Crea un video demo di prodotto coinvolgente di 45 secondi per annunciare una nuova funzionalità importante all'interno di una piattaforma SaaS, rivolto a clienti SaaS esistenti e team di marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e accattivante, con un avatar AI professionale che presenta l'aggiornamento con musica di sottofondo vivace, evidenziando il processo di creazione video automatizzato. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen e i modelli e le scene per contenuti rapidi e d'impatto che stimolino l'adozione del prodotto.
Produci un video documentario completo di 90 secondi per la formazione interna dei dipendenti su un nuovo flusso di lavoro, destinato ai team SaaS interni e ai responsabili della formazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente informativo, incorporando registrazioni dello schermo chiare con spiegazioni concise e una voce AI professionale e autorevole. Questo video mira a semplificare le SOP con l'AI e migliorare l'efficienza nella creazione di contenuti, utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per aggiungere elementi visivi supplementari dove necessario.
Progetta un video di 1 minuto che dimostri come un'azienda SaaS possa localizzare rapidamente i suoi video di supporto clienti per un pubblico globale, rivolto a aziende SaaS globali e team di localizzazione. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e elegante con transizioni fluide che mostrano varie opzioni linguistiche, supportate dalla generazione di voiceover AI in più lingue e sottotitoli sullo schermo. Questo evidenzierà efficacemente come tradurre il contenuto video, sfruttando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire una consegna ottimale su tutte le piattaforme.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Generatori di Video Tutorial AI per SaaS

Crea video tutorial coinvolgenti e accurati per il tuo SaaS più velocemente che mai, migliorando l'onboarding degli utenti e l'adozione delle funzionalità con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia fornendo il tuo script tutorial o la documentazione esistente. La nostra piattaforma AI generativa converte automaticamente il tuo testo in un video dinamico, sfruttando la creazione video automatizzata per risparmiare tempo.
2
Step 2
Personalizza con AI e Branding
Arricchisci il tuo tutorial con voiceover AI, selezionando tra una gamma di voci naturali, o incorpora avatar AI per presentare il tuo contenuto. Applica i colori e il logo unici del tuo brand per un aspetto coerente.
3
Step 3
Rifinisci e Localizza
Affina il tuo video aggiungendo sottotitoli e didascalie accurate. Per una portata globale, traduci il video in più lingue, assicurando che i tuoi tutorial siano accessibili a un pubblico più ampio.
4
Step 4
Condividi e Integra Senza Problemi
Pubblica e condividi facilmente i tuoi video tutorial completati su tutte le tue piattaforme. Approfitta dell'integrazione senza soluzione di continuità con i tuoi strumenti esistenti, rendendo i video demo di prodotto e i video di supporto clienti facilmente disponibili.

Produci video demo di prodotto dinamici e annunci

Genera rapidamente video demo di prodotto ad alto impatto e clip di annuncio delle funzionalità, stimolando l'interesse ed educando efficacemente i potenziali utenti.

Domande Frequenti

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen come generatore di video tutorial AI per SaaS?

HeyGen funge da generatore di video AI che semplifica la produzione di video tutorial e demo di prodotto per le aziende SaaS. Consente la creazione automatizzata di video, trasformando guide complesse in contenuti coinvolgenti di qualità da studio in modo efficiente.

HeyGen può supportare la creazione di video tutorial multilingue e l'integrazione senza soluzione di continuità con i flussi di lavoro esistenti?

Assolutamente. HeyGen supporta oltre 140 lingue, permettendoti di creare e tradurre facilmente documentazione video per un pubblico globale. Le sue capacità di integrazione senza soluzione di continuità e gli strumenti di creazione video automatizzati si adattano perfettamente al tuo stack tecnico esistente, migliorando l'efficienza.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare contenuti tutorial coinvolgenti di qualità da studio?

HeyGen offre un editor video avanzato con voiceover AI, registrazione dello schermo e zoom automatici per creare video tutorial coinvolgenti di qualità da studio. Questo assicura che i tuoi demo di prodotto e video di supporto clienti siano professionali e chiari.

Come HeyGen migliora l'efficienza e l'esperienza utente attraverso la documentazione video automatizzata?

HeyGen aumenta notevolmente l'efficienza nella creazione di contenuti automatizzando la documentazione video e le SOP con l'AI. Questo processo di creazione video automatizzato aiuta a migliorare l'esperienza utente fornendo video di istruzioni e formazione chiari e accessibili, riducendo la necessità di guide scritte estese.

