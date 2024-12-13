Generatore di Video di Formazione per la Trasformazione Aziendale: Accelera la Crescita

Rivoluziona L&D con avatar AI per contenuti di formazione professionali, scalabili e con consegna più rapida.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 45 secondi rivolto ai team L&D, illustrando come semplificare i processi di onboarding dei dipendenti. Utilizza un'estetica visiva professionale e pulita con avatar AI diversi che presentano le informazioni chiave, sfruttando la generazione avanzata di Voiceover di HeyGen per una consegna coerente e coinvolgente.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale dinamico di 60 secondi per i responsabili marketing, evidenziando il potere della personalizzazione del marchio all'interno della piattaforma HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e ricco di dettagli, con transizioni rapide tra vari modelli e scene, dimostrando quanto facilmente il contenuto possa essere adattato ed esportato con ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 30 secondi d'impatto per i dipartimenti di formazione aziendale globale, enfatizzando la capacità di HeyGen di risparmiare tempo e costi nella creazione di contenuti educativi diffusi. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere informativo e conciso, mostrando le funzionalità multilingue di HeyGen attraverso sottotitoli/caption sincronizzati e generazione di Voiceover diversificati, rendendo i contenuti accessibili a livello globale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione per la Trasformazione Aziendale

Crea facilmente video di formazione coinvolgenti e informativi per le tue iniziative di trasformazione aziendale, dallo script alla produzione finale, con una piattaforma intuitiva alimentata dall'AI.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script
Inserisci il tuo contenuto di formazione nell'editor di script, sfruttando la funzione da testo a video per sincronizzare automaticamente i visual con il tuo testo. Questo forma la base del tuo video.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi
Seleziona da una libreria diversificata di avatar e voci AI per rappresentare il tuo marchio e trasmettere il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e tono per adattarli al tuo stile di formazione.
3
Step 3
Personalizza e Migliora
Migliora il tuo video con modelli professionali, aggiungi musica di sottofondo e applica opzioni di personalizzazione del marchio come loghi e colori. Questo assicura che la tua formazione sia allineata con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Genera e Condividi
Produci il tuo video di formazione di alta qualità in vari rapporti d'aspetto. Condividi o incorpora facilmente il tuo contenuto finito su piattaforme di apprendimento per raggiungere efficacemente i tuoi dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Guida la Trasformazione con Contenuti Motivazionali

Produci video motivazionali coinvolgenti che ispirano i dipendenti, favoriscono un cambiamento positivo e guidano l'adozione di successo di nuove iniziative di trasformazione aziendale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la produzione creativa di video di formazione?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che migliora significativamente la produzione creativa di video di formazione. Con avatar AI realistici e una selezione diversificata di modelli, gli utenti possono trasformare script in video istruttivi visivamente coinvolgenti, favorendo un processo di creazione di contenuti più dinamico.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per video in linea con il marchio?

HeyGen offre robuste capacità di personalizzazione del marchio, permettendoti di integrare senza soluzione di continuità il logo della tua azienda e i colori specifici del marchio nei tuoi video generati dall'AI. Questo assicura che ogni video prodotto sia perfettamente allineato con l'identità del tuo marchio, creando video pubblicabili e in linea con il marchio senza sforzo.

HeyGen è un generatore di video di formazione efficace per esigenze aziendali diverse?

Assolutamente, HeyGen funziona come un generatore di video di formazione altamente efficace adatto a varie esigenze aziendali, inclusi l'onboarding dei dipendenti, SOP e formazione tecnica. La sua funzionalità intuitiva da testo a video e i voiceover AI consentono una rapida produzione di video, rendendolo uno strumento prezioso per i team L&D che cercano di risparmiare tempo e costi.

Come semplifica la piattaforma AI generativa di HeyGen la creazione di video professionali?

La piattaforma AI generativa di HeyGen semplifica la creazione di video professionali offrendo un'interfaccia facile da usare che trasforma il testo in video con facilità. Le sue potenti funzionalità, inclusi avatar AI e generazione automatizzata di voiceover, permettono agli utenti di produrre video professionali di alta qualità in modo efficiente, riducendo drasticamente le complessità tradizionali della produzione video.

