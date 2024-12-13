Maestria nella Formazione con il Nostro Generatore di Video di Formazione

Ottimizza la formazione dei dipendenti e l'apprendimento aziendale utilizzando avatar AI realistici per una documentazione video efficace.

479/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di analisi tecnica di 2 minuti progettato per utenti avanzati e sviluppatori, che dettaglia il flusso di lavoro complesso per convertire uno script tecnico complesso direttamente in un video. Questo video, incentrato sulle capacità del generatore video AI, dovrebbe impiegare uno stile visivo dettagliato ed esplicativo, incorporando diagrammi animati e sovrapposizioni di testo precise, supportato da una generazione di voiceover chiara per spiegare le sfumature del processo da testo a video.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di documentazione interna di 1 minuto per product manager e team QA, introducendo un aggiornamento delle funzionalità all'interno di un modulo di apprendimento aziendale. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere coinvolgente ma informativo, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video di formazione conciso che evidenzi i cambiamenti chiave, supportato da elementi di supporto della libreria multimediale/stock per illustrare efficacemente gli scenari d'uso.
Prompt di Esempio 3
Produci una guida concisa di 45 secondi rivolta a creatori di contenuti e formatori, concentrandoti sulle migliori pratiche per esportare e condividere contenuti di generatori di video di formazione tecnica per varie piattaforme. Il video dovrebbe avere uno stile visivo pratico e dimostrativo passo-passo, con una voce AI chiara e istruttiva, assicurando che il pubblico comprenda come utilizzare il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una visualizzazione ottimale su diversi dispositivi e ambienti di visualizzazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione

Crea video di formazione professionali e coinvolgenti in modo efficiente con la piattaforma AI di HeyGen, perfetta per l'apprendimento aziendale e l'onboarding dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Redigi il tuo contenuto di formazione e utilizza la funzione "Testo a video da script" di HeyGen per generare istantaneamente il video iniziale. Questo costituisce il nucleo dei tuoi "video di formazione".
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per trasmettere il tuo messaggio. Questi presentatori virtuali aggiungono un tocco professionale ai tuoi materiali di "apprendimento aziendale".
3
Step 3
Aggiungi Voce Generata dall'AI
Genera una narrazione dal suono naturale per il tuo contenuto utilizzando l'avanzato "generatore vocale AI" di HeyGen. Questa capacità assicura che i tuoi video di "onboarding dei dipendenti" abbiano una qualità audio professionale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di formazione di alta qualità e sfrutta le opzioni per "esportare, condividere o incorporare" il video senza sforzo. Raggiungi il tuo pubblico ovunque si trovi, pronto per la visione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi per la Formazione

.

Trasforma informazioni complesse in video di formazione facilmente comprensibili e visivamente coinvolgenti per una migliore comprensione.

background image

Domande Frequenti

Come crea video di formazione la piattaforma di generative AI di HeyGen?

HeyGen sfrutta la tecnologia AI avanzata per trasformare gli script in documentazione video coinvolgente. Integra avatar AI e capacità di generazione vocale AI per produrre video di formazione professionali in modo efficiente, rendendola una piattaforma di generative AI robusta.

Quali caratteristiche tecniche consentono una documentazione video efficiente con HeyGen?

HeyGen offre una potente funzionalità da script a video, permettendo agli utenti di produrre rapidamente documentazione video dettagliata. L'editor video AI della piattaforma fornisce strumenti per perfezionare i visual, aggiungere sottotitoli automatici e garantire un output di alta qualità per l'apprendimento aziendale.

I video di HeyGen possono essere facilmente integrati nei sistemi di gestione dell'apprendimento esistenti?

Sì, HeyGen offre opzioni flessibili per esportare, condividere o incorporare i tuoi video di formazione generati dall'AI. Questo assicura un'integrazione senza soluzione di continuità in varie piattaforme, migliorando l'accessibilità con funzionalità come sottotitoli automatici e supporto per visual diversi.

HeyGen supporta la personalizzazione del branding per i video di formazione dei dipendenti?

Assolutamente, HeyGen consente agli utenti di incorporare controlli di branding, inclusi loghi e colori, direttamente nei loro modelli video. Questo assicura che tutti i contenuti di formazione e onboarding dei dipendenti siano perfettamente allineati con l'identità aziendale utilizzando avatar AI professionali.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo