce e gli strumenti per il ritmo sono anni luce avanti rispetto ad altre piattaforme. Il nuovo workflow di Video Agent è rivoluzionario: ascolta, si adatta e apporta modifiche in modo rapidissimo.
- Magnus J.
Sorprendentemente semplice e perfetto per video rapidi dall’aspetto professionale
Heygen è davvero facile da usare. L’agente AI spiega chiaramente come apparirà ogni clip video e offre opzioni per perfezionare i dettagli. È un’app davvero utile e la cosa migliore sono le lunghe durate dei video, perfette per YouTube.
- Christine B.
Migliora le tue presentazioni PowerPoint con i video in modo semplice
Scopri come HeyGen semplifica l’aggiunta di video a PowerPoint, migliorando le tue presentazioni. Incorpora i video con facilità e coinvolgi il tuo pubblico in modo efficace.
Creazione di annunci ad alte prestazioni in pochi minuti con video AI
Effortlessly incorporate engaging video ads into your PowerPoint slides with AI, saving time and boosting presentation impact.
Aumenta il coinvolgimento e la memorizzazione della formazione con l’IA
Integrate informative videos into your slides to captivate learners, improving training outcomes and information retention.
Ispira e coinvolgi il tuo pubblico con video motivazionali
Add compelling motivational videos to PowerPoint slides to enhance message delivery and inspire your audience.
Hai domande? Abbiamo le risposte
Come faccio ad aggiungere un video in PowerPoint usando HeyGen?
Integrare un video nella tua presentazione PowerPoint con HeyGen è semplicissimo. Puoi creare un video utilizzando gli avatar AI e la generazione di voiceover di HeyGen, quindi inserirlo nella diapositiva tramite la scheda Inserisci in PowerPoint. Assicurati che il video sia salvato in un formato compatibile, come H.264.
HeyGen può aiutarmi a incorporare video online nella mia presentazione?
Sì, HeyGen supporta l’incorporamento di video online. Generando un codice di incorporamento dal video creato con HeyGen, puoi inserirlo facilmente in PowerPoint utilizzando l’opzione "Video online" nella scheda Inserisci, aggiungendo dinamicità alla tua presentazione.
Quali formati video sono compatibili con PowerPoint e HeyGen?
HeyGen esporta i video in formati popolari come .mp4, compatibili con PowerPoint. Questo garantisce un’integrazione fluida quando aggiungi il tuo video alle diapositive o condividi le presentazioni tramite piattaforme come Microsoft 365.
È possibile aggiungere i sottotitoli al mio video con HeyGen prima di incorporarlo in PowerPoint?
Assolutamente, HeyGen offre strumenti per generare sottotitoli o didascalie da sovrapporre ai tuoi video. Questo garantisce una migliore accessibilità e comprensione quando il video viene incorporato nella tua presentazione PowerPoint.
Explore more AI powered tools
Transform a single prompt into a complete video with Video Agent
Start creating videos with AI
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.