Strumento Video Basato su Browser: Editing AI-Powered & Facile
Crea contenuti coinvolgenti senza sforzo con il nostro Editor Video Online, caratterizzato dalla potente funzione Testo-a-video da script.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo dinamico di 90 secondi per team di marketing e project manager remoti, evidenziando le capacità di editing collaborativo della piattaforma. Utilizza registrazioni dinamiche dello schermo e testo chiaro sullo schermo, con una voce narrante energica e amichevole, per illustrare quanto velocemente i team possano produrre video di comunicazione interna sfruttando la funzione Testo-a-video di HeyGen per la creazione rapida di contenuti all'interno di un ambiente di editing video.
Produci un video educativo mirato di 45 secondi per educatori e creatori di contenuti che danno priorità all'accessibilità, dettagliando l'efficienza di uno strumento video basato su browser. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed educativo, completato da una narrazione chiara e articolata, enfatizzando come la generazione automatica di Sottotitoli/caption di HeyGen renda i contenuti più inclusivi e facili da fruire.
Crea un video promozionale coinvolgente di 2 minuti rivolto a piccoli imprenditori e manager dei social media, mostrando come creare rapidamente contenuti dall'aspetto professionale all'interno di un editor video versatile. Il video dovrebbe presentare transizioni visive vivaci e musica di sottofondo ispiratrice, insieme a una voce narrante sicura e amichevole, dimostrando come i Modelli & scene di HeyGen semplifichino il processo di design per varie piattaforme social.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video coinvolgenti ed efficaci sfruttando l'AI per guidare il successo delle campagne.
Genera Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video brevi e clip ottimizzati per le piattaforme social per aumentare il coinvolgimento del pubblico.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?
HeyGen funge da potente strumento video basato su browser che semplifica l'intero processo di editing video. Il nostro Generatore di Video AI consente agli utenti di trasformare rapidamente il testo in video coinvolgenti con avatar AI e voiceover, rendendo l'editing video complesso accessibile a tutti.
È possibile che più utenti collaborino su progetti video all'interno di HeyGen?
Sì, HeyGen supporta l'Editing Collaborativo senza soluzione di continuità, permettendo ai team di lavorare insieme su progetti video in tempo reale. Come Editor Video Online, HeyGen fornisce uno spazio di lavoro centralizzato per flussi di lavoro di team efficienti e progressi condivisi.
Quali strumenti potenziati dall'AI offre HeyGen per il miglioramento dei video?
HeyGen integra strumenti avanzati potenziati dall'AI per migliorare significativamente i tuoi video, inclusi un Generatore di Sottotitoli automatico per l'accessibilità e un pratico Rimuovi Sfondo. Puoi anche utilizzare la funzione Ridimensiona Video per ottimizzare i tuoi contenuti per varie piattaforme prima di esportare i video.
HeyGen fornisce risorse per accelerare la produzione video?
Assolutamente. HeyGen offre una ricca libreria di Modelli personalizzabili e Risorse Stock per avviare i tuoi progetti video con design professionali. Insieme ai voiceover AI, queste risorse ti aiutano a creare video social media coinvolgenti e altri contenuti in modo efficiente.