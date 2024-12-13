Strumento Video Avatar: Crea Video AI con Facilità

Genera avatar AI realistici per video di marketing, vendite e social media coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo conciso di 60 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e team di marketing, illustrando la facilità di creare contenuti professionali. Adotta uno stile visivo pulito e professionale con testo chiaro sullo schermo e una narrazione calma e informativa per guidare gli spettatori attraverso il processo. Utilizza la funzione di modelli e scene di HeyGen per dimostrare la rapida produzione di video e includi sottotitoli/caption prominenti per l'accessibilità, enfatizzando l'efficienza di un generatore di video AI.
Prompt di Esempio 2
Immagina una storia coinvolgente di 30 secondi per i social media per influencer e narratori di brand, raccontando una breve e impattante narrazione puramente attraverso immagini e testo. Il video dovrebbe avere uno stile visivo cinematografico ed emotivamente risonante, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini sorprendenti, abbinato a un voiceover toccante generato da un copione. Concentrati sulla libertà creativa offerta dal testo al video AI e assicurati una presentazione ottimale su tutte le piattaforme con ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto.
Prompt di Esempio 3
Crea un rapido video di annuncio prodotto di 20 secondi rivolto a imprese di e-commerce e startup, progettato per generare entusiasmo per una nuova funzionalità. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere vivace, moderno ed energico, con un avatar AI che presenta il beneficio chiave in modo diretto e dinamico. Sfrutta le capacità del generatore di avatar AI di HeyGen combinate con modelli e scene pre-progettati per creare un clip lucido e accattivante che mostri efficacemente il tuo brand.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona uno Strumento Video Avatar

Trasforma senza sforzo il testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici. Crea contenuti professionali per marketing, vendite, social media e altro, tutto in pochi semplici passaggi.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI realistici o crea uno personalizzato per rappresentare il tuo messaggio. Questo sfrutta la capacità degli avatar AI di HeyGen, permettendoti di trovare rapidamente il presentatore perfetto.
2
Step 2
Incolla il Tuo Copione
Inserisci il testo del copione desiderato. La nostra capacità di testo a video da copione animerà quindi il tuo avatar scelto e genererà automaticamente voiceover realistici, semplificando la creazione di contenuti.
3
Step 3
Applica i Visual
Migliora il tuo video selezionando tra modelli e scene professionali, aggiungendo media di sfondo e incorporando elementi di branding come loghi e colori per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video di alta qualità. Utilizza il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per assicurarti che sia ottimizzato per qualsiasi piattaforma o caso d'uso, dai social media alle presentazioni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e l'Istruzione

Migliora il coinvolgimento e la ritenzione dell'apprendimento attraverso video di formazione dinamici e personalizzati alimentati da avatar AI realistici.

Domande Frequenti

Qual è l'approccio di HeyGen alla generazione di video AI?

HeyGen ridefinisce la creazione di video come un generatore di video AI intuitivo, trasformando il tuo copione in video coinvolgenti. La nostra piattaforma consente agli utenti di produrre facilmente contenuti professionali utilizzando avatar AI realistici, vari modelli e un avanzato AI da testo a video.

Posso creare avatar AI realistici con HeyGen?

Sì, HeyGen è un avanzato generatore di avatar AI, che ti permette di produrre avatar AI altamente realistici ed espressivi. Puoi personalizzare questi avatar AI realistici con diversi voiceover, rendendo HeyGen uno strumento video avatar efficace per i tuoi contenuti.

Che tipi di video posso creare utilizzando lo strumento video AI di HeyGen?

Con il versatile strumento video AI di HeyGen, puoi creare una vasta gamma di contenuti, inclusi video di marketing, presentazioni di vendita, video esplicativi e post sui social media coinvolgenti. La nostra vasta libreria di modelli semplifica il processo creativo per varie esigenze aziendali.

Come facilita HeyGen la creazione di contenuti globali?

HeyGen supporta la creazione di contenuti globali offrendo ampie capacità di generazione di voiceover in più lingue. Puoi inserire il tuo copione e selezionare una voce AI nella lingua desiderata, rendendo più facile raggiungere pubblici diversi con messaggi video impattanti.

