Il Tuo Creatore di Video Pubblicitari B2B per una Crescita Rapida
Crea facilmente annunci video aziendali professionali con modelli personalizzabili per aumentare il coinvolgimento.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo di 60 secondi rivolto a aziende tecnologiche che devono chiarire software o servizi complessi per potenziali clienti B2B. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e informativo, con grafica animata e testo sullo schermo, accompagnato da una voce fuori campo neutra e autorevole. Concentrati sul mostrare la funzionalità di testo-a-video da script di HeyGen e i Sottotitoli/caption automatici per garantire una comunicazione chiara e accessibile a tutti gli spettatori.
Crea un video dinamico di 30 secondi in formato breve per professionisti delle vendite B2B o piccoli imprenditori che mirano a potenziare la loro presenza sulle piattaforme social. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, coinvolgente e vivace con tagli rapidi, supportato da musica di sottofondo energica e una voce fuori campo vivace. Evidenzia la facilità di generare contenuti accattivanti utilizzando la generazione di Voiceover di HeyGen e l'ampio supporto della Libreria multimediale/stock per produrre rapidamente annunci video di impatto.
Produci un video aziendale di 50 secondi per i dipartimenti di comunicazione aziendale o i responsabili del branding che cercano di mantenere la coerenza del marchio in tutti i loro contenuti video B2B. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato e autorevole, utilizzando colori allineati al marchio e transizioni professionali, con una voce fuori campo raffinata e affidabile. Sottolinea la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, assicurando che i video appaiano perfetti su qualsiasi piattaforma, dando anche un cenno ai controlli di branding disponibili per i progetti video aziendali.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci B2B ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video accattivanti per le tue campagne B2B utilizzando l'AI, migliorando significativamente le prestazioni e la portata.
Annunci Video Coinvolgenti per i Social Media.
Crea facilmente annunci video B2B accattivanti e contenuti in formato breve per varie piattaforme social per coinvolgere il tuo pubblico.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video utilizzando avatar AI?
HeyGen utilizza avatar AI avanzati e funzionalità di testo-a-video da script per semplificare il processo di creazione video. Questo consente una produzione efficiente di contenuti video B2B di alta qualità per esigenze diverse.
Quali controlli creativi offre HeyGen per il branding dei contenuti video aziendali?
HeyGen fornisce robusti controlli di branding, inclusi opzioni per loghi personalizzati e colori del marchio, insieme a una varietà di modelli. Questo assicura che i tuoi video aziendali e esplicativi riflettano costantemente la tua identità di marca unica.
HeyGen può generare annunci video professionali direttamente da script di testo?
Assolutamente, gli strumenti video AI di HeyGen possono trasformare script di testo in annunci video coinvolgenti con generazione di voiceover realistici e sottotitoli e caption automatici. Questo lo rende ideale per distribuire rapidamente contenuti accattivanti su piattaforme social.
Quali strumenti fornisce HeyGen per sviluppare rapidamente contenuti video in formato breve?
HeyGen offre un editor intuitivo drag-and-drop e un'ampia libreria multimediale, permettendo agli utenti di creare rapidamente video in formato breve e video esplicativi coinvolgenti. Questo consente una creazione video efficiente senza competenze complesse di editing video.