Creatore di Video Demo per Software B2B per Demo di Prodotto Coinvolgenti
Crea rapidamente demo di prodotto B2B accattivanti utilizzando avatar AI per aumentare il coinvolgimento e chiarire le funzionalità.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video demo di prodotto coinvolgente di 90 secondi per i marketer SaaS, progettato per evidenziare la facilità d'uso di un nuovo modulo di prodotto. Utilizza un'estetica visiva vibrante e moderna con una colonna sonora vivace, presentando un avatar AI amichevole per guidare gli spettatori attraverso la dimostrazione, facilmente costruito utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen.
Produci un video istruttivo conciso di 45 secondi per i team di supporto tecnico, spiegando un processo comune di risoluzione dei problemi. Questo video dovrebbe adottare un approccio visivo chiaro e passo-passo con un audio calmo e rassicurante, garantendo la massima accessibilità attraverso sottotitoli/caption prominenti, e arricchito con immagini pertinenti dalla libreria multimediale/stock di HeyGen.
Genera un video panoramico di 2 minuti incentrato su demo interattive, rivolto a sviluppatori di software aziendali e professionisti di prevendita tecnica. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente informativo e dettagliato, incorporando registrazioni dello schermo chiare con generazione di Voiceover esperto, adattabile per la distribuzione multipiattaforma utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Produci Rapidamente Demo di Prodotto Coinvolgenti.
Genera rapidamente video demo per software B2B di alta qualità utilizzando l'AI, accelerando i tuoi sforzi di vendita e marketing.
Migliora la Formazione e l'Onboarding del Prodotto.
Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare il coinvolgimento e la ritenzione nella formazione software B2B, garantendo un'adozione efficace da parte degli utenti.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video demo per software e prodotti B2B?
HeyGen funziona come un avanzato creatore di video demo per software B2B, permettendo agli utenti di trasformare script in demo di prodotto coinvolgenti. Le sue funzionalità AI, inclusi avatar AI realistici e voiceover AI, semplificano l'intero processo di generazione video end-to-end senza strumenti di editing video estesi.
Posso generare demo di prodotto da uno script usando l'AI con HeyGen?
Sì, HeyGen eccelle nel trasformare il testo in video, permettendoti di generare demo di prodotto di alta qualità senza sforzo. La nostra piattaforma sfrutta potenti funzionalità AI per convertire il tuo testo in contenuti video dinamici, completi di voiceover AI e avatar AI personalizzabili.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare i video demo?
HeyGen fornisce robuste caratteristiche tecniche per migliorare i tuoi demo di prodotto, inclusi sottotitoli e caption automatici per una migliore accessibilità. Puoi anche integrare la registrazione dello schermo direttamente nei tuoi progetti, garantendo video demo per software B2B completi.
Quali opzioni di branding sono disponibili per i demo di prodotto HeyGen?
Come creatore di video demo di prodotto completo, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione del brand. Puoi facilmente applicare i loghi e i colori della tua azienda per mantenere un branding coerente in tutti i tuoi progetti di generazione video end-to-end, garantendo un aspetto e una sensazione professionali.