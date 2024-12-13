Video di Formazione Contro le Molestie: Garantire la Conformità Facilmente

Eleva la tua formazione sulla prevenzione delle molestie. Produci video di conformità coinvolgenti con avatar AI e garantisci senza sforzo un programma di formazione professionale per i dipendenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video conciso di 45 secondi, specificamente per manager e team leader, dettagliando le procedure corrette per segnalare e affrontare gli incidenti, cruciale per una formazione efficace sulla prevenzione delle molestie sessuali. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e diretto, utilizzando testo chiaro sullo schermo e scenari relazionabili costruiti dalle tue capacità di testo-a-video da script. Assicurati che l'audio sia autorevole ma accessibile, completato da sottotitoli visibili per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione coinvolgente di 75 secondi per tutti i dipendenti, concentrandoti sull'intervento degli spettatori e promuovendo una cultura positiva e inclusiva come componente chiave della formazione sulla conformità. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e stimolante, impiegando modelli dinamici e scene dalla libreria multimediale/supporto stock per illustrare azioni positive e il loro impatto. Una colonna sonora edificante e una voce fuori campo amichevole miglioreranno il messaggio di responsabilità collettiva.
Prompt di Esempio 3
Crea un video riassuntivo di 30 secondi per un rapido ripasso, distillando i principi fondamentali della formazione sulla prevenzione in suggerimenti praticabili per promuovere un ambiente di lavoro rispettoso. La presentazione visiva dovrebbe essere pulita e incisiva, utilizzando testo animato e grafica semplice che può essere facilmente adattata utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme. Una generazione di voce fuori campo sicura e professionale dovrebbe trasmettere i messaggi chiave in modo conciso.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Video di Formazione Contro le Molestie

Produci rapidamente video di formazione contro le molestie professionali e conformi con AI, assicurando che i tuoi dipendenti ricevano un'educazione cruciale in modo efficace ed efficiente.

Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia redigendo o importando il tuo contenuto di formazione contro le molestie. Utilizza la funzione "Testo-a-video da script" di HeyGen per trasformare automaticamente il tuo materiale scritto in video coinvolgenti.
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona da una gamma diversificata di "avatar AI" per rappresentare il tuo presentatore. Questo porta un volto professionale e coerente alla tua formazione sulla prevenzione delle molestie sessuali, migliorando il coinvolgimento.
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Personalizza il tuo video con i "controlli di branding (logo, colori)" della tua azienda per garantire coerenza. Aggiungi sottotitoli e utilizza modelli per un video di formazione sul posto di lavoro lucido e professionale.
Step 4
Esporta e Distribuisci per la Conformità
Una volta finalizzato, "Esporta" il tuo video contro le molestie in vari formati. Distribuisci facilmente la tua formazione sulla conformità in tutta l'organizzazione e mantieni un registro del completamento.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi di Conformità

Trasforma politiche complesse contro le molestie e requisiti legali in lezioni video chiare e facili da comprendere, migliorando la comprensione per tutti i livelli di formazione dei dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i nostri video di formazione contro le molestie?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare video di formazione contro le molestie coinvolgenti utilizzando avatar AI e tecnologia testo-a-video. Puoi facilmente generare contenuti di formazione per i dipendenti professionali con voci fuori campo realistiche e modelli personalizzabili, assicurando che i tuoi messaggi di prevenzione delle molestie siano chiari e incisivi.

Cosa rende HeyGen ideale per la formazione sulla conformità sul posto di lavoro?

HeyGen semplifica la creazione di formazione sulla conformità sul posto di lavoro convertendo gli script in programmi video dinamici con avatar AI. Questo consente una rapida produzione di materiali di formazione sulla prevenzione coerenti, completi di sottotitoli e controlli di branding, risparmiando tempo e risorse significativi.

HeyGen può aiutare a produrre una formazione professionale sulla prevenzione delle molestie sessuali?

Assolutamente, HeyGen è perfetto per sviluppare video di formazione sulla prevenzione delle molestie sessuali di alta qualità. Sfrutta le capacità di avatar AI e testo-a-video di HeyGen per creare contenuti di formazione per i dipendenti coinvolgenti, assicurando che i tuoi video e audio siano professionali e mantengano la coerenza del marchio attraverso il branding personalizzato.

Come supporta HeyGen iniziative di formazione completa per i dipendenti?

HeyGen supporta iniziative di formazione completa per i dipendenti permettendoti di produrre facilmente una vasta gamma di video di formazione, dalla prevenzione generale delle molestie a moduli di conformità specifici. Con HeyGen, puoi generare rapidamente programmi video di alta qualità, inclusa la generazione di voce fuori campo e sottotitoli, adattabili per varie esigenze di programmi di formazione video in streaming.

