Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale coinvolgente di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing, evidenziando il potenziale all'avanguardia degli strumenti video AI per campagne personalizzate. Il video dovrebbe adottare un'estetica elegante e professionale con transizioni dinamiche e una voce chiara e sicura, enfatizzando l'attrattiva unica dell'uso dei diversi "Avatar AI" di HeyGen per trasmettere messaggi di marca memorabili direttamente ai consumatori.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale convincente di 60 secondi, rivolto alle aziende di e-commerce e ai responsabili marketing di prodotto, progettato per introdurre un nuovo servizio. Utilizza uno stile visivo informativo ma persuasivo con presentazioni fluide dei prodotti e una voce generata dall'AI che sfrutta l'avanzata "Generazione di voiceover" di HeyGen per articolare i benefici chiave, garantendo un'esperienza audio di alta qualità senza la necessità di studi di registrazione tradizionali.
Prompt di Esempio 3
Produci un video breve e veloce di 15 secondi perfetto per le piattaforme social, rivolto ai marketer digitali e ai creatori di contenuti che necessitano di contenuti rapidi e d'impatto. Il design visivo dovrebbe essere alla moda e dinamico con animazioni di testo vivaci, accompagnato da una voce AI energica, dimostrando l'efficienza della funzione "Da testo a video da script" di HeyGen per trasformare il testo grezzo in video pubblicitari B2C coinvolgenti istantaneamente.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Pubblicitari B2C

Crea annunci video B2C coinvolgenti senza sforzo. La nostra piattaforma intuitiva ti aiuta a progettare video brevi coinvolgenti per catturare l'attenzione del tuo pubblico.

1
Step 1
Scegli la Tua Base
Inizia selezionando da una libreria di modelli video professionali o incolla il tuo script per generare automaticamente scene, fornendo un avvio rapido per il tuo annuncio B2C.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi Coinvolgenti
Arricchisci il tuo annuncio con elementi visivi coinvolgenti dalla nostra libreria multimediale e seleziona da una gamma diversificata di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio in modo persuasivo.
3
Step 3
Applica una Finitura Professionale
Integra la generazione di voiceover di alta qualità e sottotitoli automatici per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e accessibile, pronto per le piattaforme social.
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Problemi
Finalizza il tuo annuncio B2C scegliendo il rapporto d'aspetto ottimale per varie piattaforme social e esporta il tuo video in alta definizione con facilità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci Video di Testimonianze dei Clienti

Trasforma le storie di successo dei clienti in annunci video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo marchio e i tuoi prodotti in modo efficace.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari B2C efficaci?

HeyGen semplifica la creazione di video pubblicitari B2C coinvolgenti offrendo una vasta libreria di modelli video personalizzabili. I nostri strumenti video AI consentono agli utenti di produrre rapidamente contenuti video promozionali di alta qualità, inclusi inviti all'azione accattivanti per catturare l'attenzione del pubblico.

Posso creare annunci video professionali senza esperienza di editing avanzata usando HeyGen?

Sì, HeyGen è progettato come un editor video facile da usare, rendendo gli annunci video professionali accessibili a tutti. I nostri strumenti intuitivi di drag-and-drop e gli avanzati strumenti video AI, inclusa la generazione di voiceover, semplificano l'intero processo creativo per risultati raffinati.

Quali sono le capacità degli avatar AI di HeyGen per la creazione di video promozionali?

Gli avatar AI di HeyGen danno vita ai tuoi video promozionali, offrendo presentatori realistici per qualsiasi messaggio. Con la funzionalità da testo a video, puoi generare facilmente contenuti coinvolgenti e funzionalità come i sottotitoli automatici assicurano che il tuo messaggio sia compreso universalmente.

Come può HeyGen ottimizzare i miei annunci video per varie piattaforme social?

HeyGen ti aiuta a personalizzare i tuoi annunci video per prestazioni ottimali su tutte le piattaforme social. Regola facilmente il rapporto d'aspetto dei tuoi video brevi per adattarli ai diversi requisiti, assicurando che il tuo contenuto appaia perfetto ovunque il tuo pubblico interagisca.

