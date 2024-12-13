Creatore di Video Demo per Software B2B per Demo di Prodotto Coinvolgenti

Crea rapidamente demo di prodotto B2B accattivanti utilizzando avatar AI per aumentare il coinvolgimento e chiarire le funzionalità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video demo di prodotto coinvolgente di 90 secondi per i marketer SaaS, progettato per evidenziare la facilità d'uso di un nuovo modulo di prodotto. Utilizza un'estetica visiva vibrante e moderna con una colonna sonora vivace, presentando un avatar AI amichevole per guidare gli spettatori attraverso la dimostrazione, facilmente costruito utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo conciso di 45 secondi per i team di supporto tecnico, spiegando un processo comune di risoluzione dei problemi. Questo video dovrebbe adottare un approccio visivo chiaro e passo-passo con un audio calmo e rassicurante, garantendo la massima accessibilità attraverso sottotitoli/caption prominenti, e arricchito con immagini pertinenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Genera un video panoramico di 2 minuti incentrato su demo interattive, rivolto a sviluppatori di software aziendali e professionisti di prevendita tecnica. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente informativo e dettagliato, incorporando registrazioni dello schermo chiare con generazione di Voiceover esperto, adattabile per la distribuzione multipiattaforma utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video Demo per Software B2B

Crea video demo per software B2B accattivanti e coinvolgenti senza sforzo, mostrando il valore del tuo prodotto con qualità professionale e funzionalità AI avanzate.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Demo
Inizia inserendo il tuo script o registrando lo schermo per catturare le funzionalità del tuo software. Sfrutta la nostra AI per trasformare il testo in video coinvolgenti, semplificando il tuo processo di generazione video end-to-end.
2
Step 2
Applica Branding e Visuali
Seleziona da una varietà di template video e aggiungi il logo e i colori del tuo brand utilizzando controlli di Branding completi. Questo assicura che il tuo demo sia perfettamente allineato con l'estetica della tua azienda.
3
Step 3
Aggiungi AI e Voiceover
Integra avatar AI per presentare il tuo contenuto demo in modo dinamico. Migliora ulteriormente l'accessibilità aggiungendo sottotitoli e caption al tuo video automaticamente.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Demo
Finalizza i tuoi demo di prodotto rivedendo e apportando eventuali ultime modifiche. Esporta facilmente il tuo video di alta qualità in vari formati, pronto per essere condiviso con potenziali clienti e membri del team.

Casi d'Uso

Presenta Storie di Successo dei Clienti Coinvolgenti

Presenta Storie di Successo dei Clienti Coinvolgenti

Crea video AI coinvolgenti per mostrare efficacemente il successo dei clienti, costruendo fiducia e rafforzando il valore del prodotto.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video demo per software e prodotti B2B?

HeyGen funziona come un avanzato creatore di video demo per software B2B, permettendo agli utenti di trasformare script in demo di prodotto coinvolgenti. Le sue funzionalità AI, inclusi avatar AI realistici e voiceover AI, semplificano l'intero processo di generazione video end-to-end senza strumenti di editing video estesi.

Posso generare demo di prodotto da uno script usando l'AI con HeyGen?

Sì, HeyGen eccelle nel trasformare il testo in video, permettendoti di generare demo di prodotto di alta qualità senza sforzo. La nostra piattaforma sfrutta potenti funzionalità AI per convertire il tuo testo in contenuti video dinamici, completi di voiceover AI e avatar AI personalizzabili.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare i video demo?

HeyGen fornisce robuste caratteristiche tecniche per migliorare i tuoi demo di prodotto, inclusi sottotitoli e caption automatici per una migliore accessibilità. Puoi anche integrare la registrazione dello schermo direttamente nei tuoi progetti, garantendo video demo per software B2B completi.

Quali opzioni di branding sono disponibili per i demo di prodotto HeyGen?

Come creatore di video demo di prodotto completo, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione del brand. Puoi facilmente applicare i loghi e i colori della tua azienda per mantenere un branding coerente in tutti i tuoi progetti di generazione video end-to-end, garantendo un aspetto e una sensazione professionali.

