Modelli di Video di Formazione con Avatar: Potenzia l'Apprendimento dei Dipendenti

Crea rapidamente video coinvolgenti con avatar umani per la Formazione dei Dipendenti, sfruttando potenti avatar AI per risparmiare tempo e risorse.

375/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un modulo di formazione sulle vendite dinamico di 45 secondi progettato per i team di vendita, con enfasi sulla costruzione di relazioni con i clienti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere energico e motivazionale, incorporando video personalizzati per mostrare scenari pratici, con musica di sottofondo vivace e generazione di Voiceover d'impatto.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale conciso di 30 secondi per specialisti L&D e piccoli imprenditori, evidenziando la facilità di creare video coinvolgenti con avatar umani. L'estetica dovrebbe essere moderna e pulita, dimostrando vari stili di avatar e rapidi cambi di scena utilizzando i modelli e le scene estensive di HeyGen, il tutto con audio nitido e informativo.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di formazione per i dipendenti di 90 secondi per le grandi aziende globali, concentrandoti su protocolli di conformità o sicurezza. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo informativo e rassicurante, progettato per una forza lavoro diversificata, con visual chiari e grafica esplicativa, sfruttando sottotitoli/caption per l'accessibilità multilingue e garantendo una visione ottimale su tutti i dispositivi con ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Modelli di Video di Formazione con Avatar

Crea senza sforzo video di formazione coinvolgenti e personalizzati per vari usi, dall'onboarding allo sviluppo delle competenze, utilizzando modelli pronti all'uso.

1
Step 1
Scegli un Modello di Formazione
Seleziona da una libreria diversificata di modelli di video di formazione con avatar pre-progettati, adattati a diversi obiettivi di apprendimento. Questi modelli e scene forniscono una struttura di base per semplificare il tuo processo di creazione video.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto e Avatar AI
Inserisci il tuo script di formazione e seleziona un avatar AI appropriato per presentare il tuo messaggio. La nostra piattaforma converte il tuo testo in video dallo script, permettendoti di visualizzare immediatamente l'anteprima della presentazione.
3
Step 3
Applica Branding e Visual
Personalizza i tuoi video di formazione incorporando il logo della tua azienda, i colori e altri elementi del brand. Utilizza controlli di branding completi (logo, colori) per garantire coerenza e rafforzare l'identità del tuo brand.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Una volta completato il tuo video, esportalo facilmente nel formato e nella risoluzione desiderati. Sfrutta il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per assicurarti che i tuoi video di Formazione dei Dipendenti siano pronti per qualsiasi piattaforma o sistema interno.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi nei Video di Formazione

.

Chiarisci argomenti complessi nei video di formazione, rendendo accessibili e facili da comprendere argomenti avanzati per tutti gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la formazione dei dipendenti?

HeyGen rivoluziona la Formazione dei Dipendenti permettendoti di creare Video di Formazione AI coinvolgenti con avatar AI a partire da testo in pochi minuti. Questo approccio efficiente utilizza modelli di video di formazione per fornire video di formazione coerenti e d'impatto per l'onboarding, la formazione sulle vendite e altro ancora.

Che tipo di modelli di video di formazione con avatar offre HeyGen?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli di video di formazione con avatar progettati professionalmente per semplificare la creazione dei tuoi contenuti. Questi modelli di creazione di video con avatar umani sono perfetti per vari casi d'uso, aiutandoti a produrre video di formazione di alta qualità rapidamente ed efficientemente.

HeyGen può creare video multilingue per pubblici diversi?

Sì, HeyGen supporta la creazione di video multilingue, permettendoti di raggiungere pubblici globali diversi con i tuoi contenuti. La nostra tecnologia AI avanzata consente una facile generazione di voiceover in più lingue, garantendo che il tuo messaggio sia compreso in tutto il mondo.

Come permette HeyGen di creare video personalizzati e con branding?

HeyGen consente agli utenti di creare video altamente personalizzati attraverso avatar AI personalizzati e ampi controlli di branding. Puoi incorporare il tuo logo, i colori del brand e media unici, assicurando che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità del tuo brand.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo