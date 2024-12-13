Generatore di video di formazione AI per aziende: Potenzia l'apprendimento

Crea video di formazione aziendale e video esplicativi professionali senza sforzo. Sfrutta gli Avatar AI di HeyGen per contenuti dinamici e coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina uno scenario in cui una grande azienda deve diffondere rapidamente un modulo di formazione aggiornato sulla conformità di 60 secondi a tutti i dipendenti. Per questo, crea un video rivolto ai dipartimenti HR e ai responsabili della formazione che adotti un'estetica aziendale seria e professionale con una voce AI autorevole, evidenziando l'efficienza del Text-to-video da script e sottotitoli integrati.
Prompt di Esempio 2
Accendi l'interesse con un video di marketing di 30 secondi per i marketer digitali, presentando il lancio di un nuovo prodotto. Utilizza uno stile visivo dinamico e veloce con musica vivace e una voce AI sicura, sfruttando l'ampia gamma di Template & scene e il supporto della libreria/stock media di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti coinvolgenti.
Prompt di Esempio 3
Sfida te stesso a produrre un video concettuale di 50 secondi che spinga i confini dei video generati dall'AI per professionisti creativi e creatori di contenuti. Questo pezzo dovrebbe vantare uno stile visivo artistico e coinvolgente con una voce AI espressiva, dimostrando come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni possano adattare narrazioni uniche su varie piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il Generatore di Video di Formazione AI per Aziende

Trasforma la tua formazione aziendale con l'AI. Crea facilmente video professionali e coinvolgenti che risparmiano tempo e risorse, rendendo l'apprendimento più efficace e accessibile.

1
Step 1
Crea il tuo Script di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione. La piattaforma utilizza i tuoi suggerimenti testuali per generare efficacemente il contenuto video di base.
2
Step 2
Scegli il tuo Avatar AI e Voce
Seleziona tra una vasta gamma di Avatar AI per presentare il tuo materiale e genera voci AI professionali in varie lingue, migliorando il coinvolgimento degli studenti.
3
Step 3
Personalizza con Elementi Visivi e Branding
Migliora il tuo video utilizzando modelli predefiniti, aggiungendo i tuoi controlli di branding come loghi e colori. Incorpora media pertinenti dalla libreria integrata per un aspetto raffinato.
4
Step 4
Genera e Distribuisci il tuo Contenuto
Con un clic, la piattaforma compila i tuoi video generati dall'AI. Esporta facilmente i tuoi moduli di formazione completati o integrali con il tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza l'Istruzione Specializzata

Semplifica argomenti medici complessi in video generati dall'AI chiari e coinvolgenti, migliorando l'educazione e la comprensione nel settore sanitario.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la produzione creativa di video generati dall'AI?

HeyGen potenzia la produzione creativa offrendo un'ampia selezione di Avatar AI e modelli predefiniti, permettendo agli utenti di trasformare suggerimenti testuali in video generati dall'AI coinvolgenti con facilità. Questo semplifica notevolmente il processo per varie esigenze di contenuto.

Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili per i miei contenuti video con HeyGen?

HeyGen offre una robusta personalizzazione creativa attraverso le sue capacità di Text-to-Video, permettendoti di generare contenuti diversificati. Puoi creare narrazioni avvincenti con voci AI e applicare controlli di branding per garantire che i tuoi video di marketing o esplicativi si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

HeyGen supporta la creazione di contenuti multilingue per un pubblico globale?

Sì, HeyGen è progettato per facilitare la creazione di contenuti multilingue, aiutando le aziende a raggiungere efficacemente un pubblico globale più ampio. Questa capacità è integrata senza soluzione di continuità nella piattaforma, permettendoti di produrre video generati dall'AI localizzati con voci AI professionali.

Come rende HeyGen più facile il processo di creazione di video di marketing e contenuti di formazione aziendale?

HeyGen semplifica la creazione di video di marketing e materiali di formazione aziendale fornendo una piattaforma video AI facile da usare per le aziende. Sfruttando gli Avatar AI e trasformando i suggerimenti testuali in video dinamici, HeyGen ti aiuta a risparmiare tempo e costi nella produzione di contenuti, rendendo i video professionali accessibili a tutti.

