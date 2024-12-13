creatore di video pubblicitari per Amazon: Crea Annunci Straordinari Istantaneamente

Crea contenuti video coinvolgenti in pochi minuti con il nostro generatore di video alimentato da AI, sfruttando modelli e scene personalizzabili per ottimizzare tempo e costi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video elegante e moderno di 45 secondi per professionisti del marketing e fornitori che mirano a migliorare la visibilità dei prodotti con contenuti video coinvolgenti. Il video dovrebbe illustrare la potenza dei modelli personalizzabili, consentendo un'integrazione unica del marchio con una colonna sonora ispiratrice. Utilizza la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per narrare il processo senza soluzione di continuità di trasformazione delle idee in annunci video raffinati.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo e pulito di 60 secondi per i responsabili dell'e-commerce, evidenziando come un generatore di video alimentato da AI possa contribuire a ottimizzare tempo e costi. La narrazione, fornita attraverso un voiceover autorevole, dovrebbe dimostrare l'efficienza di trasformare script direttamente in video utilizzando la funzione da testo a video, mostrando un ciclo di produzione rapido con immagini chiare e concise e musica di sottofondo minima.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dinamico di 30 secondi rivolto a venditori individuali e creatori di contenuti, concentrandoti sulla trasformazione delle loro risorse creative esistenti, come immagini di prodotto di alta qualità, in annunci video brevi e accattivanti. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e ricco di immagini, accompagnato da una melodia moderna e accattivante. Evidenzia quanto sia facile importare e integrare i media esistenti utilizzando la funzione di supporto della libreria multimediale/stock per generare contenuti raffinati.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari per Amazon

Produci rapidamente annunci video accattivanti per Amazon con il nostro generatore di video alimentato da AI, semplificando il tuo processo creativo e massimizzando il coinvolgimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia la creazione del tuo annuncio video utilizzando il nostro generatore di video, scegliendo tra modelli personalizzabili o iniziando con una scena vuota.
2
Step 2
Carica Media e Personalizza
Integra le immagini dei tuoi prodotti e altre risorse creative sfruttando la libreria multimediale/stock, quindi personalizza testo ed elementi visivi.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Arricchisci i tuoi video generati da AI con la generazione di voiceover professionale, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e d'impatto per il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Coinvolgente
Finalizza il tuo annuncio e utilizza la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione per scaricare il tuo contenuto video coinvolgente, pronto per le tue campagne su Amazon.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra i Vantaggi del Prodotto

Sviluppa video AI accattivanti per evidenziare le caratteristiche e i vantaggi del prodotto, costruendo fiducia e convertendo più acquirenti su Amazon.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti video coinvolgenti?

HeyGen, un generatore di video alimentato da AI, consente agli utenti di creare contenuti video coinvolgenti rapidamente. La nostra AI generativa semplifica il processo dallo script a un video professionale in pochi minuti, rendendo la produzione video accessibile ed efficiente.

Quali risorse creative e opzioni di personalizzazione offre HeyGen per la generazione di video?

HeyGen offre una ricca libreria di risorse e modelli personalizzabili per migliorare i tuoi progetti video. Puoi facilmente incorporare immagini di prodotto, utilizzare avatar AI e controllare elementi di branding come loghi e colori per creare video unici generati da AI.

HeyGen può essere utilizzato come creatore di video pubblicitari per Amazon?

Assolutamente, HeyGen è un eccellente creatore di video pubblicitari per Amazon per fornitori e venditori. Con funzionalità come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e la funzione da testo a video, puoi produrre efficacemente annunci video accattivanti ottimizzati per Amazon.

Perché dovrei scegliere HeyGen come mio generatore di video alimentato da AI?

HeyGen ti consente di produrre video di alta qualità ottimizzando tempo e costi associati alla produzione video tradizionale. Il nostro generatore di video alimentato da AI permette a chiunque di creare video professionali senza sforzo, sfruttando la tecnologia avanzata di AI generativa.

