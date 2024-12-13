Generatore di Video di Formazione Automatizzata: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Crea rapidamente video di formazione coinvolgenti. Sfrutta la potente funzione Text-to-video from script di HeyGen per semplificare la creazione di contenuti.

657/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video promozionale di 60 secondi rivolto a team di marketing e proprietari di piccole imprese che cercano di scalare la produzione video in modo efficiente. L'estetica visiva dovrebbe essere vivace e moderna, impiegando tagli rapidi tra diversi filmati d'archivio dalla libreria multimediale e risorse di marca personalizzate, sottolineati da una voce AI entusiasta e chiara. Illustra come la creazione automatizzata di video consenta agli utenti di personalizzare rapidamente Template e scene predefiniti, rendendo accessibili video di qualità professionale senza competenze di editing estese.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo tecnico di 2 minuti per sviluppatori software e product manager tecnici, illustrando le capacità di un generatore di video AI per creare tutorial dettagliati. Adotta uno stile visivo preciso e informativo, con un avatar AI che presenta concetti complessi con dimostrazioni sullo schermo e sottotitoli per l'accessibilità. Questo video dovrebbe enfatizzare come la piattaforma semplifichi la creazione automatizzata di contenuti per una formazione tecnica strutturata e passo-passo.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video dinamico di 45 secondi per social media manager e creatori di contenuti, evidenziando come le app di testo-a-video possano trasformare contenuti scritti in video coinvolgenti per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e accattivante, ottimizzato per la visualizzazione mobile, con una voce narrante AI amichevole e sovrapposizioni di testo visivamente attraenti. Mostra quanto sia facile adattare i video per diverse piattaforme utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, garantendo che i contenuti appaiano sempre al meglio ovunque vengano condivisi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione Automatizzata

Crea efficientemente video di formazione professionali su larga scala sfruttando l'AI per trasformare copioni in contenuti visivi coinvolgenti, risparmiando tempo e risorse.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Inserisci il tuo materiale di formazione o copione. La piattaforma sfrutta la funzione Text-to-video from script per analizzare il tuo contenuto, preparandolo per la trasformazione visiva utilizzando l'AI di testo a video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar e Voce AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI e personalizza il loro aspetto e stile vocale. Genera voiceover dal suono naturale che trasmettono efficacemente il tuo messaggio come avatar digitali.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con elementi visivi pertinenti dalla libreria multimediale o utilizza Template e scene per strutturare rapidamente il tuo contenuto, sfruttando template potenziati dall'AI.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Automatizzato
Finalizza il tuo video di formazione e utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per prepararlo per varie piattaforme. Genera output di alta qualità pronti per la distribuzione e l'apprendimento, sfruttando la creazione automatizzata di video.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Contenuti Educativi Specializzati

.

Semplifica argomenti complessi, dall'automazione tecnica a materie mediche, migliorando la comprensione e i risultati educativi con video AI.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione automatizzata di video?

HeyGen sfrutta un'AI avanzata per trasformare copioni di testo in output video di alta qualità, rendendolo un generatore di video AI intuitivo. Questo semplifica i flussi di lavoro di produzione video, consentendo una creazione di contenuti automatizzata efficiente senza software di editing video AI complessi.

HeyGen può creare video personalizzati con avatar digitali?

Sì, HeyGen consente la creazione di video personalizzati coinvolgenti utilizzando avatar digitali realistici. Gli utenti possono scegliere da una libreria diversificata o creare avatar personalizzati per trasmettere messaggi con voiceover AI, migliorando il coinvolgimento degli spettatori.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per trasformare contenuti esistenti?

HeyGen fornisce strumenti video AI robusti per trasformare contenuti esistenti in video dinamici. La sua piattaforma supporta l'editing di copioni, il supporto multilingue e sfrutta processi di creazione video automatizzati per riproporre contenuti in modo efficace per varie piattaforme.

Come può HeyGen aiutare a scalare la produzione video per le aziende?

HeyGen agisce come un potente software di automazione video, consentendo alle aziende di scalare significativamente la produzione video con facilità. La nostra piattaforma facilita la creazione automatizzata di video, garantendo output video di alta qualità per varie esigenze, dal marketing alla formazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo