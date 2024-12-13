Piattaforma Video Formativa AI per Team L&D

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Crea un video tutorial pratico di 60 secondi rivolto a piccoli imprenditori e creatori di contenuti sopraffatti dalla produzione video. Visivamente, dovrebbe presentare una dimostrazione pulita e passo-passo del processo di creazione video all'interno di HeyGen, con una voce narrante amichevole e istruttiva che guida lo spettatore. Questo video illustrerà il potere di trasformare un semplice script in un video formativo raffinato utilizzando la funzione Testo-a-video da script di HeyGen, semplificando la creazione di contenuti per un apprendimento efficace.
Sviluppa un video promozionale vivace di 30 secondi rivolto a team di marketing ed educatori che cercano di produrre rapidamente contenuti video professionali. L'estetica visiva dovrebbe essere luminosa e illustrativa, utilizzando elementi animati e sovrapposizioni di testo chiare, accompagnate da una voce narrante entusiasta e incoraggiante. Questo breve pezzo mostrerà quanto sia facile avviare qualsiasi progetto utilizzando i modelli e le scene estese di HeyGen, riducendo drasticamente i tempi di produzione mantenendo alta qualità.
Produci un video informativo raffinato di 50 secondi per i dipartimenti HR e gli sviluppatori di e-learning che mirano a scalare le loro iniziative di formazione globale. Visivamente, dovrebbe essere elegante e professionale, con avatar diversi che parlano in lingue diverse, supportati da una voce narrante rassicurante e autorevole. Il video sottolineerà come la capacità avanzata di generazione di voiceover della piattaforma elimini le barriere linguistiche, rendendo la produzione video professionale accessibile ed efficiente per lo sviluppo diffuso dei dipendenti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano le Piattaforme Video Formative Alimentate da AI

Semplifica la creazione di video formativi coinvolgenti per i team L&D con avatar AI intelligenti e strumenti di produzione intuitivi, trasformando lo sviluppo dei dipendenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Video Formativo
Inizia redigendo il tuo contenuto formativo. Utilizza la funzione testo-a-video da script per convertire rapidamente il tuo materiale scritto in un formato pronto per il video, accelerando la creazione iniziale dei contenuti.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Voce
Seleziona tra una varietà di avatar AI per presentare il tuo materiale formativo. Integra le capacità di voiceover AI per dare vita al tuo script, garantendo contenuti video chiari e coinvolgenti.
3
Step 3
Personalizza con Branding e Media
Personalizza il tuo video formativo applicando controlli di branding, inclusi loghi personalizzati e colori del brand. Arricchisci i tuoi contenuti con elementi della libreria multimediale e modelli per mantenere un aspetto e una sensazione coerenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Finale
Finalizza il tuo video formativo ed esportalo nel formato di aspetto desiderato. Condividi facilmente i tuoi contenuti video di alta qualità su diverse piattaforme, completi di sottotitoli automatici per una maggiore accessibilità e sviluppo dei dipendenti.

Semplifica Concetti Complessi per la Formazione

Utilizza video alimentati da AI per semplificare e spiegare concetti complessi, rendendo lo sviluppo dei dipendenti più efficace.

Domande Frequenti

Come può HeyGen trasformare la produzione di video formativi per i team L&D?

HeyGen consente ai team L&D di creare video coinvolgenti senza sforzo sfruttando avatar AI e voiceover AI, semplificando l'intero processo di produzione video. Questo permette una rapida creazione di contenuti di alta qualità senza riprese o montaggi complessi.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per creare contenuti video accattivanti?

HeyGen offre una suite di strumenti creativi tra cui modelli personalizzabili e potenti funzionalità di creazione di script, permettendo agli utenti di produrre video professionali e coinvolgenti. Puoi facilmente trasformare il testo in contenuti video dinamici con avatar AI e voiceover.

HeyGen supporta più lingue per lo sviluppo globale dei dipendenti?

Sì, HeyGen supporta oltre 140 lingue, consentendo ai team L&D di creare video formativi localizzati e voiceover per iniziative di sviluppo dei dipendenti globali. Questo assicura un onboarding personalizzato e una comunicazione coerente in tutto il mondo.

Cosa rende HeyGen una piattaforma video formativa efficiente alimentata da AI?

HeyGen è una piattaforma video formativa efficiente alimentata da AI che sfrutta avatar AI e modelli per semplificare la produzione video dallo script al risultato finale. Questo accelera significativamente la creazione di contenuti per video formativi coinvolgenti.

