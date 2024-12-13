creatore di video di formazione AI: Crea Corsi Coinvolgenti Velocemente

Aumenta il coinvolgimento degli studenti creando potenti video di formazione con avatar AI realistici, trasformando il modo in cui educhi.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di marketing coinvolgente di 30 secondi per piccoli imprenditori e responsabili marketing, caratterizzato da visuali luminose e dinamiche e una voce narrante amichevole e vivace. Questo video dovrebbe evidenziare la facilità di creare video AI utilizzando i modelli e le scene predefinite di HeyGen, dimostrando quanto sia semplice produrre contenuti professionali.
Prompt di Esempio 2
Immagina di creare un video di formazione interna di 60 secondi per professionisti delle risorse umane e della formazione aziendale, servendo come un efficace creatore di video di formazione AI per l'onboarding dei nuovi dipendenti. Questo video presenterà visuali chiare e informative e una voce AI calma e autorevole, utilizzando la generazione di voiceover avanzata di HeyGen per garantire un audio di alta qualità e costante per la documentazione video essenziale.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video dinamico di 15 secondi per i social media, rivolto a creatori di contenuti e gestori di social media, che utilizza grafica moderna e accattivante e una voce energica. Questo breve pezzo dovrebbe dimostrare con forza come i prompt di testo possano creare rapidamente video AI, ottimizzati senza sforzo per varie piattaforme grazie alla funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione AI

Trasforma senza sforzo i tuoi script in video di formazione coinvolgenti e professionali utilizzando avatar AI e avanzate capacità di trasformazione del testo in video.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo contenuto di formazione o script. La nostra piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di trasformazione del testo in video per convertire il tuo testo in parole pronunciate dal tuo presentatore AI.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI realistici per essere il volto della tua formazione. Puoi anche personalizzare il loro aspetto e la voce per adattarli al tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Visuali e Musica
Arricchisci il tuo video con musica di sottofondo, immagini e clip video dalla nostra libreria multimediale o carica i tuoi. Utilizza modelli predefiniti per una personalizzazione rapida.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo video, scegliendo il rapporto d'aspetto e le impostazioni di qualità preferiti. Una volta esportati, i tuoi video di formazione di alta qualità sono pronti per essere condivisi e distribuiti immediatamente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi

Trasforma facilmente argomenti complessi, come quelli medici, in video educativi chiari ed efficaci per una migliore comprensione.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video AI in modo efficiente?

HeyGen è un innovativo generatore di video AI che trasforma i tuoi prompt di testo in contenuti video raffinati. Sfruttando una potente tecnologia di trasformazione del testo in video, HeyGen semplifica il processo di creazione di video di marketing coinvolgenti e video esplicativi per varie piattaforme.

Che tipo di avatar AI sono disponibili con HeyGen?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI di alta qualità progettati per dare vita al tuo messaggio. Questi avatar AI realistici possono presentare il tuo script, migliorando l'impatto dei tuoi video di formazione e dei video sui social media con un tocco umano.

HeyGen offre modelli predefiniti per semplificare la produzione video?

Sì, HeyGen dispone di un'ampia libreria di modelli e scene predefinite per accelerare il processo di creazione dei video. Questi modelli sono ideali per realizzare rapidamente video esplicativi professionali, video per i social media o documentazione video completa.

HeyGen può generare voci AI e rimuovere sfondi dai miei video?

Assolutamente, HeyGen include un avanzato generatore di voci AI, fornendo una narrazione dal suono naturale per i tuoi video. Inoltre, puoi rimuovere facilmente gli sfondi, garantendo che i tuoi video AI mantengano un'estetica raffinata e professionale.

