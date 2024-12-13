Generatore di Video per la Formazione sull'Advocacy del Marchio: Crea Contenuti Efficaci

Crea facilmente video coinvolgenti per messaggi di marca potenti utilizzando voiceover generati dall'AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 60 secondi focalizzato sull'advocacy del marchio sui social media, rivolto a sostenitori esistenti che cercano di massimizzare la loro portata. Il video dovrebbe avere uno stile visivo chiaro e dinamico, incorporando filmati di repertorio pertinenti e un audio autorevole e nitido utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per guidare gli spettatori attraverso le strategie chiave per i video di marketing.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo ispiratore di 30 secondi che mostri i benefici personali e professionali di diventare un sostenitore del marchio, progettato per potenziali sostenitori tra clienti e personale. Questo video dovrebbe presentare avatar AI diversi in uno stile visivo simile a una testimonianza con un sottofondo musicale edificante, evidenziando quanto sia facile creare messaggi potenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 20 secondi a ritmo veloce con consigli per i sostenitori del marchio su come creare rapidamente contenuti di marca accattivanti, specificamente per la condivisione sui social media. Rivolto ai sostenitori del marchio che necessitano di idee rapide per i contenuti, impiegando uno stile visivo coinvolgente con grafiche brillanti e tagli rapidi. Sfrutta i 'Templates & scenes' di HeyGen per una rapida creazione di contenuti, garantendo coerenza del marchio in tutti gli elementi visivi.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video per la Formazione sull'Advocacy del Marchio

Trasforma i tuoi contenuti di formazione in video dinamici e coinvolgenti per i sostenitori del marchio utilizzando l'AI, garantendo messaggi coerenti e una consegna professionale con facilità.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inizia incollando il tuo script di formazione sull'advocacy del marchio nella piattaforma HeyGen. Il nostro sistema intelligente utilizzerà il tuo testo per generare un video coerente, sfruttando la funzionalità 'Text-to-video from script'.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di 'avatar AI' per rappresentare il tuo marchio. Seleziona il presentatore perfetto per trasmettere il tuo messaggio di formazione con una presenza professionale e coinvolgente sullo schermo.
3
Step 3
Aggiungi Elementi del Marchio
Migliora il tuo video incorporando l'identità unica del tuo marchio. Utilizza i 'controlli di branding (logo, colori)' per mantenere la coerenza e assicurarti che il tuo video di formazione sia in linea con le linee guida del tuo 'contenuto di marca'.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione sull'advocacy del marchio. 'Esportalo' utilizzando la nostra funzione di 'ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' nel formato desiderato, pronto per la distribuzione e la condivisione efficace della 'creazione di video'.

Ispira i Sostenitori con Contenuti Motivazionali

Sviluppa video motivazionali accattivanti per energizzare i sostenitori del marchio e rafforzare efficacemente i valori del marchio.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video coinvolgenti?

HeyGen semplifica la creazione di video trasformando il testo in video da script con avanzati generatori video AI. Gli utenti possono produrre facilmente video professionali e coinvolgenti utilizzando modelli personalizzabili e avatar AI realistici, rendendo il processo rapido ed efficiente.

HeyGen può aiutare a produrre contenuti di marca e video di marketing in modo efficace?

Sì, HeyGen è specificamente progettato per aiutare le aziende a creare contenuti di marca accattivanti e video di marketing efficaci. Con HeyGen, puoi sfruttare avatar AI e voiceover generati dall'AI per fornire messaggi di marca coerenti che risuonano con il tuo pubblico.

Che tipo di video esplicativi possono essere creati utilizzando il generatore di video di formazione AI di HeyGen?

HeyGen funziona come un potente generatore di video di formazione AI, consentendo la creazione di vari video esplicativi, dalle dimostrazioni di prodotto all'onboarding interno. I suoi strumenti AI semplificano la produzione di contenuti di alta qualità per la formazione sull'advocacy del marchio e altri materiali didattici.

HeyGen offre opzioni per aggiungere sottotitoli e migliorare gli elementi visivi?

Assolutamente. HeyGen offre funzionalità complete per migliorare i tuoi video, inclusi sottotitoli automatici per l'accessibilità e il coinvolgimento. Puoi personalizzare ulteriormente i tuoi progetti con una ricca libreria multimediale/supporto di repertorio e applicare controlli di branding come loghi e colori per un aspetto raffinato.

