Prompt di Esempio 1
Produci un video conciso di 60 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, mostrando un'applicazione pratica della blockchain nella gestione della catena di approvvigionamento. L'approccio visivo dovrebbe essere elegante e moderno, incorporando infografiche e un avatar AI professionale per trasmettere fiducia e competenza. L'audio dovrebbe essere chiaro e informativo, rendendo accessibili contenuti educativi complessi sulla blockchain. Sfrutta gli "AI avatars" di HeyGen per consegnare questo contenuto specializzato con un tocco umano.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale energico di 45 secondi che incoraggia gli utenti a creare i propri contenuti educativi sulla blockchain utilizzando un creatore di video alimentato da AI. Il design visivo dovrebbe essere moderno ed energico, utilizzando colori vivaci e transizioni rapide tra le scene per evidenziare la facilità d'uso, accompagnato da musica motivante e ritmata. Questa dimostrazione del creatore di video sulla blockchain può utilizzare efficacemente i "Templates & scenes" di HeyGen per mostrare diverse possibilità e velocizzare la creazione.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di formazione dettagliato di 2 minuti che spiega le basi del deployment di smart contract su una piattaforma blockchain specifica, rivolto a sviluppatori e appassionati di tecnologia. Lo stile visivo dovrebbe essere preciso, con chiari screenshot o diagrammi animati del codice, supportati da una voce narrante calma e istruttiva. È fondamentale includere i "Subtitles/captions" di HeyGen per chiarezza e accessibilità, rendendo questo un esempio completo di generatore di video di formazione sulla blockchain.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione sulla Blockchain

Crea senza sforzo video di formazione sulla blockchain coinvolgenti utilizzando l'AI, trasformando il tuo testo in contenuti professionali per varie piattaforme con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando i tuoi contenuti educativi. Il nostro creatore di video alimentato da AI convertirà intelligentemente il tuo testo in uno script video dinamico.
2
Step 2
Seleziona Visivi e Modelli
Migliora il tuo video scegliendo tra modelli personalizzabili per rappresentare visivamente in modo efficace concetti complessi della blockchain.
3
Step 3
Aggiungi un Avatar AI e Voce
Scegli un avatar AI per presentare la tua formazione, offrendo una narrazione chiara e coinvolgente con una voce generata da AI per un tocco professionale.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Video
Rivedi i tuoi contenuti educativi sulla blockchain completati, effettua le modifiche finali e poi esporta il tuo video per una condivisione senza problemi sui social media o YouTube Shorts.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei contenuti educativi sulla blockchain?

HeyGen, come creatore di video alimentato da AI, ti consente di creare video di formazione sulla blockchain coinvolgenti trasformando il tuo script in narrazioni visive dinamiche. Sfrutta modelli personalizzabili e avatar AI per produrre rapidamente video esplicativi coinvolgenti.

Qual è il processo di HeyGen per convertire il testo in video?

HeyGen semplifica la creazione di video agendo come un potente creatore di video da testo. Basta inserire il tuo script e l'AI di HeyGen genererà voiceover realistici e li sincronizzerà con un avatar AI o media scelti, ottimizzando il tuo flusso di lavoro di editing video.

HeyGen offre flessibilità creativa per i progetti video?

Sì, HeyGen offre un'ampia flessibilità creativa attraverso i suoi modelli personalizzabili e la vasta libreria multimediale. Puoi incorporare animazioni di testo dinamiche, colori del brand e i tuoi asset per creare video di formazione sulla blockchain unici che corrispondono perfettamente alla tua visione.

Per quali piattaforme posso esportare video da HeyGen?

HeyGen ti consente di esportare facilmente i tuoi video alimentati da AI in vari rapporti d'aspetto, rendendoli perfetti per YouTube Shorts, campagne sui social media o qualsiasi altra piattaforma. Questo assicura che i tuoi contenuti educativi sulla blockchain raggiungano efficacemente il tuo pubblico.

