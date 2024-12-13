Potente creatore di video pubblicitari prima e dopo per annunci d'impatto

Aumenta le conversioni con video coinvolgenti prima e dopo, creati facilmente con i "Modelli & scene" di HeyGen per qualsiasi piattaforma.

438/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un clip energico di 15 secondi 'creatore di video prima e dopo' per influencer di bellezza, mostrando l'effetto immediato di un prodotto per la cura della pelle. Il video dovrebbe presentare primi piani glamour e musica di sottofondo vibrante ed energica. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare il prodotto e i suoi benefici in modo dinamico, impiegando un modello elegante da 'Modelli & scene' per trasmettere rapidamente l'impatto 'prima e dopo'.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video ispiratore di 45 secondi che racconti un percorso di fitness da 'prima e dopo'. Questo video di 'storie di trasformazione' è rivolto a coach di fitness e individui in cerca di motivazione, con potenti immagini di progresso e musica di sottofondo motivante. Sfrutta il 'Supporto media/biblioteca stock' di HeyGen per clip supplementari e crea la narrazione usando 'Testo-a-video da script' per evidenziare efficacemente i traguardi.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 20 secondi 'creatore di video prima e dopo' che dimostri il miglioramento della presenza online di una piccola impresa. Questo video professionale e pulito è rivolto a proprietari di piccole imprese e professionisti del marketing, utilizzando una voce narrante sicura e musica di sottofondo sottile. Impiega il 'Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto' di HeyGen per ottimizzare per varie piattaforme social, garantendo una comunicazione chiara con 'Sottotitoli/didascalie'.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Creatore di Video Pubblicitari Prima e Dopo

Crea video pubblicitari prima e dopo coinvolgenti senza sforzo. Mostra incredibili trasformazioni e cattura l'attenzione del pubblico con i nostri strumenti intuitivi progettati per risultati d'impatto.

1
Step 1
Seleziona il tuo Modello Video
Inizia scegliendo un "modello video" pre-progettato specificamente creato per confronti prima e dopo. I nostri Modelli & scene offrono un avvio rapido al tuo processo creativo.
2
Step 2
Carica i tuoi Media
Importa le tue "foto e clip video prima e dopo" direttamente nell'editor. Il nostro Supporto media/biblioteca stock rende facile gestire e organizzare i tuoi asset visivi per una storia di trasformazione coinvolgente.
3
Step 3
Applica Elementi Coinvolgenti
Utilizza i nostri "strumenti di editing" completi per aggiungere testo dinamico, musica e transizioni fluide. Migliora ulteriormente il tuo video utilizzando la generazione di Voce narrante di HeyGen per una narrazione d'impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il tuo Annuncio
Finalizza il tuo annuncio scegliendo la "risoluzione video" e il rapporto d'aspetto preferiti, quindi esporta il tuo video per una condivisione senza interruzioni su piattaforme come i social media. Il nostro Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto garantiscono che il tuo annuncio appaia perfetto ovunque.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Coinvolgi il Pubblico con Trasformazioni sui Social Media

.

Produci rapidamente video social media prima e dopo dinamici, perfetti per mostrare risultati drammatici e aumentare l'engagement su tutte le piattaforme.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video pubblicitari prima e dopo coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre facilmente video pubblicitari dinamici "prima e dopo" che mostrano potenti trasformazioni visive. Utilizza il nostro editor intuitivo drag-and-drop e i numerosi modelli video per creare video di confronto coinvolgenti, perfetti per campagne sui social media.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video pubblicitari per le aziende?

HeyGen sfrutta la tecnologia AI avanzata per semplificare la creazione di video pubblicitari professionali. La nostra piattaforma offre una vasta gamma di modelli video personalizzabili e opzioni di voce narrante di alta qualità, permettendoti di generare video di marketing d'impatto rapidamente ed efficientemente.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per i video pubblicitari?

HeyGen fornisce strumenti di editing estesi e controlli di branding per personalizzare completamente i tuoi video pubblicitari. Puoi facilmente regolare i rapporti d'aspetto, aggiungere animazioni di testo dinamiche e incorporare i tuoi media o scegliere dalla nostra biblioteca di media stock per allinearti perfettamente con il tuo brand.

HeyGen può aiutarmi a generare rapidamente video di marketing di alta qualità utilizzando modelli?

Sì, HeyGen offre una selezione robusta di modelli video progettati per accelerare la creazione dei tuoi contenuti. Genera facilmente video di marketing professionali, inclusi video brevi coinvolgenti per i social media, e aggiungi chiare call-to-action per aumentare l'engagement e ottenere risultati.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo