Sblocca l'Efficienza con un Generatore di Video di Formazione per il Consiglio

Ottimizza l'apprendimento aziendale con avatar AI accattivanti, trasformando i prompt di testo in video di formazione professionale istantaneamente.

403/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di benvenuto di 45 secondi per i nuovi dipendenti, progettato per i dipartimenti HR e i proprietari di piccole imprese. Questo video dovrebbe avere un'estetica visiva amichevole e accessibile, utilizzando Template e scene predefinite per costruire rapidamente scene da un semplice script tramite Text-to-video da script, impostando un tono positivo per il loro primo giorno.
Prompt di Esempio 2
Progetta un vivace clip promozionale di 30 secondi rivolto a professionisti del marketing e creatori di contenuti, evidenziando la facilità di generare immagini straordinarie per campagne sui social media. Lo stile del video dovrebbe essere dinamico e moderno, sfruttando un'ampia libreria multimediale/supporto stock per una rapida creazione di scene e ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, catturando immediatamente l'attenzione.
Prompt di Esempio 3
Produci un video tutorial di 60 secondi per coach e consulenti, dimostrando un flusso di lavoro specifico o un consiglio. La presentazione dovrebbe essere diretta e personalizzata, con un avatar AI parlante che trasmette il messaggio, completato da Sottotitoli/caption generati automaticamente per l'accessibilità e un maggiore coinvolgimento durante il contenuto istruttivo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un generatore di video di formazione per il consiglio

Sviluppa rapidamente video di formazione professionali e coinvolgenti per il consiglio che comunicano chiaramente informazioni critiche e migliorano i risultati di apprendimento per il tuo team.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione direttamente nella piattaforma. La nostra potente capacità di text-to-video da script trasformerà istantaneamente il tuo testo in una base video dinamica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo da una libreria diversificata di avatar AI realistici per presentare il tuo materiale di formazione, garantendo una presenza coerente e professionale sullo schermo.
3
Step 3
Aggiungi Voce e Sottotitoli
Affina ulteriormente il tuo video generando una narrazione dal suono naturale utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover e includi automaticamente sottotitoli per l'accessibilità e la chiarezza.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Rivedi il tuo video di formazione, apporta eventuali aggiustamenti finali e poi esportalo facilmente nel tuo rapporto d'aspetto preferito, pronto per la distribuzione ai membri del consiglio o al team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi di Governance

.

Trasforma argomenti complessi di governance del consiglio, conformità o finanziari in video di formazione chiari, digeribili e professionali potenziati dall'AI per una migliore comprensione.

background image

Domande Frequenti

Come rende HeyGen la creazione di video di formazione più facile e coinvolgente?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare i prompt di testo in video di formazione coinvolgenti, con avatar AI realistici e template predefiniti personalizzabili. Questo consente una rapida produzione di video professionali che catturano l'attenzione e migliorano la formazione dei dipendenti.

HeyGen può creare video con avatar AI per diverse esigenze di formazione dei dipendenti?

Sì, HeyGen ti permette di generare video di alta qualità con avatar AI ideali per la formazione e l'onboarding dei dipendenti. Puoi personalizzare avatar e voci, supportando anche video multilingue per soddisfare un pubblico globale diversificato.

Quali funzionalità offre HeyGen per ottimizzare la produzione di documentazione video?

HeyGen fornisce strumenti di editing completi, inclusi sottotitoli automatici e un potente generatore di voci AI, per ottimizzare la documentazione video. Puoi partire da prompt di testo o migliorare le registrazioni dello schermo per creare contenuti chiari e professionali in modo efficiente.

Come posso personalizzare e brandizzare i contenuti di formazione creati con HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di brandizzare e personalizzare i tuoi video con loghi e colori della tua azienda. Utilizza template predefiniti e strumenti di editing robusti per garantire che i tuoi contenuti di formazione si allineino perfettamente con l'identità aziendale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo