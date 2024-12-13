Generatore di Video di Formazione Automatizzato: Crea Corsi Più Velocemente

Crea senza sforzo video di formazione coinvolgenti per i team L&D utilizzando Avatar AI realistici per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 90 secondi per i team operativi, dettagliando le Procedure Operative Standard (SOP) aggiornate, che possono essere generate in modo efficiente utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, istruttivo e presentare visualizzazioni passo-passo accompagnate da una voce fuori campo precisa e informativa, servendo come documentazione video generata da AI essenziale.
Prompt di Esempio 2
Produci un modulo di formazione completo di 2 minuti rivolto al personale tecnico che apprende nuove funzionalità software, sfruttando la generazione di voiceover di HeyGen per narrare processi complessi con chiarezza. Questo video necessita di registrazioni dello schermo coinvolgenti e sovrapposizioni grafiche informative, il tutto presentato con una voce coerente e autorevole, dimostrando la potenza di una piattaforma AI generativa per creare video di formazione robusti.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una serie di video tutorial dinamici di 45 secondi per gli utenti finali, mostrando rapide guide alle funzionalità software impiegando i vari modelli e scene di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e visivamente attraente, abbinato a un audio conciso e musica di sottofondo vivace, dimostrando come creare rapidamente video di formazione con un Generatore di Video AI.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione Automatizzato

Ottimizza la creazione di video di formazione professionali e documentazione con un Generatore di Video AI, trasformando informazioni complesse in contenuti coinvolgenti e facili da comprendere.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione. La nostra piattaforma AI generativa trasforma il tuo copione in un video generato da AI, semplificando la creazione iniziale dei contenuti per i tuoi video di formazione.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Modello
Scegli tra una vasta gamma di Avatar AI per presentare il tuo materiale. Migliora l'appeal visivo e la struttura del tuo video applicando Modelli progettati professionalmente per vari casi d'uso.
3
Step 3
Personalizza il Voiceover e Aggiungi Sottotitoli
Personalizza la narrazione con avanzati Voiceover AI, selezionando il tono e lo stile perfetti. Assicurati accessibilità e chiarezza aggiungendo facilmente Sottotitoli/caption al tuo video di formazione.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Una volta completato il tuo video, utilizza il generatore di video di formazione automatizzato per finalizzarlo. Esporta il tuo video generato da AI di alta qualità in vari formati, pronto per l'Onboarding dei Dipendenti o altre esigenze dei team L&D.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento nella Formazione

Sfrutta l'AI per creare contenuti di formazione dinamici che aumentano il coinvolgimento dei discenti e migliorano la ritenzione delle conoscenze.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI?

HeyGen è un potente "Generatore di Video AI" e "piattaforma AI generativa" che consente agli utenti di trasformare senza sforzo il testo in "video generati da AI" coinvolgenti. Utilizza avanzati "Avatar AI" e "Voiceover AI" per creare contenuti professionali senza editing complesso.

Quali "Strumenti di Creazione Video" offre HeyGen per i "video di formazione"?

HeyGen fornisce completi "Strumenti di Creazione Video" tra cui "Avatar AI", generatori di "testo-a-video" e "Modelli" personalizzabili. Queste funzionalità semplificano il processo per i "team L&D" di "creare video di formazione" e "documentazione video generata da AI" in modo efficiente.

HeyGen può creare "documentazione video generata da AI" da un copione?

Sì, HeyGen è un "generatore di video di formazione automatizzato" progettato per produrre "documentazione video generata da AI" dal tuo copione. Basta inserire il tuo testo e la "piattaforma AI generativa" di HeyGen creerà un video professionale completo di "Avatar AI" e "Voiceover AI".

Come posso personalizzare i contenuti "video generati da AI" all'interno di HeyGen?

L'"Editor" di HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi contenuti "video generati da AI". Puoi applicare "controlli di branding" come loghi e colori, integrare media da una "libreria multimediale" e utilizzare vari "Modelli" per garantire che i tuoi video siano in linea con le tue esigenze specifiche.

