Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo dettagliato di 90 secondi per team di supporto tecnico o product manager, utilizzando registrazioni dello schermo passo-passo intervallate da grafiche animate dinamiche. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo ma coinvolgente, completato da musica di sottofondo vivace e sottotitoli perfettamente sincronizzati generati da HeyGen, illustrando come ottimizzare flussi di lavoro complessi utilizzando un editor video AI.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video completo di 2 minuti rivolto a piccoli imprenditori e professionisti del marketing interessati alle applicazioni tecniche. Presenta il contenuto con visuali moderne ed eleganti, consegnato da un avatar AI amichevole e informativo, per spiegare come sfruttare gli avatar AI di HeyGen per convertire senza sforzo immagini statiche in video dinamici per contenuti promozionali.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial coinvolgente di 45 secondi per creatori di contenuti o educatori desiderosi di esplorare strumenti innovativi. Lo stile visivo dovrebbe essere illustrativo e accattivante, supportato da opzioni di generazione audio nitide, evidenziando la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen per produrre facilmente contenuti in più lingue per raggiungere un pubblico globale.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona uno strumento video AI

Trasforma le tue idee in video straordinari in pochi minuti. Sfrutta la potenza dell'AI per creare contenuti coinvolgenti in modo efficiente e senza sforzo.

1
Step 1
Crea il tuo video da script
Inizia inserendo il tuo testo o script. Lo strumento video AI sfrutta quindi le capacità di trasformazione del testo in video per trasformare le tue parole in una narrazione visiva, gettando le basi per la tua creazione.
2
Step 2
Seleziona il tuo avatar AI
Scegli da una vasta libreria di avatar AI o carica il tuo. Personalizza il loro aspetto e i gesti per adattarsi perfettamente al tuo marchio e trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi audio dinamico
Migliora il tuo video con la generazione di voiceover di alta qualità. Seleziona tra una varietà di voci e lingue AI, o registra la tua, per dare vita al tuo script con un audio coinvolgente.
4
Step 4
Esporta e condividi il tuo progetto
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari formati e risoluzioni. Il processo di generazione video AI assicura che il tuo video ad alta risoluzione sia pronto per qualsiasi piattaforma.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI?

HeyGen sfrutta modelli AI generativi avanzati per trasformare il testo in video, consentendo agli utenti di creare contenuti di alta qualità rapidamente. Il suo strumento intuitivo basato sul web consente flussi di lavoro efficienti per diversi stili di video.

HeyGen può creare avatar AI con audio sincronizzato?

Sì, HeyGen consente la creazione di avatar AI realistici che presentano il tuo script con audio e sincronizzazione labiale perfettamente sincronizzati. Questa potente generazione di voiceover AI supporta più lingue per una portata globale.

Quali strumenti di editing video sono disponibili in HeyGen?

HeyGen offre strumenti di editing video completi, inclusi opzioni per sottotitoli, didascalie, controlli di branding e integrazione della libreria multimediale. Gli utenti hanno il controllo creativo per perfezionare i loro video di marketing, garantendo un prodotto finale raffinato.

HeyGen supporta esportazioni video ad alta risoluzione e flussi di lavoro efficienti?

HeyGen è ottimizzato per la velocità e supporta esportazioni video ad alta risoluzione, garantendo qualità professionale per tutti i tuoi progetti. I suoi flussi di lavoro semplificati rendono l'intero processo di generazione video AI veloce ed efficace.

