Il Tuo Creatore di Video Pubblicitari B2B per una Crescita Rapida

Crea facilmente annunci video aziendali professionali con modelli personalizzabili per aumentare il coinvolgimento.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi rivolto a aziende tecnologiche che devono chiarire software o servizi complessi per potenziali clienti B2B. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e informativo, con grafica animata e testo sullo schermo, accompagnato da una voce fuori campo neutra e autorevole. Concentrati sul mostrare la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen e i Sottotitoli/caption automatici per garantire una comunicazione chiara e accessibile a tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dinamico di 30 secondi in formato breve per professionisti delle vendite B2B o piccoli imprenditori che mirano a potenziare la loro presenza sulle piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, coinvolgente e vivace con tagli rapidi, supportato da musica di sottofondo energica e una voce fuori campo vivace. Evidenzia la facilità di generare contenuti accattivanti utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen e l'ampio supporto della Libreria multimediale/stock per produrre rapidamente annunci video di impatto.
Prompt di Esempio 3
Produci un video aziendale di 50 secondi per i dipartimenti di comunicazione aziendale o i responsabili del branding che cercano di mantenere la coerenza del marchio in tutti i loro contenuti video B2B. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato e autorevole, utilizzando colori allineati al marchio e transizioni professionali, con una voce fuori campo raffinata e affidabile. Sottolinea la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, assicurando che i video appaiano perfetti su qualsiasi piattaforma, dando anche un cenno ai controlli di branding disponibili per i progetti video aziendali.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari B2B

Crea annunci video B2B di impatto in modo efficiente, dal concetto al completamento, con strumenti intelligenti progettati per la comunicazione professionale e il coinvolgimento del pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia il tuo annuncio video B2B utilizzando la nostra funzione intuitiva di testo-a-video da script o selezionando tra una varietà di modelli professionali per avviare il tuo processo creativo.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi
Arricchisci il tuo annuncio con avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio, o genera voiceover accattivanti per trasmettere efficacemente la narrativa del tuo marchio.
3
Step 3
Applica i Controlli di Branding
Integra l'identità visiva del tuo marchio applicando controlli di Branding personalizzati, inclusi loghi e colori, per garantire un aspetto coerente e professionale in tutto il tuo video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio
Finalizza il tuo annuncio B2B scegliendo il rapporto d'aspetto ottimale per varie piattaforme ed esportalo in alta qualità, pronto per la distribuzione sui tuoi canali target.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostrare il Successo dei Clienti B2B

Sviluppa potenti storie di successo dei clienti B2B con avatar AI per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore del prodotto.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando avatar AI?

HeyGen utilizza avatar AI avanzati e funzionalità di testo-a-video da script per semplificare il processo di creazione video. Questo consente una produzione efficiente di contenuti video B2B di alta qualità per esigenze diverse.

Quali controlli creativi offre HeyGen per il branding dei contenuti video aziendali?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, inclusi opzioni per loghi personalizzati e colori del marchio, insieme a una varietà di modelli. Questo assicura che i tuoi video aziendali e esplicativi riflettano costantemente la tua identità di marca unica.

HeyGen può generare annunci video professionali direttamente da script di testo?

Assolutamente, gli strumenti video AI di HeyGen possono trasformare script di testo in annunci video coinvolgenti con generazione di voiceover realistici e sottotitoli e caption automatici. Questo lo rende ideale per distribuire rapidamente contenuti accattivanti su piattaforme social.

Quali strumenti fornisce HeyGen per sviluppare rapidamente contenuti video in formato breve?

HeyGen offre un editor intuitivo drag-and-drop e un'ampia libreria multimediale, permettendo agli utenti di creare rapidamente video in formato breve e video esplicativi coinvolgenti. Questo consente una creazione video efficiente senza competenze complesse di editing video.

