Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing dinamico di 45 secondi per servire come spiegazione di un nuovo prodotto, rivolto a potenziali clienti con il suo design innovativo. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire i tuoi messaggi chiave in una presentazione energica e visivamente moderna, arricchita da una colonna sonora vivace.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione interna di 90 secondi per i dipendenti attuali su un aggiornamento software critico, progettato per una facile comprensione. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e passo-passo, con una voce calma e istruttiva e sottotitoli/caption accurati per garantire accessibilità e ritenzione in tutti i dipartimenti.
Prompt di Esempio 3
Genera un video social di 30 secondi accattivante per i team di creazione di contenuti, con l'obiettivo di ispirare nuove idee e mostrare le migliori pratiche. Utilizza una gamma diversificata di modelli e scene per stabilire uno stile visivo artistico e motivazionale, abbinato a una traccia audio ispiratrice per catturare e coinvolgere un pubblico creativo.


Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per Campagne

Crea senza sforzo video di formazione coinvolgenti e informativi per le tue campagne utilizzando strumenti potenziati dall'AI, assicurando che il tuo team sia sempre ben preparato.

1
Step 1
Crea il Tuo Script con Avatar AI
Inserisci il tuo script di formazione e seleziona un avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, rendendo il tuo contenuto coinvolgente e relazionabile.
2
Step 2
Seleziona un Modello e Personalizza il Tuo Video
Scegli tra una varietà di modelli e applica i tuoi elementi di branding come loghi e colori per garantire coerenza in tutta la tua campagna.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Genera automaticamente voci AI naturali dal tuo script, assicurando una consegna chiara e coerente delle tue informazioni di formazione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione in Alta Risoluzione
Finalizza il tuo video ed esportalo come file MP4 ad alta risoluzione, pronto per la condivisione su tutte le tue piattaforme interne ed esterne.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di formazione con l'AI?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e volti parlanti per trasformare il tuo materiale esistente in video di formazione altamente coinvolgenti. Questo innovativo generatore di video AI semplifica la creazione di contenuti, rendendo l'apprendimento più dinamico e memorabile per il tuo pubblico.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per una produzione video efficiente?

HeyGen fornisce un'ampia libreria di modelli e funzionalità di editing intuitive che semplificano la produzione video. La nostra piattaforma funge da potente generatore di video di formazione, consentendo uno sviluppo rapido e professionale di video AI per varie applicazioni creative.

HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio nei contenuti di marketing e formazione?

Assolutamente. HeyGen supporta i tuoi sforzi di branding consentendo la creazione di avatar personalizzati e l'integrazione di elementi del marchio nei tuoi video di marketing e formazione. Questo assicura che tutti i tuoi contenuti video con avatar digitali rimangano coerenti e professionali.

Come trasforma HeyGen il testo in esperienze video coinvolgenti?

HeyGen eccelle come generatore di testo in video, trasformando senza sforzo script scritti in contenuti video professionali completi di voci AI e visual coinvolgenti. Questa capacità potenzia significativamente la tua creazione di contenuti producendo visual cinematografici da semplici suggerimenti testuali.

