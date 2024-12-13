Crea Formazione Immersiva con un Generatore di Video di Formazione AR
Rivoluziona la formazione dei dipendenti con video AR immersivi. Crea moduli coinvolgenti facilmente utilizzando i nostri avatar AI e strumenti senza codice.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Progetta un video dimostrativo di prodotto dinamico di 45 secondi per i product manager per mostrare le nuove funzionalità abilitate per AR, utilizzando un Creatore di Video AR per enfatizzare la creazione di realtà aumentata all'avanguardia. Il video dovrebbe avere visual futuristici e coinvolgenti, accompagnati da una colonna sonora vivace, sfruttando appieno i modelli e le scene estensive di HeyGen e il supporto della ricca libreria multimediale/stock per dare vita al prodotto.
Sviluppa un modulo video di formazione per dipendenti di 90 secondi per il personale esistente, concentrandoti sugli aggiornamenti di conformità, con uno stile visivo interattivo e istruttivo e una voce amichevole e sincronizzata. Questo video di formazione AI dovrebbe sfruttare la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare facilmente contenuti, arricchito da sottotitoli/caption completi per l'accessibilità e la ritenzione delle conoscenze.
Immagina di creare una guida istruttiva concisa di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, enfatizzando una soluzione senza codice e funzionalità di trascinamento e rilascio. Questo video necessita di un design visivo semplice e accessibile con visual chiari passo-passo e una voce diretta, perfetto per dimostrare come fare rapidamente. Dovrebbe utilizzare efficacemente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per varie piattaforme e i modelli e le scene disponibili per semplificare la creazione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento nella Formazione.
Utilizza video generati dall'AI con avatar e voiceover per creare moduli di formazione interattivi che migliorano significativamente il coinvolgimento dei discenti e la ritenzione delle conoscenze.
Scala la Formazione e i Corsi Globali.
Produci rapidamente corsi di formazione diversificati ed esperienze AR con la generazione di video AI, consentendo ai team L&D di raggiungere un pubblico globale più ampio in modo efficiente.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione AI?
HeyGen consente ai team L&D e alle aziende di generare video di formazione AI coinvolgenti con facilità. Sfrutta i nostri avatar AI e la funzionalità di trasformare il testo in video da script per creare moduli di formazione professionali senza strumenti di editing video complessi.
HeyGen può essere utilizzato come generatore di video di formazione AR?
HeyGen è un avanzato generatore di video AI progettato per produrre video di formazione di alta qualità, che possono servire come contenuti coinvolgenti per applicazioni di Realtà Aumentata (AR). Mentre HeyGen si concentra sulla creazione di video guidata dall'AI, i video di formazione AI generati sono ideali per migliorare le esperienze di apprendimento immersive.
HeyGen è una soluzione senza codice per generare video di formazione?
Assolutamente, HeyGen è progettato come una soluzione user-friendly e senza codice, che consente a chiunque di creare video di formazione AI professionali senza sforzo. Con modelli pre-progettati e funzionalità di trascinamento e rilascio, puoi produrre rapidamente contenuti di alta qualità per la formazione dei dipendenti senza bisogno di competenze tecniche specializzate.
Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare i video generati dall'AI?
HeyGen fornisce funzionalità complete per migliorare i tuoi video generati dall'AI, inclusa la generazione avanzata di voiceover e traduzioni con un clic per una portata globale. Puoi anche utilizzare avatar AI e capacità di trasformare il testo in video da script per creare moduli di formazione diversificati e coinvolgenti.