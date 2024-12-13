Creatore di Video Annunci per il Black Friday: Aumenta le Tue Vendite Ora

Progetta straordinari annunci video per il Black Friday, anche senza competenze di montaggio video, utilizzando la nostra piattaforma intuitiva e i potenti Templates & scenes.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un annuncio di 45 secondi per la presentazione di prodotti rivolto a un ampio pubblico online, presentando una gamma diversificata di offerte del Black Friday. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva moderna e pulita con musica di sottofondo coinvolgente e vivace, mostrando chiaramente i benefici dei prodotti. Incorpora immagini di alta qualità utilizzando il "Media library/stock support" di HeyGen e assicurati la massima portata sulle piattaforme social aggiungendo "Sottotitoli/didascalie" precisi per la visione silenziosa.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio di 60 secondi per il Black Friday per clienti che cercano consigli di shopping personalizzati, utilizzando un Portavoce AI per comunicare offerte esclusive. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole e professionale, con un indirizzo chiaro e diretto dall'avatar AI su uno sfondo a tema. Crea il tuo messaggio in modo efficiente utilizzando la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen e dai vita al tuo messaggio con espressivi "AI avatars" per creare un'esperienza memorabile e affidabile.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio video di 15 secondi per il Black Friday rivolto a piccoli imprenditori e marketer impegnati, mostrando quanto facilmente possono lanciare le loro campagne. Il video dovrebbe essere dinamico e d'impatto, trasmettendo il suo messaggio con testi sovrapposti concisi e un jingle energico. Sfrutta i "Templates & scenes" di HeyGen per un'impostazione rapida e ottimizza per diverse piattaforme utilizzando "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per la massima visibilità.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Annunci per il Black Friday

Crea annunci video accattivanti per il Black Friday senza sforzo con il nostro AI video maker. Progetta, personalizza e pubblica contenuti promozionali straordinari in soli quattro semplici passaggi.

1
Step 1
Scegli un Modello per il Black Friday
Inizia con modelli video per il Black Friday progettati professionalmente per impostare rapidamente il tono festivo e promozionale della tua campagna pubblicitaria. Questo fornisce una base pronta all'uso.
2
Step 2
Personalizza il Contenuto del Tuo Annuncio
Personalizza facilmente il tuo video aggiungendo immagini di prodotti, offerte di sconto specifiche e testo utilizzando un editor drag-and-drop. Sostituisci i segnaposto con il tuo messaggio di marketing unico.
3
Step 3
Migliora con gli AI Avatars
Eleva il coinvolgimento del tuo annuncio incorporando AI avatars che possono trasmettere il tuo messaggio promozionale con un tocco umano. Seleziona tra vari stili e voci per una presentazione coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Campagna
Finalizza il tuo annuncio per il Black Friday ed esportalo in vari formati e rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme social. La tua campagna è ora pronta per una condivisione diffusa.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Valore del Prodotto con Storie di Successo dei Clienti

Crea video AI coinvolgenti per mostrare storie di successo dei clienti, costruendo credibilità e incoraggiando gli acquisti durante le vendite del Black Friday.

Domande Frequenti

HeyGen semplifica la creazione di annunci video per il Black Friday?

L'AI Video Maker di HeyGen rende la creazione di annunci video accattivanti per il Black Friday semplice, anche senza competenze di montaggio video. Il suo editor intuitivo drag-and-drop ti permette di produrre rapidamente contenuti coinvolgenti per le tue campagne di marketing.

Quali modelli video per il Black Friday offre HeyGen per le campagne di marketing?

HeyGen offre una ricca libreria di modelli video per il Black Friday, completi di animazioni e filmati di stock, perfetti per campagne di marketing d'impatto. Puoi facilmente personalizzarli per evidenziare le tue offerte di sconto.

Come migliorano gli annunci del Black Friday i Portavoce AI?

I Portavoce AI di HeyGen elevano i tuoi annunci per il Black Friday aggiungendo un tocco professionale e umano agli annunci di presentazione dei prodotti e ai video virali. Sono ideali per catturare l'attenzione del pubblico su tutte le piattaforme di marketing sui social media.

HeyGen può aiutare a creare video di conto alla rovescia coinvolgenti per le promozioni?

Sì, l'AI Video Maker online di HeyGen è perfetto per creare video di conto alla rovescia dinamici per costruire entusiasmo per le tue promozioni del Black Friday. I suoi strumenti creativi ti permettono di produrre contenuti altamente coinvolgenti rapidamente.

